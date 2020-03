Pourquoi nous faisons une série documentaire de 3 heures sur les Mariners de Seattle

Il y a quelques mois, Alex Rubenstein et moi avons eu un appel avec Graham MacAree, fan des Seattle Mariners depuis toujours et notre rédacteur en chef.

Jon: En ce moment, nous planifions notre prochain projet Dorktown, et nous pensons que ce sera un gros projet. Nous voulons raconter toute l’histoire des Mariners de Seattle. Tout depuis la fondation de l’équipe jusqu’à la fin –

Graham: Va te faire foutre.

Il pensait que nous plaisantions. Nous ne plaisantions pas. L’histoire des Mariners de Seattle est une série de documentaires vidéo en six parties qui devrait durer environ trois heures. Comme pour tous nos autres contenus vidéo, il sera gratuit pour tout le monde. Le premier épisode débutera le jeudi 26 mars, lors de ce qui aurait été la journée d’ouverture des Mariners 2020.

Même pour ceux qui connaissent l’insistance typique de Dorktown à faire la chronique des choses les moins importantes du monde, notre sélection d’histoires peut sembler un peu étrange. Sachez-le: nous n’avons absolument aucune affiliation avec l’équipe, nous ne le faisons pas pour remplir des conditions avec toute sorte d’accord de parrainage, et aucun de nous n’est même fan de Mariners. (Alex est un fan des Dodgers, et je suis un fan des Royals.) Cela devrait souligner à quel point nous voulons raconter l’histoire de cette franchise fascinante et scandaleusement étrange, en commençant par ses origines bizarres.

Lorsque nous avons commencé à décrire ce projet en décembre, Alex et moi avions initialement prévu de produire une seule vidéo d’une durée de 30 à 40 minutes. Cette idée a rapidement disparu par la fenêtre alors que nous continuions à déterrer de plus en plus d’histoires. Certaines de ces histoires sont remplies de tension, certaines sont drôles, certaines sont étranges et d’autres sont carrément stupides. Nous nous sommes édités au point où les seules histoires qui nous restaient étaient celles que nous ne pouvions pas supporter de laisser de côté. C’était encore trois heures.

Nous avons écrit cette série en pensant à tout le monde, des personnes qui trouvent que le baseball est le plus ennuyeux de la planète, du fan de sport occasionnel au fan de Marin. Vous, les fans purs et durs, verrez certainement beaucoup de choses arriver, mais je pense que je peux garantir en toute sécurité qu’il y a au moins quelques choses ici qui seront nouvelles même pour vous. J’ai grandi obsédé par le baseball, considérant toujours les M comme mon «autre» équipe préférée, comme je pense que beaucoup d’autres enfants l’ont fait pendant les années Ken Griffey. Au moins la moitié de cette série est composée d’histoires dont je n’avais aucune idée jusqu’à il y a quelques mois.

Comme vous pouvez l’imaginer, les événements ont légèrement compliqué le calendrier de production et de sortie de cette série. Nous sommes assez confiants de pouvoir sortir les trois premiers épisodes comme suit:

Épisode 1: jeudi 26 mars

Épisode 2: jeudi 2 avril

Épisode 3: jeudi 9 avril

Dans un monde parfait, nous aimerions publier les trois derniers épisodes chaque jeudi par la suite, mais s’ils sont légèrement retardés, nous espérons que vous comprendrez.

Cette série n’aura absolument aucun rapport avec tout ce qui se passe dans nos vies ou dans le monde en général. Nous voulons juste faire de la merde que vous apprécierez pendant un petit moment. C’est le début et la fin. Je vous aime tous. Si vous souhaitez être présent lorsque chaque épisode tombe, vous pouvez vous abonner à SB Nation sur YouTube.