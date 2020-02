Prédictions NBA, pronostics et cotes des paris (jeudi 13 février): décupler l’argent sur Clippers-Celtics, Pelicans-Thunder

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Hier, j’ai terminé 6-5 pour +2,1 unités. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Frelons +8,5 et il a fermé à Hornets +6 (gagné)

je parie Hornets-Wolves moins de 228 et il a clôturé à 224,5 (won)

je parie Loups de moins de 118 ans et il a fermé à 115 (won)

je parie Grizzlies -4,5 et il a fermé à Grizzlies -3,5 (gagné)

je parie Bucks-Pacers moins de 223 et il a fermé à 224 (perdu)

je parie Raptors-Nets moins de 223,5 et il a clôturé à 224 (won)

je parie Knicks -2,5 et il a fermé à Knicks -3 (perdu)

je parie Hawks -2 et il a fermé à Hawks -3 (perdu)

je parie Heat-Jazz (2H) moins de 106 (perdu)

je parie Raptors-Nets (2H) moins de 109 (gagné)

je parie Wizards-Knicks (2H) moins de 111 (perdu)

Pour expliquer pourquoi j’ai passé une bonne journée (+2,1 unités) malgré un record moyen (6-5), je parie toujours en fonction de ce que je pense être mon avantage projeté. Heureusement, j’ai pu frapper sur ces plus gros bords – principalement dans les matchs des Wolves-Hornets avec les blessures tardives de Karl-Anthony Towns, Cody Zeller, Terry Rozier et d’autres – qui ont stimulé mes gains.

En fait, j’aurais probablement dû miser plus, même si je ne m’attendais pas à ce que les lignes bougent autant. Juste après la blessure de KAT, le total est passé de 228 à 222 dans la plupart des livres. Il a fini par rebondir à 224,5 et a été en mouvement en raison d’autres blessures, mais je n’ai probablement pas utilisé assez fort là-bas.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Total: 223-201-2

Spreads: 87-85-2

Totaux: 87-85

Moneylines: 23-10

Accessoires: 29-22

Sauter à: Cotes et analyse | Compositions de départ prévues et nouvelles sur les blessures | Accessoires de joueur | Valeurs et stratégie de DFS | Mes paris

Cotes du jeudi après-midi et via FanDuel, où les utilisateurs d’Action Network obtiennent un pari sans risque jusqu’à 500 $.

Cotes et analyse des paris

20 h ET: OKC Thunder à New Orleans Pelicans (-2), 231,5

20 h ET: LA Clippers chez Boston Celtics (-1,5), 227

Thunder at Pelicans

Le public est partout dans les pélicans ici. Ils obtiennent 85% des paris et 93% de l’argent. Les objets tranchants doivent être de l’autre côté, non?