Pourquoi Tom Brady et Drew Brees ont pris des chemins différents dans l’agence libre de la NFL

Eh bien, c’est fini. Tom Brady a annoncé qu’il quitterait les Patriots après 20 ans. Sa course en Nouvelle-Angleterre a produit la plus grande dynastie de l’histoire de la NFL et maintenant sa carrière de football se terminera à Tampa Bay.

Alors que les nouvelles de Brady dominaient le cycle des nouvelles de la NFL, les Saints ont discrètement signé leur quart-arrière, Drew Brees, pour un contrat de 50 millions de dollars sur deux ans.

Pourquoi ces futurs membres du Temple de la renommée ont-ils emprunté des voies différentes cet intersaison?

Les Saints ont donné la priorité à l’obtention d’un talent offensif pour Brees

Nous devons entamer cette discussion autour du team building. Brees et Brady sont au stade de leur carrière où ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes. Ils ont besoin d’aide et les Patriots sont loin derrière les Saints, l’écart se creusant encore plus entre la fin de 2018 et maintenant.

Les Saints ont donné à Brees une aide à travers le projet et l’agence libre.

En 2016, ils ont repêché le receveur Michael Thomas au deuxième tour. L’année suivante, ils ont repêché le plaqueur droit Ryan Ramczyk, qui était une première équipe All-Pro la saison dernière, au premier tour. Plus tard au troisième tour, ils ont attrapé le porteur de ballon Alvin Kamara. Au repêchage de l’année dernière, ils ont ajouté Erik McCoy au centre de jeu. Ce sont quatre choix de repêchage à domicile en attaque.

Ajoutez au jeu les joueurs de ligne offensive Andrus Peat et Terron Armstead des projets précédents, ainsi que le garde Larry Warford, l’ailier rapproché Jared Cook, le receveur Ted Ginn Jr.et le porteur de ballon Latavius ​​Murray en libre arbitre. Les Saints ont réussi des choix de repêchage ET des signatures d’agent libre pour entourer Brees de talent. Brees peut faire confiance à son front office pour faire les bons choix.

Brady n’a pas obtenu l’aide similaire des Patriots ces dernières années

Les Patriots ont été le contraire. Ils ont utilisé des choix de première ronde sur le porteur de ballon Sony Michel et le plaqueur offensif Isaiah Wynn en 2018, et le receveur N’Keal Harry en 2019. Michel a connu une bonne saison de recrue mais a été incohérent. Wynn a joué en seulement huit matchs en raison d’une blessure. Harry a raté la première moitié de la saison avec une blessure à la cheville et n’a jamais vraiment été sur la même longueur d’onde que Brady, n’attrapant que 12 des 24 cibles la saison dernière. Plus important encore, les Patriots n’ont jamais remplacé l’énorme vide dans l’infraction laissée par Rob Gronkowski.

Les Patriots ont bien repêché le joueur de ligne offensive, ajoutant des partants aux trois positions intérieures. Cependant, ils ont laissé Nate Solder et Trent Brown marcher. Les deux ont été exclus du marché lorsqu’ils ont frappé l’agence libre et d’énormes pertes pour une unité essayant de protéger un quart dans la quarantaine.

Lorsque vous regardez les listes actuelles, les Saints ont une meilleure ligne offensive, un récepteur large n ° 1, un bout serré et un porteur de ballon. Donc, si vous êtes Brees, c’est une évidence pour revenir à la Nouvelle-Orléans.

À un moment donné, et c’était probablement au cours de cette saison, Brady a regardé dans les vestiaires et s’est rendu compte que le front office de la Nouvelle-Angleterre lui avait fait défaut. Et oui, les Patriots ont tenté d’ajouter des pièces, comme Josh Gordon et Antonio Brown et ces choix de repêchage, mais cela n’a pas fonctionné. Ils méritent la chaleur pour ça.

C’est l’un des facteurs de la signature de Brady avec les Bucs. Regardez les armes en attaque: Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard et Cameron Brate. Ces quatre gars sont meilleurs que quiconque sur les Patriots. Ce n’est même pas proche.

La relation QB-coach est un facteur important

Outre le talent, Brady est probablement allé à Tampa Bay parce qu’il pensait que sa relation avec Bruce Arians serait collaborative, ce qui, je crois, manquait en Nouvelle-Angleterre.

Cela ne signifie pas que Brady n’aimait pas jouer en Nouvelle-Angleterre ou Bill Belichick, mais il y a eu de nombreux rapports au cours de l’année selon lesquels Brady et Belichick se sont parfois affrontés. Arians est à la fois populaire auprès de ses joueurs et connu pour sa capacité à tirer le meilleur parti de ses quarts-arrière. Il semble que Brady recherchait quelqu’un qui travaillerait mieux avec lui.

Cela n’a jamais été une préoccupation pour Brees et Sean Payton. Il n’y a même jamais eu une bouffée de discorde entre eux. Peut-être que c’est parce que Payton fait l’éloge de Brees, alors que Belichick n’a jamais donné à Brady l’adulation dont il a probablement envie.

Emplacement, emplacement, emplacement

Depuis 2006, lorsque Brees est devenu le partant à la Nouvelle-Orléans, il est un remarquable 71-37 dans le Superdome. Brees sait qu’il a un énorme avantage à jouer dans le dôme. Il est contrôlé par les conditions météorologiques et il y effectue un pourcentage plus élevé de passes. Le bruit de la foule est intense et cela aide sa défense.

Brady, tout en étant 115-19 à la maison (cela ne semble même pas réel), aura 43 ans cette saison à venir. Comme toute personne qui vieillit, vous voulez être au chaud. On comprend pourquoi Brady voudrait laisser le temps froid derrière lui et se diriger vers Tampa, où la force de ses bras ne sera pas aussi affectée par les conditions.

De plus, Brady jouera désormais dans le NFC South, ce qui signifie au moins deux matchs sur route (La Nouvelle-Orléans et Atlanta) dans un dôme.

Je suis ravi de voir ces deux quarts s’affronter deux fois par an dans la NFC South. C’est la première fois que Brady joue contre une division où chaque quart-arrière partant est compétent. Il devrait être une explosion.