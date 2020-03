Pourquoi Taysom Hill n’est probablement pas un quart partant dans la NFL

Tom Brady. Drew Brees. Philip Rivers. Taysom Hill.

Attends quoi? Oui, dans ce qui s’annonce comme l’un des groupes les plus impressionnants de quarts-joueurs autonomes de l’histoire de la NFL, nous sommes ici pour parler de Hill.

Hill est le quart-arrière de troisième corde des Saints, âgé de 29 ans, qui n’a lancé que 13 passes en carrière. Malgré cela, il a déclaré qu’il était quart-arrière de franchise pendant la semaine du Super Bowl:

Je vois la tendance de Taysom Hill. Il m’a dit la semaine du Super Bowl: “Je me considère définitivement comme une franchise QB … Si la Nouvelle-Orléans ne me voit pas de cette façon, je dois partir.” Il aime aussi jouer avec Drew Brees, espère continuer à le faire. Interview complète: https://t.co/CZvuLzPHyQ pic.twitter.com/KQLpsWuYAH

– Rob Maaddi (@RobMaaddi) 10 février 2020

On ne sait toujours pas si les Saints le ramèneront ou s’il ira dans une autre équipe, bien que la Nouvelle-Orléans veuille le garder avec un appel d’offres au premier tour ou un nouvel accord.

Les saints mettent de l’argent là où ils se trouvent: ils prévoient de placer un appel d’offres au premier tour sur le FA QB Taysom Hill restreint, par source, ce qui signifie que NON aura la possibilité de faire correspondre toute feuille d’offre qu’il signe avec une autre équipe ou de récupérer un premier tour choisir. Les saints prévoient de le signer de nouveau bientôt de toute façon.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 6 mars 2020

Hill est un agent libre restreint, ce qui signifie que les Saints peuvent égaler toutes les offres qu’il accepte, ou qu’ils sont éligibles pour recevoir un tirage au sort égal à la ronde de soumission de sa nouvelle équipe.

Ma pensée initiale à la lecture que l’entraîneur-chef de la Nouvelle-Orléans Sean Payton pensait que Hill valait un appel d’offres au premier tour était que Hill est extrêmement surévaluée. C’est un gars qui a tenté une seule passe lorsque Brees a raté cinq matchs en raison d’une blessure la saison dernière!

Mais, pour être honnête, je ne savais pas grand-chose sur Hill au-delà du gros jeu occasionnel qu’il avait en tant que joueur de gadget dans l’attaque de Payton. Alors, qu’a fait Hill quand on lui a demandé de passer? Plongeons-nous.

Le dépassement limité de Hill n’inspire pas beaucoup de confiance

Depuis son entrée dans la ligue en 2017, Hill n’a réalisé que 6 des 13 tentatives de passes pour 119 yards et une interception en saison régulière. En cinq matchs éliminatoires, il a complété une passe (sur deux tentatives) pour 50 verges. Hill a passé plus en pré-saison, mais vous pouvez jeter cela par la fenêtre parce que c’est … eh bien, la pré-saison.

C’est un petit échantillon, mais ça ne crie pas non plus “quart-arrière de franchise”.

Je suis donc retourné au film et j’ai vérifié chaque tentative pour voir si la situation nous disait quoi que ce soit sur la capacité de Hill, ou son absence.

Une chose est immédiatement claire: Hill a un gros bras. Il a tendance à lancer avec beaucoup de puissance, mais il a également tendance à perdre le contrôle avec des renversements ou des passes hautes. Un match de 2018 contre les Eagles comprenait une telle passe:

Ce jeu est quelque peu unique en ce qu’il s’agissait d’un jeu de passes assez simple, où Hill s’est replié et a réellement lu le terrain. Habituellement, Hill a une option principale et il traîne le ballon sur le terrain vers ce joueur.

Ici, cependant, il avait quelques récepteurs dans le champ tandis que Brees, largement dispersé, ne suivait évidemment aucune route. Hill a choisi de le jeter à son option la plus en dessous, mais c’était beaucoup trop élevé, ce qui a entraîné une inachèvement.

Cependant, ce jeu n’est pas comme la plupart d’entre eux. Ils ressemblent plutôt à ceci:

Hill va beaucoup en profondeur et rarement il lance des bombes avec précision. Il compte sur les défenses qui se battent. Ici, Ted Ginn Jr. a fait un pas sur son homme, mais Hill n’a pas mis assez derrière le ballon et il est tombé derrière le receveur, où il a été facilement récupéré par le défenseur des Steelers.

C’était la seule interception de Hill dans la NFL, bien qu’il ait eu plusieurs balles profondes qui auraient facilement pu être cueillies. Il l’a souvent poussé vers le bas avec très peu de considération pour la couverture.

Prenez cet exemple suivant contre les 49ers:

Première chose: ça ne passe pas les interférences car c’était un faux botté de dégagement. Le contact en aval est traité différemment sur les bottés de dégagement, ce que Hill devrait savoir. Cela ne l’a cependant pas empêché de lancer ce col en aval.

Je ne suis même pas sûr que le défenseur des 49ers ait su qu’il y avait eu un faux, mais je sais qu’il n’y a aucune raison pour que Hill lance cette passe.

