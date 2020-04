Prédictions NBA HORSE: qui va gagner?

Le NBA HORSE Challenge sera la meilleure chance pour nous de regarder le sport pendant un certain temps, et après avoir vu le terrain, il semble que l’événement va être une explosion. Les stars actuelles et anciennes de la NBA et de la WNBA s’affrontent dans un tournoi HORSE avec 200 000 $ versés aux efforts de secours contre les coronavirus, diffusés par ESPN.

À partir du dimanche 12 avril et jusqu’au jeudi 16 avril, les règles sont assez évidentes, sauf si vous n’avez jamais entendu parler de HORSE auparavant. Les joueurs à tour de rôle appellent leur tir et font pression sur leur adversaire pour le faire. Réussissez et le processus se répète, échoue et vous obtenez une lettre. Le premier à épeler HORSE perd.

La seule mise en garde pour ce défi HORSE n’est pas le trempage, ce qui est raisonnable étant donné que certains des joueurs ne sont pas des dunkers connus et il comprend d’anciens joueurs. Sinon, soyons honnêtes, Zach LaVine s’enfuirait avec cette chose et ce serait ennuyeux.

Analysons le terrain et voyons si nous pouvons déterminer qui va gagner cette chose.

Tour 1

Trae Young (Atlanta Hawks) contre Chauney Billups (Detroit Pistons Légende)

Ceci est une question difficile. Billups est connu pour sa capacité à faire des tirs sous pression, tandis que Young est un phénomène de tireur. Avant 2019-2020, cela pourrait être plus compliqué, mais le jeu de trois points de Young a vraiment fait un pas en avant en 2019-2020. Young va également avoir de l’athlétisme qui pourrait rendre la tâche difficile à Billups.

Prédiction: Trae Young

Tamika Catching (Indiana Fever légende) contre Mike Conley Jr. (Utah Jazz)

Ceci est un autre match vraiment bien conçu. Les deux sont des tireurs efficaces, ce qui rend cela un peu délicat en ce qui concerne le tir spot-up, mais Catchings a eu un penchant tout au long de sa carrière pour faire des lay-ups ridicules, apparemment impossibles. Revenir à cela lui servirait bien, mais il y aura aussi de la rouille ici depuis que Catching a déménagé au front office et Conley Jr. joue toujours aujourd’hui. Je dois y aller avec mon instinct.

Prédiction: Mike Conley Jr.

Zach LaVine (Chicago Bulls) contre Paul Pierce (Boston Celtics Légende)

LaVine est un tireur sous-estimé, mais dans l’ensemble, il s’appuie sur son athlétisme et son explosivité plus que Pierce au cours de sa carrière. La légende des Celtics est connue pour son tir créant un potentiel et une capacité à drainer facilement tout ce qui est de milieu de gamme, tout en ayant un excellent potentiel à trois points. Une autre prédiction difficile ici, en fin de compte, je pense que le jeu de milieu de gamme de Pierce sera suffisamment efficace pour gagner le premier tour.

Prédiction: Paul Pierce

Allie Quigley (Chicago Sky) contre. Chris Paul (Oklahoma Tonnerre)

Appelons-le maintenant: Ce sera le match à ne pas manquer du premier tour. Tout le monde s’attendra à ce que Paul s’enfuie avec lui parce qu’il est Chris Paul, mais sous-estimer Quigley est une folle course. Elle pourrait être la meilleure tireuse pure de tout ce tournoi, ce qu’elle a montré en drainant un record de 29 contre la WNBA et la NBA au concours de trois points en 2018. Qugley est capable de drainer tout de l’intérieur de l’arc et au-delà, même hors équilibre ou se détacher d’un mouvement. Ce sera facturé comme un bouleversement, mais il ne devrait pas l’être.

Prédiction: Allie Quigley

2ème round

Trae Young contre Mike Conley Jr.

Les deux joueurs sont excellents, mais je crois en la capacité de Young à être un peu plus créatif avec ses coups de feu. Les deux sont de grands tireurs, mais je pense que l’athlétisme prend le dessus ici.

Prédiction: Trae Young

Paul Pierce contre Allie Quigley

Semblable au Round 1, je pense que les gens vont se ranger du côté de Pierce parce qu’il est plus un nom familier. Je pense que le plus gros test pour Quigley tout ce tournoi est de récupérer Chris Paul au Round 1, donc je pense que celui-ci est de l’argent à la banque.

Prédiction: Allie Quigley

Final

Trae Young contre Allie Quigley

Young a l’athlétisme et les mouvements de conduite, je pense que Quigley est meilleur au tir de milieu de gamme. Ce sera une excellente confrontation, mais en regardant le répertoire de mouvements de chaque joueur, je ne peux pas me soucier de la facilité avec laquelle Quigley est capable de drainer des tirs dans le trafic ou de sortir d’un revirement.

Prédiction: Allie Quigley remporte le NBA HORSE Challenge