Prédictions de la bataille huitième place Conférence de l’Ouest 2020

Peut-être qu’à travers l’histoire, on ne se souvient pas quelles équipes ont participé aux séries éliminatoires, ni la gloire que beaucoup recherchent peut être facilement classée huitième à la fin de la saison, mais entrer dans ce groupe restreint est une récompense pour l’effort de l’ensemble année. La Conférence Ouest Il a suivi une dynamique que la plupart n’auraient pas pu prédire en début de saison, avec le maintien d’Oklahoma City Thunder dans l’élite, la consolidation de Dallas Mavericks et les performances décevantes de plusieurs équipes. Certains d’entre eux ont la dernière occasion de rattraper l’année et de se donner la possibilité de jouer sans perdre contre les Lakers de Los Angeles, ce qui indique que tout sera premier.

Les mieux classés en ce moment dans cette bataille entre six franchises sont les Grizzlies de Memphis. Bénéfices surprenants des jeunes du Tennesse, qui ont brisé toute prévision en pouvant faire l’histoire. Cependant, la blessure de Jarren Jackson Jr soustrait de nombreuses options à un groupe manquant d’expérience pour gérer les nerfs des derniers matchs de la saison régulière. Et d’autant plus qu’ils ont déjà trois jeux pour un set aussi complet que Portland Trail Blazers. On attendait beaucoup de Damian Lillard, McCollum, Anthony et Whiteside, quatre joueurs qui composent un quintette qui, par ses noms, semblerait être appelé à des niveaux de réussite beaucoup plus élevés.

New Orleand Pelicans Cela peut être l’élément déstabilisateur de la saison. L’émergence de Zion Williamson et la possibilité qu’il dérive dans une position en séries éliminatoires assurerait une première qualification pour les séries éliminatoires pleine d’attraits morbides et de basket-ball. Ils ont plus que suffisamment de potentiel pour soutenir la recrue; en fait, le mauvais dossier qu’ils avaient avant de rejoindre les morceaux de Zion est surprenant et décevant. Éperons de San Antonio et rois de Sacramento Ils semblent avoir beaucoup moins d’options, pas tant pour leur équilibre que pour les sentiments qu’ils véhiculent. Ce sont des équipes qui n’ont pas l’illusion que d’autres peuvent avoir et qui semblent tout à fait dépourvues de cohésion. Le dernier à Liza serait Soleils de Phoenix, bien que la grave blessure de Kelly Oubre Jr rend presque impossible de les considérer comme de sérieux aspirants.