Voyons maintenant quelques-unes des réalisations de Hill.

Ce fut l’un des premiers temps forts de Hill dans la NFL, contre les Vikings lors de la semaine 8 de la saison 2018: une bombe contre la couverture éclatée. Bien que cela se soit terminé par une prise, cela aurait pu être désastreux si Hill n’avait pas lancé à un récepteur du calibre de Michael Thomas.

Ce laissez-passer a été assez mal fait. Une bonne passe il y a un touché, et une terrible est une interception. Au lieu de cela, c’était juste une passe médiocre avec un bon résultat. C’est un thème courant avec Hill, j’ai trouvé.

Restons avec les Vikings, mais passons au tour des Wild Card des éliminatoires de cette année. Hill a terminé sa carrière sur 50 verges au cours de ce match:

Encore une fois, la défense des Vikings s’est battue et encore, Hill a lancé une balle tellement profonde. Son receveur, Deonte Harris, a dû ralentir considérablement, reculant pour rattraper la passe derrière lui. Cela a presque permis à la défense de rattraper son retard et de jouer le ballon. C’était comme si Hill s’en était sorti avec quelque chose plutôt que de jouer un gros coup.

Tout cela ne veut pas dire que Hill n’a jamais lancé une bonne passe. Si vous regardez cette vidéo de tous ses lancers en championnat (il faut moins de trois minutes pour les voir tous!), Il en a eu un très bon contre les Falcons, et il a frappé son homme au milieu d’une couverture cassée contre les Buccaneers.

Mais quelques bonnes passes ne font pas un excellent quart-arrière. Cela est particulièrement vrai lorsque les défenseurs passent la semaine à se préparer pour Brees, un quart-arrière immobile qui peut déchiqueter les défenses. Dans la NFL, Hill n’a jamais été «le» quart-arrière; il a été une arme dont les défenses doivent tenir compte, mais son passage tombe plus près des “jeux de trucs” qu’autre chose.

Une partie de ce qui fait de Hill une arme efficace est le manque de préparation de la défense. Il les attrape dans de mauvaises situations. Mais comme l’illustrent certains des lancers ci-dessus, même lorsque les défenses sont prises en train de faire la sieste, Hill n’a pas toujours livré. Et quand il l’a fait techniquement, les pièces étaient souvent sur le point d’aller dans l’autre sens.

La question est: si Hill est si précieux pour le quart-arrière, pourquoi n’a-t-il pas, vous savez, joué plus de quart-arrière?

Hill a de la valeur. Il a prouvé qu’il peut être dangereux de courir, d’attraper le ballon, de renvoyer des coups de pied et même, parfois, de le lancer. Il a récolté neuf touchés au sol au cours des deux dernières saisons. Lors du dernier match éliminatoire des Saints contre les Vikings, il s’est précipité quatre fois sur 50 yards, a capté deux passes pour 25 yards et un touché, a lancé la passe de 50 yards et a joué 27 snaps sur des équipes spéciales.

C’est un couteau suisse, et ça va! Mais ce n’est pas ce que fait un quart-arrière partant.

Payton a essayé de parler de Hill en tant que démarreur potentiel. Plutôt que d’écouter les paroles de Payton, vous devriez faire attention à ses actions.

Les Saints avaient déjà Hill sous contrat lorsqu’ils sont sortis et ont échangé pour Teddy Bridgewater en 2018. Ils avaient toujours Hill lorsqu’ils ont renouvelé Bridgewater pour un contrat d’un an de 7,25 millions de dollars en 2019. C’est à peu près combien vous devriez payer un top sauvegarde. Si Hill est un excellent soutien pour gagner des arachides – moins de 1 million de dollars pour chacune des trois dernières saisons – pourquoi auraient-ils fait venir quelqu’un comme Bridgewater?

De plus, si Payton est si haut sur Hill, pourquoi Hill n’a-t-il pas obtenu de clichés importants sous le centre alors que Brees était absent pendant cinq semaines? Bridgewater a commencé tous ces matchs, tandis que Hill n’a tenté qu’une seule passe.

Tous les quarts des Saints sont actuellement sur le point de devenir des agents libres, ce que l’équipe savait que ce serait le cas toute la saison. Pourtant, Payton n’a pas donné à Hill un regard plus long sur le quart-arrière. Les Saints n’ont pas vu si Hill, qui aura 30 ans avant la saison prochaine et qui a plus de deux ans de plus que Bridgewater, avait le potentiel pour être le successeur de Brees à un moment donné.

Et pourtant, nous sommes censés croire que Hill est un quart de franchise. J’achèterai que Hill est plus précieux en tant que joueur de gadgets que certains ne le lui attribueraient, mais au-delà, je ne le vois tout simplement pas.

Il n’y a pas assez de films de la NFL sur le lancer de Hill pour dire définitivement qu’il ne peut pas commencer dans la NFL, mais il y en a encore moins qui dit qu’il ne le peut pas. Ajoutez les preuves circonstancielles entourant les actions des Saints, ainsi que son âge et son bon sens au quotidien, et il est facile de conclure une chose: Hill n’est probablement pas un quart-arrière de départ dans la NFL. C’est si simple.