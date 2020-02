Précurseur d’un blockbuster? Les guerriers découvrent le match des Timberwolves au milieu des négociations commerciales avec Russell; Karl-Anthony Towns parle – L’Athletic

SACRAMENTO, Californie – Il n’y a pas beaucoup de nuits sur le calendrier NBA où Kings-Timberwolves serait l’endroit idéal.

Les cotes régionales de cette affaire de lundi soir au Golden 1 Center ne représentaient sûrement pas beaucoup. Idem pour le match, qui a opposé deux des pires sous-performants de la ligue et s’est terminé par une victoire de Sacramento 113-109 qui a été beaucoup plus difficile à terminer qu’elle ne l’aurait dû (ils ont mené par pas moins de 21 points). Mais parce que la date limite de négociation de la NBA est jeudi à 15 heures. Eastern, et parce que ce sont deux des équipes les plus discutées quand il s’agit d’avoir des joueurs convoités qui pourraient être en mouvement, cela a constitué un parfait amorce en personne pour la semaine.

D’autant plus que l’action de la saison des échanges loin du sol était encore plus intéressante que le jeu.

La vue du directeur général adjoint de Golden State Warriors Mike Dunleavy et de la consultante Zaza Pachulia présents pour les quatre trimestres était parfaitement logique …

