Pourquoi Rick Pitino a été «choqué» Les filets se sont séparés de Kenny Atkinson

En dehors du nombre de joueurs de la NBA qui ont été diagnostiqués avec COVID-19 – qui comprend quatre joueurs des Brooklyn Nets – l’un des développements les plus surprenants dans le monde du basket-ball depuis que le jeu s’est arrêté de manière stridente au niveau professionnel et universitaire a été le retour de Rick Pitino. au basket-ball universitaire.

L’ancien entraîneur-chef des Knicks de New York a vu son mandat à Louisville se terminer en 2017 au milieu d’une enquête du FBI sur le basket-ball universitaire et a déclaré qu’il avait terminé l’entraînement. Peu de temps après, Pitino a suivi un coaching professionnel en Grèce.

Maintenant, il a retrouvé le chemin du jeu collégial, en prenant le poste de basket-ball masculin à Iona. De retour à New York et accro au basket, Pitino a des opinions sur ce qui se passe avec la scène professionnelle à New York.

D’une part, il a été «choqué» par la séparation des Nets et Kenny Atkinson, qu’il a exprimé à Steve Serby du New York Post. Principalement parce que Pitino ne pense pas beaucoup à l’alignement de Brooklyn sans Kevin Durant et Kyrie Irving:

Si vous regardez sa liste en ce moment, il n’y a aucun moyen qu’ils soient une équipe de séries éliminatoires, et il les a dans les séries éliminatoires. Il a pris des gars sans réputation et les a transformés en de très bons joueurs de basket. En fait, cela aurait été l’un de mes choix pour l’entraîneur de l’année.

Et même s’il pense que Durant pourrait être un grand joueur de tous les temps et qu’il est un fan d’Irving, Pitino ne semble pas convaincre pleinement que les Nets seront des prétendants au championnat.

Tout dépend de la qualité de leur défense. Tu vas être Houston? Rien de mal à cela, si c’est le type que vous voulez être, alors c’est le type d’équipe que vous serez. Vous devez développer une identité de ce que vous voulez être du point de vue du style, et une fois qu’ils auront développé cette identité grâce à leur nouveau coach, nous verrons à quel point ils vont être bons.

Le front office des Nets a à peine eu la chance de voir à quoi ressemble cette équipe avec Jacque Vaughn en charge. Même alors, l’équipe sera différente lorsque Durant et Irving seront tous deux en bonne santé également.

