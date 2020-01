Prédiction du Super Bowl 2020: les Chiefs ou les 49ers gagneront-ils tout?

À certains égards, le fait que ma mémoire ait commencé à me faire défaut a été une bénédiction déguisée pour l’analyse de la NFL. Je dis cela parce que ma mémoire était excellente.

C’est ma capacité à mémoriser des choses que nous avons «apprises» à l’école qui m’a aidé à être étiqueté «intelligent». Être «intelligent» a toujours été une grande partie de mon identité, même en tant que joueur de la NFL. Mon entraîneur de position me taquinait à propos de faire un score élevé sur le Wonderlic, par exemple.

Mais le problème est que même les personnes ayant de bons souvenirs se souviennent parfois de choses qui ne vont pas. Avec le temps, les détails commencent à devenir flous et les indices contextuels commencent à les remplacer. Parfois, votre esprit ne «se souvient» pas exactement de ce qui s’est passé, car il fait des hypothèses logiques sur la base des preuves disponibles.

Qu’est-ce que cela a à voir avec le Super Bowl?

Eh bien, nous y reviendrons un peu plus tard.

Mais d’abord, assurez-vous de consulter mon aperçu du Super Bowl cette semaine. J’ai déjà vu ce que nous pouvons nous attendre à ce que les Chiefs et les 49ers fassent des deux côtés du ballon:

Il est maintenant temps pour la grande finale, quand je choisis qui je pense ramènera le championnat et pourquoi. Pour rappel, j’espère vous donner un résumé précis ou ce que les deux équipes vont essayer de faire dans le Super Bowl. Cela m’importe plus que d’avoir raison sur qui gagne.

Une fois le jeu terminé dimanche, vous pouvez même revenir pour comparer les notes. En fait, vous pouvez le faire avec certaines de mes précédentes colonnes de prédiction du Super Bowl. Même si je n’ai pas toujours choisi le bon gagnant, je n’ai pas encore été totalement hors de cause. Mais qui sait, ce sera peut-être l’année où je ressemblerai à un idiot. La faucheuse vient pour nous tous, après tout.

Le vainqueur du Super Bowl 54 sera …

Quand j’essayais de décider qui avait les meilleures chances de gagner ce match, je revenais sans cesse sur le fait que les Chiefs peuvent marquer en un éclair de n’importe où sur le terrain, ce qui me rend impossible de les affronter dans un fusillade prospective.

Étant un gars à l’esprit défensif de la «vieille école», j’aime vraiment l’offensive smashmouth des 49ers et la façon dont ils imposent leur volonté aux défenses adverses avec leur jeu de course diversifié. J’apprécie vraiment les façons innovantes dont ils mettent le ballon entre les mains de leurs meneurs de jeu dans le jeu de passes également.

Cependant, s’il reste moins d’une minute et que les 49ers sont en baisse, je n’ai pas la même confiance qu’ils peuvent descendre le terrain en toute hâte et se mettre en position de gagner comme j’ai Patrick Mahomes et que l’offense des chefs puissants peut. Jimmy Garoppolo et Mahomes sont tous les deux des jeunes qui n’ont jamais été dans cette situation auparavant, mais si je devais en choisir un pour ce genre de moment le dimanche du Super Bowl, je prends Mahomes avant que vous puissiez même finir de poser la question .

C’est pourquoi les fans de 49ers devraient être reconnaissants que cela ne se résume pas à cela.

Rebondissement!

Ouais, je choisis le San Francisco 49ers pour gagner le Super Bowl 54, et c’est principalement pour une raison.

Les 49ers emprunteront le plan défensif des Patriots

Je crois que le coordinateur défensif des 49ers, Robert Saleh, examinera le film des Patriots du match de championnat de l’AFC de l’an dernier, le comparera à ce que Mahomes a fait aux Titans avec leurs rushs à trois hommes faibles cette année, et réalisera non seulement que les 49ers imiter ce que les Patriots ont fait alors pour battre les Chiefs, mais les 49ers pourraient peut-être faire encore mieux.

