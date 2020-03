Premières réflexions sur une défaite animée des Warriors au retour de Stephen Curry – The Athletic

Note de l’éditeur: Peu de temps après la fin de certains matchs de la NBA cette saison, Joe Vardon proposera ses «Premières pensées», une dissection des choses importantes que vous devriez savoir sur ce que vous venez de regarder. Il s’agira d’un journal de bord contenant des nouvelles, des notes, des citations et des informations et comprendra des observations recueillies sur le site de chaque jeu. Vardon couvre sa sixième saison NBA et a officiellement rejoint l’équipe nationale de l’Athletic en septembre.

SAN FRANCISCO – Huit réflexions immédiatement après la victoire des Raptors de Toronto 121-113 contre les Warriors lors d’un match revanche de la finale le soir du retour de Stephen Curry sur le terrain.

Lorsque l’énorme Aron Baynes est tombé sur Stephen Curry la nuit avant Halloween, il a écrasé la main gauche de Curry et a écrasé la saison des Warriors.

La dynastie des Golden State, cependant, avait déjà été détruite par l’équipe avec laquelle elle partageait le terrain jeudi soir – les Raptors de Toronto.

Alors quel jeu pour Curry de faire son retour, quatre mois …

