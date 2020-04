Pourquoi Michael Jordan a finalement accepté de sortir une séquence de ‘Last Dance’

La légende des Chicago Bulls, Michael Jordan, a contrôlé les séquences de “Last Dance” pendant plus de 18 ans avant de décider qu’il était temps de sortir les épiques séries.

En 2016, après que LeBron James et les Cavaliers de Cleveland eurent vaincu les 73-9 Golden State Warriors lors de la finale de 2016, Mike Tollin – qui avait travaillé sur le documentaire de 2014 «Iverson» sur Allen Iverson – avait obtenu une rencontre avec Jordan.

Selon Ramona Shelburne de ESPN, après la rencontre de Jordan et Tollin, l’icône des Bulls a décidé qu’il était prêt à sortir la “Last Dance”.

Tollin a sauté sur les yeux rouges de Los Angeles à Charlotte, s’est rendu à l’hôtel Westin vers 8 heures du matin et a essayé de prendre quelques heures de sommeil avant de se connecter avec Portnoy.

“L’univers a un drôle d’humour”, a déclaré Tollin. “Parce que quand je me suis réveillé, j’ai mis ESPN pendant que je m’habille, et il y a LeBron [James] et les Cavaliers défilant dans les rues de Cleveland avec le trophée qu’ils venaient de gagner. “

“Il y a donc Kareem [Abdul-Jabbar], il y a Hank Aaron, il y a «Varsity Blues», il y a «Coach Carter» et ainsi de suite », a déclaré Tollin. “Il les regarde tous, et dans le coin en bas à droite est” Iverson “. Il dit:” Tu as fait ça? “”

Tollin n’a pas répondu. Jordan a répété la question.

Tollin se demanda si cela allait marcher pour ou contre lui. Comme le timing du défilé des Cavaliers ce matin-là, c’était impossible à savoir.

Tollin marmonna un prudent, “Oui.”

Jordan a enlevé ses lunettes, a levé les yeux et a dit: «J’ai regardé cette chose trois fois. Cela m’a fait pleurer. J’adore ce petit gars. “

Puis il a contourné le bureau, a tendu la main et a dit: “Faisons-le.”