Vous voyez, regarder Trey Flowers jouer si bien contre le plaqueur droit Mitchell Schwartz cette année dans un uniforme Lions m’a fait vaguement me souvenir qu’il avait donné l’affaire à Schwartz l’année dernière avec les Patriots. J’ai donc décidé de revoir le film. Ce qui me ramène à ma mémoire défaillante …

Si vous venez de regarder le score de 37-31 du match de championnat de l’AFC de l’an dernier, cela donne l’impression que ce fut un match très serré et avec les chiffres des deux équipes, vous pouvez supposer que les deux infractions ont bien joué. Même si vous vous rappelez que Mahomes a lutté pendant une grande partie du match, vous pourriez supposer qu’à un moment donné, l’entraîneur-chef Andy Reid et le reste de l’infraction ont finalement «compris les choses», et c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à mettre des points sur le tableau. après avoir été blanchi en première mi-temps. Ils ont fait une sorte d’ajustement, puis l’infraction a commencé à cliquer. Droite?

Non ils ne l’ont pas fait!

Ce que la défense de la Nouvelle-Angleterre a pu faire pendant une grande partie de ce match est en fait un plan pour savoir comment les 49ers gagneront le Super Bowl. Les Patriots sont sortis avec pour mission de faire pression sur Mahomes.

Nous plaisantons à propos des commentateurs qui utilisent le terme «athlétique sournois», mais si ce terme s’est déjà appliqué à qui que ce soit, c’est Mahomes. Il ne semble jamais être pressé ou courir aussi vite, mais vous levez les yeux et il court juste à côté des défenseurs qui semblaient avoir un angle avec lui. Le voir décoller et marquer contre les Titans de la façon dont il l’a fait était choquant si, pour aucune autre raison, il ne semblait même pas qu’il allait même essayer de se rendre dans la zone des buts.

Avec un gars comme ça, vous ne pouvez pas simplement le précipiter avec trois. S’il ne vous coupe pas comme un couteau Ginsu avec tout ce temps là-bas pour laisser ses itinéraires se développer, il a toujours la possibilité de décoller et de vous blesser avec ses jambes. Et avec seulement trois coureurs à l’avant, il est peu probable qu’aucun d’entre eux ne soit en mesure d’essayer de l’arrêter s’il court.

Mais lorsque vous vous précipitez quatre ou plus, et ces gars-là gagnent en tête, maintenant vous avez Mahomes devant accélérer son horloge de la poche, ou essayer d’échapper à la ruée et de lancer en courant sous la contrainte. Il peut toujours vous frapper pour une bombe de 60 mètres – je veux dire, c’est Patrick Mahomes, après tout.

Mais cela ne fonctionnera pas bien pour lui le plus souvent si vos précipitateurs de passes s’en prennent vraiment à lui. Mahomes est peut-être le quart-arrière le plus talentueux que nous ayons jamais vu au moment où sa carrière est terminée, mais tout le monde a une faiblesse.

Cependant, ce qui était unique n’était pas l’objectif des Patriots, mais la manière dont ils ont essayé de le réaliser. C’était un concept assez basique, mais quelque chose que je n’ai pas vu beaucoup d’équipes essayer avant ou depuis.

Pour résumer le plus succinctement possible, la Nouvelle-Angleterre a commencé le jeu en précipitant presque exclusivement au moins quatre gars, et parfois cinq ou six. Même lorsque les Patriots n’en ont pas envoyé plus de quatre, ils ont essayé de garder au moins un rusher “potentiel” supplémentaire près de la ligne de mêlée pour donner l’impression qu’ils pourraient venir, qu’ils le soient ou non.

Pourquoi était-ce important?

Parce qu’au lieu de compter sur des coureurs de passes individuels pour gagner leurs matchs en tête-à-tête, les Patriots ont décidé d’une approche plus collective et ont organisé des matchs de passe-ruée des deux côtés du centre ou au milieu. Avec ce rusher «supplémentaire» qui planait pour attirer l’attention, cela a aidé à mettre en place ces jeux de passes-rush pour avoir plus de succès. Et sur les jeux où le rusher “extra” n’a pas réellement blitz, ils ont pu devenir un deuxième élément de confinement de la défense si Mahomes échappait à ces quatre rushers de passe.

Et l’homme, est-ce que les Patriots ont réussi des rushers jamais après cette ligne offensive et Mahomes dans ce match. C’est la chose la plus proche que j’ai jamais vue de Kryptonite pour le quart-arrière de troisième année, et je pense vraiment que les 49ers le répètent.

