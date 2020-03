Pourquoi Sam Presti pourrait être le NBA Executive of the Year

Si la saison NBA se terminait aujourd’hui, ce serait décevant, mais l’ultime point à retenir pour Oklahoma City serait que 2019-20 a été un succès incroyable.

Réduit de la querelle d’après-saison presque immédiatement après avoir échangé Paul George et Russell Westbrook en juillet dernier, l’entraîneur-chef Billy Donovan a trouvé un moyen de galvaniser son groupe et de les amener à adhérer à un système où les statistiques individuelles étaient sacrifiées pour le plus grand bien de l’équipe.

Et pour cela, il devrait être mentionné lorsqu’il s’agit de la conversation pour l’entraîneur de l’année de la NBA.

Mais ce n’est pas la seule personne à Oklahoma City qui pourrait être en lice pour un prix de la ligue.

Bien que le Thunder n’ait jamais remporté le prix de l’exécutif NBA de basket-ball de l’année (Zollie Volchok et Bob Whitsitt ont tous deux remporté l’honneur lorsque la franchise était encore à Seattle), Nick Crain de Forbes pense que Sam Presti mérite d’être pris en considération.

Être dans l’une des situations les plus difficiles l’été dernier, se faire forcer la main et échanger un candidat MVP de la saison dernière à Paul George, il a obtenu un énorme retour. Oklahoma City a obtenu son meneur d’avenir dans Shai Gilgeous-Alexander, un marqueur mortel qui peut être renversé pour plus d’actifs dans Danilo Gallinari, et cinq énormes choix de première ronde. Plus tard cet été-là, il a échangé la pierre angulaire de la franchise Russell Westbrook contre Chris Paul et encore plus de choix de première ronde. Paul a maintenant augmenté de façon exponentielle sa valeur commerciale, a établi une culture gagnante à Oklahoma City et peut également être retourné pour plus d’actifs sur la route.

Ce n’est pas seulement le succès d’Oklahoma City cette saison qui a valu à Presti des éloges bien mérités. Il a également veillé à ce que le Thunder soit mis en place avec un stock de choix de repêchage dans les années à venir.

Avec le plus grand capital au premier tour au cours de la prochaine demi-décennie et un jeune noyau à construire, Sam Presti a le Oklahoma City Thunder ressemblant à l’une des équipes les plus brillantes de l’avenir de la NBA après que son dos était contre le mur en dernier été.

Sur la base de cette seule saison, il n’est pas surprenant que le nom de Presti ait été mentionné conjointement avec James Dolan et les Knicks.

Heureusement pour les fans d’Oklahoma City, Presti reste sur place et poursuit ce qu’il a mis en route avec les deux transactions à succès l’été dernier.

