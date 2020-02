Prédictions NBA, pronostics et cotes des paris (mardi 11 février): Retour Brad Stevens, Celtics comme Road Dogs?

Cette saison NBA, j’essaye quelque chose de nouveau. Je vais écrire un article quotidien qui met en évidence tout ce que les parieurs et les joueurs DFS doivent savoir pour l’ardoise de cette nuit. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, lisez la pièce inaugurale.

Hier, j’ai terminé 3-1 pour +0,7 unités. Bien que je ne veuille pas me laisser entraîner dans le passé, je pense que cela vaut la peine de revoir les choses chaque jour.

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Hornets-Pistons sous 206.5 et il a clôturé à 206,5 (won)

je parie Loups +9 et il a fermé à Wolves +8,5 (perdu)

je parie Mavs (2H) -6 (a gagné)

je parie Nuggets (live) -142 (a gagné)

L’un de mes paris préférés de la nuit dernière que j’ai fini par ne pas faire (c’était un résumé principal dans la colonne d’hier) était les Bucks au premier trimestre. Lorsque Giannis Antetokounmpo a été exclu, je n’ai pas appuyé sur la gâchette, mais je souhaite évidemment le faire avec le recul.

Pourtant, ce fut une nuit positive dans l’ensemble; J’ai raté de peu les Wolves, qui ont fini par perdre un match serré en retard.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Général: 217-193-2

Spreads: 85-82-2

Totaux: 83-80

Moneylines: 23-10

Accessoires: 29-22

Sauter à: Cotes et analyse | Compositions de départ prévues et nouvelles sur les blessures | Accessoires de joueur | Valeurs et stratégie de DFS | Mes paris

Cotes et analyse des paris

19 h ET: Philadelphia 76ers à LA Clippers (-1,5), 224,5

19 h ET: Chicago Bulls at Washington Wizards (-3), 230,5

20 h ET: San Antonio Spurs à OKC Thunder (-8), 219,5

20 h ET: Portland Trail Blazers à New Orleans Pelicans (-3), 240

21h30. ET: Boston Celtics à Houston Rockets (-2), 232

Celtics at Rockets

Je l’ai saisi chez Celtics +2, car je pense que ça va baisser tout au long de la journée: 58% des paris et 59% de l’argent sont sur le spread Celtics au moment de la rédaction.

(Nous avons déjà suivi un mouvement de vapeur sur les Celtics à +2,5 et rien encore sur les Rockets, ce qui suggère, pour l’instant, que c’est le côté que les tranchants aiment.)

Mon raisonnement: les Celtics semblent juste être continuellement sous-évalués à cet endroit.

Dans la carrière d’entraîneur de Brad Stevens, les Celtics ont 90-58-1 (60,8%) en tant que négligés de la route. Ils ont couvert près de trois points par match, ce qui représente un incroyable retour sur investissement de 18,9% pour les parieurs.

Et cela est resté vrai cette saison: les Celtics ont une fiche de 8-4 à cet endroit. Dans l’ensemble, ils ont 15-9-1 sur la route et 11-4 en tant que chien.

Mon collègue, Matt Moore, a déjà écrit sur ce phénomène et Stevens l’a même abordé. Dans ces matchs difficiles – sur la route, en tant que chien, lors de la deuxième étape consécutive – c’est une chance pour une équipe d’obtenir une victoire inattendue. Bien que certaines franchises puissent les attribuer à des «pertes de calendrier», il semble que les Celtics donnent vraiment la priorité à ces jeux.

En ce qui concerne le match sur le terrain, c’est bien que les Celtics retrouvent leur pleine santé. Jaylen Brown est actif, ce qui signifie qu’ils seront de retour à leur alignement de départ normal – ce qui n’a pas été le cas très souvent ces derniers temps. Et malgré cela, ils ont été excellents ces derniers temps, se classant deuxième de la ligue au cours des deux dernières semaines avec une note nette de +10,8.

Le match contre les Rockets est intéressant après les échanges de Houston. Les Rockets embrassent pleinement le basketball sans centre, jouant PJ Tucker, Thabo Sefolosha et même Robert Covington au centre dans les alignements de petites balles. Cette stratégie les rend sensibles aux grands joueurs, mais ce n’est pas le jeu des Celtics; c’est peut-être un avantage pour les Rockets.

Je suis fan de ce que les Rockets ont fait, comme je l’ai écrit. Ils ne gagnaient pas un titre avec la liste actuelle, et Capela n’était pas vraiment utilisé d’une manière qui les a aidés. Comme ils ont gravité vers plus de billes ISO avec James Harden, ils ont eu besoin d’un centre de roulement de moins. Et même avec Capela, la défense était mauvaise. À ce stade, quelle est la valeur de l’avoir sur le terrain?

