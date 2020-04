Prédiction de recrutement de Josh Christopher: 5 étoiles pour un score micro-ondes

Josh Christopher a toujours eu le basket dans le sang. Le plus jeune de quatre enfants dans une famille pleine de créoles, Christopher a grandi en regardant sa sœur Paris obtenir une bourse d’études à St. Mary’s, son frère Patrick a un excellent séjour de quatre ans à Cal avant de se lancer dans une carrière professionnelle, et son autre frère Caleb signe avec l’Arizona State l’année dernière.

Il est maintenant temps pour Christopher de prendre sa décision au collège. La perspective globale n ° 10 dans la classe de lycée de 2020 choisira lundi entre le Michigan, l’USC, l’UCLA, le Missouri et l’Arizona State comme l’une des dernières recrues cinq étoiles pour annoncer ses plans pour l’année prochaine.

Christopher se projette comme marqueur à impact instantané comme étudiant de première année. Le garde de tir 6’4 a été classé près du sommet de sa classe dès le moment où il a commencé à être évalué. Christopher est bien placé pour être en mesure de gérer la physique du basket-ball de haut niveau depuis le saut. Il a déjà un corps plus développé que la plupart de ses pairs et sait comment se rendre aux endroits du sol où il est à l’aise de marquer. Christopher n’a peut-être pas l’avantage à long terme de certains autres candidats cinq étoiles dans sa classe de finissants, mais il y a lieu de prouver qu’il est parmi les étudiants de première année montants les plus prêts à l’université du pays.

Christopher compte comme un bon athlète mais pas tout à fait d’élite qui a une grande longueur pour son poste avec une envergure de 6’8. Il a enregistré un nombre de monstres la saison dernière à Maywood High à Lakewood, en Californie, avec une moyenne de 29,4 points, 11,2 rebonds, 4,4 passes décisives et 3,5 interceptions par match en tant qu’aîné. Christopher était également un marqueur automatique au niveau de la base en jouant sur le circuit EYBL de Nike (21,3 points par match), mais son profil statistique montrait où il avait de la place pour grandir: il a tiré 42,3% sur le terrain et 31,6% sur une plage de trois points. en neuf matchs.

Christopher devrait se classer n ° 27 au classement général du projet de simulation de NBA 2021 d’ESPN, ce qui en fait probablement un coup sûr à l’université. Il aura la possibilité de se hisser sur des tableaux de tirage s’il peut utiliser sa longueur pour avoir un impact défensif et montrer une amélioration de son nombre de tirs. Pour l’instant, considérez-le comme un marqueur de micro-ondes dont la longueur devrait submerger les adversaires au niveau collégial. L’efficacité de cette notation reste à débattre.

Faits saillants de Josh Christopher

Josh Christopher prévision de recrutement

Alors que l’USC a apparemment joué tard pour devenir un concurrent sérieux – merci à l’ancien cheval de Troie Nick Young – cela ressemble toujours à une bataille entre le Michigan et l’Arizona State.

Au Michigan, Christopher rejoindrait sans doute la meilleure classe de recrutement sur papier du programme depuis les Fab Five – bien que la classe de 2012 de John Beilein soit incroyablement chargée avec le recul. Le Michigan a déjà un engagement sinon une signature d’Isaiah Todd, un grand homme de 6’10 qui, 247 Sports, est la meilleure recrue de l’histoire du programme depuis le début des années 2000. Les autres espoirs du top 100 Zeb Jackson (un meneur), Hunter Dickinson (centre) et Terrance Williams (attaquant) complètent la classe. Si Juwan Howard gagne une autre perspective de premier ordre comme Christopher dans sa première classe complète, le Michigan pourrait avoir une chance de concourir pour un titre Big Ten en fonction de la décision du projet NBA d’Isaiah Livers. Jusqu’ici, les Wolverines ont été une intersaison difficile, en regardant David DeJulius et Colin Castleton transférer en plus de l’annonce que Livers testera les eaux de tirage de la NBA

À Arizona State, Christopher rejoindrait une zone arrière qui comprend Alonzo Verge et peut-être Remy Martin, qui a déclaré pour le repêchage de la NBA mais ne devrait pas être sélectionné. Avec les trois, Bobby Hurley aurait une tonne de puissance de feu offensive. Les Sun Devils ont déjà une perspective convoitée entrant dans le programme à Marcus Bagley, qui est classé n ° 35 au classement général de sa catégorie par 247 Sports et est le frère cadet de l’attaquant des Sacramento Kings Marvin Bagley III.

Arizona State a perdu les aînés Rob Edwards et Mickey Mitchell à l’obtention du diplôme, et a vu Romello White tester le processus de draft NBA en plus de Martin. Le programme a également perdu deux joueurs peu utilisés pour transférer à Khalid Thomas et Elias Valtonen. Les Sun Devils auraient été une équipe du tournoi de la NCAA la saison dernière à 20-11 au total, et pourraient faire un bond en avant au classement l’an prochain si Christopher s’engageait et que White et Martin revenaient.

Prédiction: Michigan

Crayon Christopher au départ du garde de tir à côté d’Eli Brooks au point, Franz Wagner au trois, Livers peut-être à quatre et Todd au cinq. Le Michigan est toujours en train de perdre son cœur dans les diplômés Jon Teske et Xavier Simpson, mais un recrutement comme celui-ci irait longtemps pour transformer les Wolverines en un programme d’alimentation sous Howard.