Prédictions NBA, pronostics et cotes des paris (mercredi 12 février): continuer à décolorer les Cavaliers de Cleveland?

La meilleure façon de le faire est de regarder la valeur de la ligne de fermeture (CLV), qui consiste simplement à mesurer si la ligne que vous avez mise s’est déplacée pour ou contre vous en fermant.

je parie Celtics +2 et il a fermé à Celtics +2,5 (perdu)

je parie Celtics-Rockets (2H) sous 118,5 (perdu)

je parie Spurs-Thunder (2H) sous 112,5 (perdu)

Dure journée d’hier. Je n’avais qu’un seul pari d’avant-match, et les Celtics n’ont pas pu passer malgré la domination historique à cet endroit (road dog). C’était un jeu étrange: les Rockets avaient un taux de lancer franc de 50%, ce qui est honnêtement le plus haut nombre que je pense avoir jamais vu. Chaque fois que vous obtenez 42 lancers-francs et que vous obtenez 88% sur eux, vous êtes susceptible de gagner.

Je pense que ma seule erreur n’a pas été d’appuyer sur la gâchette des Sixers, que j’ai écrits et aimés. J’ai attendu parce que je pensais que ça continuerait à augmenter, mais l’argent fin tardif l’a poussé à un pick’em (par opposition à +2, c’est là que je pensais que ça irait plus tôt dans la journée). Au final, ces points n’ont même pas compté. Tant pis.

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans l’ardoise d’aujourd’hui et trouvons des angles.

Enregistrement sur un an:

Général: 217-196-2

Spreads: 85-83-2

Totaux: 83-82

Moneylines: 23-10

Accessoires: 29-22

Cotes et analyse des paris

19 h ET: Atlanta Hawks (-2) à Cleveland Cavaliers, 234,5

19 h ET: Pistons de Detroit à Orlando Magic (-7,5), 206,5

19 h 30 ET: Washington Wizards à New York Knicks (-2,5), 229,5

19 h 30 ET: Toronto Raptors (-3,5) aux Brooklyn Nets, 224,5

19 h 30 ET: Milwaukee Bucks (-1,5) chez Indiana Pacers, 222,5

20 h ET: Portland Trail Blazers à Memphis Grizzlies (-4), 235,5

20 h ET: Charlotte Hornets à Minnesota Timberwolves (-8,5), 226

20h30. ET: Sacramento Kings à Dallas Mavericks (-8,5), 227

21 h ET: Miami Heat à Utah Jazz (-4,5), 217,5

21 h ET: Golden State Warriors à Phoenix Suns (-7,5), 225,5

22 h 00 ET: LA Lakers (-2,5) à Denver Nuggets, 220,5

Hawks at Cavs

Nous avons eu une idée de ce que les Pistons et la ligue en général pensaient d’Andre Drummond à la date limite du commerce, et la réponse – étant donné le colis envoyé pour l’acquérir – n’était pas beaucoup. Et puis dans son premier match avec les Cavs, ils ont perdu par FORTY-ONE points aux Clippers.