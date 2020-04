Prédire les 41 options de joueur et d’équipe de la NBA pour 2020 Free Agency – The Athletic

Peu importe quand (ou si) nous redémarrons et terminons cette saison, le sujet NBA préféré de tout le monde se cache au coin de la rue: agence gratuite!

La majorité de la saison est dans les livres, et les équipes de loterie en particulier peuvent ne disposer que de quelques matchs, si cela se produit. Par conséquent, la plupart du travail d’évaluation est déjà fait et nous pouvons utiliser le hiatus actuel pour commencer à anticiper l’intersaison.

Mais tout d’abord. Il y a quelque chose qui doit se produire avant le libre arbitre, une étape souvent négligée: les agents libres doivent être libérés.

Pour la plupart des joueurs, c’est un processus simple – leurs contrats expirent, et dans tous les cas, sauf quelques rares, ils ne signent pas de prolongation avant le 1er juillet (ou quelle que soit la date à laquelle la ligue et les joueurs acceptent de post-hiatus. les accords de trois ans ou plus sont éligibles pour ce faire).

Pour d’autres, cependant, c’est un peu plus compliqué. Quarante et un joueurs ont des options sur leurs contrats qui pourraient se traduire par soit gratuitement …