Mais les Rockets ont toujours les mêmes problèmes qu’avant, même avec une aile intrigante à Covington, qui devrait aider. Le plus grand est que, bien qu’ils aient une grande attaque moderne autour des bombardements de 3, ils n’ont tout simplement pas de tireurs. Covington était un ajout solide, mais Russell Westbrook est un tireur à 3 points à 24%. Il a récemment utilisé plus de 40% des possessions des Rockets; c’est juste du pétrole dans l’eau pour ce que Houston fait.

Eric Gordon, l’un des meilleurs tireurs des Rockets, est sorti dans celui-ci avec une blessure. Donc, ce jeu se résumera vraiment à ce à quoi tous les jeux Rockets se résument: les joueurs de rôle des Rockets réussiront-ils des tirs de précision?

Dans les jeux qu’ils ont (ou Harden devient balistique), ils gagnent et couvrent. Dans les jeux qu’ils n’ont pas, ils perdent et ne parviennent pas à couvrir.

C’est assez difficile à prévoir, et je fais confiance à la défense des Celtics, en particulier Jayson Tatum, pour les faire travailler très dur. Combinez cela avec la façon dont Boston a été génial à cet endroit, et j’aime +2 ici.

Éperons à Thunder

Je vais faire celui-ci rapidement. Les Spurs sont sur la deuxième étape consécutive, et ils ont subi une défaite brutale la nuit dernière face aux Nuggets. Ils étaient en hausse de 14 à la mi-temps mais ont connu une seconde période désastreuse, perdant finalement et ne couvrant pas l’écart de +6,5. Désolé, parieurs Spurs.

Et selon notre nouvel outil Labs NBA Insiders, les Thunder ont un énorme avantage de repos et de voyage dans celui-ci:

Il est important de noter que les dos-à-dos sont entièrement intégrés au marché des paris dans le vide. Les équipes sur au moins deux jours de repos jouant contre une équipe dos à dos n’ont couvert l’écart que 50,4% du temps. Compte tenu du jus sur les paris, cela a été une chose très négative à parier uniquement depuis 2005.

Mais la vie n’existe pas dans le vide, et nous avons un autre angle ce soir. Mon collègue, John Ewing, a écrit un article intelligent l’année dernière à cette époque sur la façon dont les équipes consécutives juste avant la pause des étoiles ont couvert l’écart environ 40% du temps. Que ce soit parce qu’ils sont prêts pour des vacances ou tout simplement très fatigués, il semble que l’équipe la plus reposée soit utile à ce stade de la saison NBA.

Le Thunder convient évidemment à ce projet de loi ce soir, même s’il est déjà favori à huit points. Ils ont joué au basket-ball génial récemment, mais est-ce trop de points contre une solide équipe des Spurs? Je pense qu’il reste probablement un peu de valeur, mais cela se rapproche d’une ligne équitable pour moi.

Notez que le statut de DeMar DeRozan est en suspens. Il s’est assis hier soir en raison de spasmes au dos, et nous n’avons pas encore reçu de nouvelles sur sa disponibilité ce soir.

76ers chez Clippers

Le public est partout dans les Clippers ce soir: ils reçoivent 75% des paris et 68% de l’argent parié. Ils ont ouvert en tant que favori sur un point et ont déjà parié jusqu’à -1,5 ce matin.

Je comprends: les Clips sont mon choix actuel pour gagner le titre, leur liste est chargée et ils l’ont juste amélioré de manière intelligente en acquérant Marcus Morris. Bien qu’ils aient été de temps en temps cette saison, les données sont assez claires: quand Kawhi Leonard et Paul George jouent, ils sont géniaux. Dans 1117 possessions avec ces deux joueurs partageant le terrain, les Clips ont été à une note nette de +9,4.

Mais il leur manque Patrick Beverley ce soir, qui, je pense, a été une partie sous-estimée de leur succès, en particulier sur la défense. Ils apprennent encore la chimie avec Morris. Il y a une certaine incertitude.

Mais je pense que ce soir est vraiment tout au sujet des Sixers. Ils sont tellement bizarres.

Commençons par les séparations domicile / route, dont j’ai beaucoup parlé récemment.

Sixers à la maison: +11,9 Note nette (2e) | 113,8 ORtg (11e) | 101,9 DRtg (1er)

Sixers sur route: -5,1 Note nette (24e) | 105,7 ORtg (25e) | 110,8 DRtg (9e)

Je dis cela sans avoir recherché les données, mais je parierais que vous auriez du mal à trouver des répartitions domicile / route plus extrêmes pour n’importe quelle équipe de l’histoire du basketball. Je veux dire, c’est juste ridicule.

