Pourquoi Stephen Curry doit revenir cette saison, via Steve Kerr

Les Golden State Warriors devraient manquer les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2012. Cela dit, certains experts se demandent pourquoi Steve Kerr et les Dubs prévoient toujours d’accueillir Stephen Curry dans la rotation dans la seconde moitié de la saison.

Curry, qui a joué pour la dernière fois en octobre après avoir subi une fracture de la main gauche, devrait reprendre ses activités le mois prochain. Les Warriors, cependant, détiennent actuellement le pire record de la ligue avec 12-43.

Kerr a récemment discuté de l’importance d’avoir Curry jouer environ 15-20 matchs pour terminer la saison.

Bien que son retour n’aura certainement aucune incidence sur leurs chances cette année, Kerr est convaincu que sa superstar devrait être en mesure de jouer lorsque son corps est prêt à partir.

«Je pense qu’il est important pour Steph et Andrew (Wiggins) de se connaître et de jouer ensemble. Je pense qu’il est important pour Steph de jouer sans tous les gars que nous avons perdus et qui ne reviendront pas l’année prochaine. Kevin, Andre et Shaun », a déclaré Steve Kerr, selon Anthony Slater de The Athletic.

«Steph, à bien des égards, a dépendu de ces gars-là. Une sorte de couverture de sécurité géante. Pour un gars qui est si talentueux et talentueux, cela a toujours été un effort d’équipe au fil des ans. Il a été béni avec certains des joueurs les plus intelligents et les plus talentueux de la ligue. Ça va être différent pour lui. Il est important pour lui de ressentir la différence. C’était différent pour nous. Steph doit ressentir cela par lui-même ».

Après la défaite décevante aux mains des Raptors de Toronto lors de la finale de l’an dernier, les Warriors sont entrés dans la saison avec beaucoup d’incertitude.

Stephen Curry n’a réussi à jouer qu’en quatre matchs avant la blessure. Il avait du mal à frapper ses tirs à distance pendant cette séquence, ne tirant qu’à 24,3% du centre-ville.