Non seulement les 49ers ont des tueurs à froid à l’avant, mais ces gars savent aussi bien travailler ensemble quand il s’agit de courir des jeux de passes. Toute l’année, ils ont été en mesure de générer de la pression à la fois grâce à des efforts individuels incroyables et grâce à la collaboration, c’est pourquoi ils ont été si efficaces pour obtenir après le quart-arrière sacrément près de chaque match. S’ils peuvent prendre ce qu’ils font déjà bien et l’intégrer au plan de pass-rush des Patriots, ce serait une recette parfaite pour retirer totalement Mahomes de son jeu. Et avec les 49ers capables de courir le ballon, ce jeu sera terminé avant que vous le sachiez.

Et je veux être clair ici sur ce que je dis. Je ne pense pas que les 49ers passeront. Je parle d’eux sacrément près de fermer complètement les chefs en harcelant l’enfer de Mahomes toute la nuit et en gagnant par 10 points ou plus. Je penche actuellement vers «ou plus» pour le moment.

Il y a quelques autres facteurs en faveur des 49ers

Offensivement, je pense qu’ils continueront de s’appuyer sur leur jeu de course et que les Chiefs n’auront pas beaucoup de réponses. Je pense que Deebo Samuel aura une grosse journée pour accumuler des yards de rattrapage. Cela dit, ne soyez pas surpris si Garoppolo prend quelques clichés. Emmanuel Sanders a pu voir une balle profonde hors action pour aider à briser le jeu ouvert pour les 49ers.

Une autre chose contre les Chiefs, c’est que j’ai du mal à faire confiance à une équipe aussi indisciplinée et «stupide» à certains moments. Dans plusieurs matchs cette année, les Chiefs commettent les types d’erreurs qui vous font généralement battre, comme sauter hors-jeu en défense ou avoir des baisses inhabituelles en attaque. Mais cela ressemble juste au genre de jeu où ces «erreurs» contribueront finalement à leur perte.

En même temps, je crois que la défense des 49ers forcera certaines des erreurs qui aideront à décider du match. Peut-être que même l’un des joueurs de ligne défensifs remportera les honneurs du MVP dimanche (Nick Bosa est une prédiction facile, mais ne dormez pas sur le DeForest Buckner qui sort).

La dernière pièce du puzzle qui m’a fait décider de choisir les 49ers était l’expérience de Shanahan en tant que coordinateur offensif à Atlanta pour cette débâcle du 28-3 Super Bowl. Après avoir traversé cette humiliation, je ne peux tout simplement pas voir Shanahan faire autre chose que faire le plein d’essence, pas de freins pendant les 60 minutes entières. Son infraction va continuer à faire ce qu’il fait bien jusqu’à ce que les chefs montrent qu’ils peuvent l’arrêter. Sa défense peut céder quelques gros jeux à Mahomes, mais je ne vois pas de scénario où les 49ers cesseraient de faire pression sur lui.

Ajoutez le tout ensemble et cela équivaut aux 49ers offrant aux chefs un coup de pied décisif.

Soyez fiers de savoir qu’après avoir lu cette chronique, vous ne serez pas l’une des nombreuses personnes choquées lorsque cela se produira. J’avoue que j’aurais été l’un d’entre eux si je n’avais pas regardé le film et que je m’étais plutôt fié à mes tripes. Je me penchais fortement pour choisir les Chiefs simplement parce que je n’étais pas sûr que quiconque puisse marquer avec eux. Mais si les 49ers décident de suivre le plan de match des Patriots sur la défense, ils finiront par être un terrible affrontement pour l’offensive des Chiefs dans l’ensemble.

Il s’avère que la défense gagne des championnats après tout.

Quelque chose, même un ancien joueur de ligne défensive comme moi, doit être rappelé de temps en temps.

Nous verrons comment le jeu se passe réellement dimanche, mais quoi qu’il en soit, cette colonne vous donnera une bonne idée de ce que chaque équipe essaiera de faire contre l’autre. À tort ou à raison en ce qui concerne ma prédiction sur le vainqueur, vous serez au moins mieux équipé pour parler du Super Bowl pendant le match de dimanche – et vous aurez l’air super intelligent en le faisant. Vous êtes les bienvenus!