Ce qui est presque aussi extrême, c’est leur division contre certaines équipes. Contre des équipes avec un pourcentage de victoires supérieur à 70%, elles ont une fiche de 8-3-1 contre l’écart. Contre des équipes à 45% ou moins, elles sont 7-13-1 ATS.

Ils sont 2-0 contre les Jazz, 3-1 contre les Celtics, 1-0 contre les Lakers, Blazers et Spurs. Ils sont 1-0-1 contre les Nuggets. Mais contre les Knicks, ils sont 0-3. Ils sont 0-2 contre le Magic, comme contre les Hawks.

Pour une raison quelconque, ils sucent la route et contre de mauvaises équipes. À domicile et contre de bonnes équipes – en particulier sur les matchs télévisés au niveau national – ils dominent contre la propagation.

J’aime aussi leurs changements de date limite de négociation, acquérant des scores de banc à bas prix dans Glenn Robinson III et Alec Burks. Ils aideront sur les marges et pourraient tenir bon contre Lou Williams et le banc Clips, qui est à peu près aussi bon que vous le trouverez.

L’une des faiblesses potentielles des Clippers dans les séries éliminatoires est le manque d’un centre génial qui peut combattre un type Joel Embiid. Cette confrontation, si Embiid est composé, pourrait être une victoire massive pour les Sixers.

Je reçois l’argent public sur les clips. Ils sont géniaux. Mais si cela continue de monter (+2 ou plus), je vais effacer le public et attraper le chien à la maison.

Programmation des listes de départ et des blessures

Remarque: informations à partir de 12 h 15. ET. Pour des mises à jour et des actualités de dernière minute, consultez la page des correspondances de FantasyLabs.

Compositions projetées

Boston Celtics: Kemba Walker – Jaylen Brown – Jayson Tatum – Gordon Hayward – Daniel Theis

Chicago Bulls: Tomas Satoransky – Zach LaVine – Chandler Hutchison – Thad Young – Luke Kornet

Houston Rockets: Russell Westbrook – James Harden – Robert Covington – Maison Danuel – PJ Tucker

LA Clippers: Landry Shamet – Kawhi Leonard – Paul George – Marcus Morris – Ivica Zubac

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Lonzo Ball – Jrue Holiday – Brandon Ingram – Zion Williamson – Derrick Favors

OKC Thunder: Chris Paul – Shai Gilgeous-Alexander – Luguentz Dort – Danilo Gallinari – Steven Adams

Philadelphia 76ers: Ben Simmons – Shake Milton – Tobias Harris – Al Horford – Joel Embiid

Portland Trail Blazers: Damian Lillard – CJ McCollum – Trevor Ariza – Carmelo Anthony – Hassan Whiteside

San Antonio Spurs: Dejounte Murray – Bryn Forbes – DeMar DeRozan – Trey Lyles – LaMarcus Aldridge

Assistants de Washington: Ish Smith – Bradley Beal – Isaac Bonga – Rui Hachimura – Ian Mahinmi

Nouvelles sur les blessures

Boston Celtics: Jaylen Brown (cheville) est susceptible de jouer.

Chicago Bulls: Denzel Valentine (ischio-jambiers) est douteux. Daniel Gafford (cheville), Zach LaVine (cou, genou), Tomas Satoransky (cheville) et Ryan Arcidiacono (coude) sont probables.

Houston Rockets: Eric Gordon (jambe) est sorti.

LA Clippers: Patrick Beverley (aine) est sorti.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Brandon Ingram (cheville) est discutable. Zion Williamson (cheville) a dit qu’il jouerait.

OKC Thunder: Darius Bazley (genou) est absent 4-6 semaines.

Philadelphia 76ers: Rien de nouveau.

Portland Trail Blazers: Mario Hezonja (cheville) et Nassir Little (cheville) sont sortis. Anfernee Simons (commotion cérébrale) est probable.

San Antonio Spurs: DeMar DeRozan (arrière) est à déterminer.

Assistants de Washington: Thomas Bryant (pied) reste absent.

Accessoires de joueur

Pour parier des accessoires, j’utilise notre outil d’accessoires pour joueurs FantasyLabs. Suivez-moi dans l’application Action Network pour voir mes paris (ou allez au bas de l’article), mais le plus important est l’outil, qui mesure nos projections pour chaque joueur par rapport aux cotes actuelles du marché et met en évidence les plus grands bords pour vous.

Les accessoires des joueurs sont un marché inefficace, qui permet aux parieurs occasionnels (les limites sont basses, donc les parieurs professionnels ne sont pas incités à les prioriser) de saisir des paris très + EV.

Cela dit, les lignes bougent rapidement. Notre outil d’accessoires est configuré pour que vous puissiez toujours voir s’il y a un avantage même au niveau des chiffres mis à jour tout au long de la journée.

