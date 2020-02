Premières réflexions au buzzer – The Athletic

CHICAGO – Trente réflexions pour le MVP de Kawhi Leonard, qui a remporté 30 points dans la victoire de 157-155 de Team LeBron dans le Match des étoiles contre Team Giannis.

1. C’était un match à 157. Et puis un match à 11. Et puis à sept. À cinq. Le prochain seau gagne. Et ça a marché.

2. Vous vouliez que les All-Stars de la NBA donnent une merde à propos de leur exposition annuelle. Tu voulais une défense. Pour que le jeu se sente important, juste un peu. C’est peut-être le premier match des étoiles depuis la mort de Kobe Bryant, dans la maison que Michael Jordan a construite, qui a fait l’affaire. Mais il est difficile de discuter avec le remaniement du commissaire Adam Silver des règles du jeu des étoiles, après avoir regardé ce qui ne peut être décrit que comme cette conclusion fascinante.

3. D’accord, le match s’est donc terminé sur le mauvais coup d’Anthony Davis. C’était peut-être un peu boiteux, sauf qu’il avait raté le premier des deux tirs. Donc même de cette façon, il y avait du drame. Davis, originaire de Chicago, a remporté le match en marquant le 157e point de l’équipe LeBron.

