Pourquoi New York devrait viser LaMelo Ball lors du repêchage de la NBA 2020

Les New York Knicks viseraient un meneur de jeu dans le prochain repêchage de la NBA, selon Marc Berman du New York Post.

Bien que cette classe ne soit pas aussi chargée que dans les versions précédentes, les Knicks ont un certain nombre d’options parmi lesquelles choisir. Cependant, parmi toutes les perspectives possibles qu’ils peuvent cibler, New York devrait en faire une priorité pour attraper LaMelo Ball dans le repêchage de la NBA 2020.

Ball est sans doute la meilleure perspective parmi le domaine des meneurs de points dans ce projet. Cependant, il n’est pas le premier choix global consensuel. Les autres meilleurs choix incluent le gardien de tir géorgien Anthony Edwards, le swingman du Maccabi Tel Aviv Deni Avdija et le centre James Wiseman, entre autres.

Inutile de dire que si les balles de ping-pong vont dans le sens de New York et qu’elles arrivent en quelque sorte au premier rang du classement général en juin, elles ne devraient pas hésiter à investir leur sélection avec le plus jeune des frères Ball.

Les Knicks détiennent actuellement le cinquième record de la NBA et recherchent depuis longtemps leur meneur de jeu de l’avenir. Les expériences de Frank Ntilikina et Dennis Smith Jr. ne vont nulle part jusqu’à présent, et Elfrid Payton ne va sûrement pas le couper. Ils ont également poursuivi agressivement D’Angelo Russell à la date limite de février, mais ils ont également perdu.

Cela dit, apporter un changeur de jeu potentiel comme Ball pourrait enfin être la réponse à leur liste de problèmes.

Tout d’abord, en termes de basket-ball, LaMelo est l’une des perspectives les plus talentueuses de la classe 2020. Ball est un passeur et un meneur de jeu incroyablement compétent qui pourrait bien compléter les matchs de Mitchell Robinson et RJ Barrett. De même, à 6 pieds 7 pouces, il apporte beaucoup de polyvalence et de longueur à sa position.

Cependant, il y a des questions avec sa sélection de coups car il a tendance à prendre beaucoup de flotteurs au lieu d’aller directement avec son tir. De même, son tournage est toujours un travail en cours, mais un peu comme son frère Lonzo, qui pourrait facilement s’améliorer avec le temps et plus de répétitions.

Alors, qu’est-ce qui sépare LaMelo Ball par rapport à tous les autres grands talents de ce projet?

Avec plus de deux décennies de médiocrité (ce qui est généreux) dans The Big Apple, les Knicks ont désespérément besoin d’une star autour de laquelle la franchise peut se construire. Ball pourrait être le nom à succès auquel ils aspirent depuis Carmelo Anthony.

LaMelo Ball est déjà une marque domestique et même à un âge tendre, il s’est habitué aux projecteurs. Son nom a déjà flotté dans les cercles de la NBA au cours des deux dernières années en tant que vedette du lycée. Il apporterait sûrement beaucoup d’attention à New York, et il n’aurait probablement aucun problème à y faire face.

LaMelo Ball est en fait un choix assez évident pour New York à ce stade. En plus d’apporter un garde polyvalent avec des tonnes de potentiel d’étoile, les Knicks auraient également un joueur qui pourrait prendre la pression des lumières de New York.