C’est l’un de mes outils préférés que nous proposons et devrait être l’une de vos pages marquées d’un signet si vous aimez gagner quelques dollars supplémentaires. Voici une capture d’écran de son apparence:

Ma recommandation habituelle: Misez moins.

La saison dernière, les accessoires notés 10 dans notre outil ont atteint un taux de 60,31%. Mais les overs ont atteint un taux de 57,08% contre 66,47% pour les under. Pour les accessoires notés 9, 55,96% des overs ont été des paris réussis contre 62,60% pour les outs.

Comme je l’ai noté dans le passé, les dessous ont plus d’avantages: une éruption, une blessure, une mauvaise nuit de tir, tout cela fera probablement le sous-coup. Mais aussi, les accessoires sont moins efficaces en tant que marché étant donné les faibles limites, ils sont donc moins susceptibles de s’adapter à des choses comme l’adversaire et le rythme.

Un sous j’aime ce soir est le total de 10,5 points de Trevor Ariza.

Depuis qu’Ariza a rejoint les Blazers, il a eu exactement trois matchs explosifs dans ses neuf affaires. Dans ceux-ci, il est devenu chaud et a accumulé exactement 21 points dans les trois. L’un d’eux est venu lors du dernier match contre le Miami Heat.

Mais dans les six autres, il a marqué sept points ou moins, et il utilise juste si peu de possessions. Il n’a pas dépassé le taux d’utilisation de 13% en six matchs consécutifs, ce qui montre le tir à chaud nécessaire pour qu’il puisse vraiment mettre en place un jeu total de haut niveau.

Contre les ailes des Pélicans ce soir, je pense qu’il sera chargé de jouer plus de défense que d’attaque, donc je continuerai de parier les dessous ici et j’espère que ce n’est tout simplement pas une de ces nuits de tir aberrantes.

Valeurs et stratégie de DFS

Il n’y a que deux joueurs dont le prix est supérieur à 10 000 $ aujourd’hui sur DraftKings: Damian Lillard et James Harden. Lillard est évidemment toujours en jeu compte tenu de sa chaleur du mois dernier; il a touché de gros points dans huit de ses 10 derniers matchs.

Contre les pélicans au rythme effréné avec un total de 240 matchs, je ne peux blâmer personne de vouloir aligner Dame. Soyez conscient des différences de site: il est beaucoup moins cher sur FanDuel, où son salaire de 9 800 $ est assorti d’une cote de négociation de 93%. Il est viable en espèces là-bas, tandis que sur DraftKings, il est probablement un meilleur jeu de tournoi.

Cette même dynamique existe probablement pour Harden: FanDuel a juste un prix beaucoup plus doux. La meilleure valeur dans la gamme de crampons sur DraftKings est probablement Westbrook, qui n’est pas toujours efficace mais qui domine absolument le basket-ball en ce moment. Il joue près de 40 minutes et utilise environ 45% des possessions des Rockets sur le sol. Vous trouverez rarement autant d’opportunités en dessous de 10 000 $.

Il y a aussi quelques bons jeux juste en dessous de cette gamme haut de gamme, y compris Hassan Whiteside, Zach LaVine et Joel Embiid. J’ai écrit sur les Sixers ci-dessus et comment Embiid pourrait être un énorme problème de correspondance pour les Clippers. Il a certainement le potentiel pour être le joueur le plus performant de la liste, et il est à seulement 9 100 $ sur DraftKings.

Mitchell Leff / .. Sur la photo: Joel Embiid (21) des Philadelphia 76ers.

Il n’y a pas beaucoup de blessures à surveiller ce soir, mais il y en a deux à surveiller: Brandon Ingram est discutable pour les Pélicans et DeRozan est à déterminer pour les Spurs. DeRozan ne s’est pas adapté la nuit dernière à cause de spasmes au dos, et nous n’avons pas encore entendu parler de son statut.

Certaines valeurs inférieures (d’autres pourraient s’ouvrir avec des blessures) incluent actuellement Chandler Hutchison, Coby White et Tomas Satoransky. Les meilleures valeurs, cependant, sont probablement dans la gamme intermédiaire avec des gars comme Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, Chris Paul, Robert Covington et d’autres.

Le prix est solide aujourd’hui et il n’y a pas beaucoup de blessures, donc le meilleur pari pour les parties en cash est susceptible de s’appuyer sur de bonnes situations. Les Bulls font face aux sorciers défensifs au rythme rapide et pauvres; le Thunder obtient une équipe de Spurs extrêmement fatiguée.

Vous connaissez le foret: suivez l’actualité et assurez-vous de vous abonner à nos modèles pour voir les mises à jour de projection à la minute près.

Pour plus d’analyses DFS et de jeux de valeur, consultez les modèles FantasyLabs NBA.

Mes paris actuellement

