«Prendre ses responsabilités» pour arrêter la propagation du coronavirus

Par: Tommy Call III |

il y a 3 heures

Cela ne fait que quelques jours que la NBA a suspendu la saison 2019-20, et les précautions entourant le coronavirus continuent de croître. Le hiatus de la NBA devrait durer au moins 30 jours, mais ce calendrier pourrait changer.

Le Centers for Disease Control and Prevention recommande qu’il ne devrait pas y avoir d’événements de 50 personnes ou plus au cours des huit prochaines semaines. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBA se prépare à un retour de la mi-juin à la fin du mois de juin comme un meilleur scénario.

Après avoir célébré son 32e anniversaire, Stephen Curry appelle les autres à «prendre leurs responsabilités» en ralentissant la propagation de COVID-19.

Via @ StephenCurry30 sur Twitter:

Quoi de neuf tout le monde, je sais que cette fois-ci est assez mouvementé et fou et qu’il y a beaucoup d’incertitude, mais je veux juste prendre le temps d’encourager tout le monde à pratiquer la distanciation sociale au mieux de leurs capacités. Je sais que les gens font beaucoup de situations différentes et beaucoup de demandes, vous savez de personne à personne, mais au mieux nous pouvons pratiquer la distanciation sociale afin de nous débarrasser de la propagation de ce virus dès que possible. Aplatissez la courbe, assurez-vous de rester à six pieds des personnes qui se lavent les mains lorsque vous allez à l’intérieur-à l’extérieur autant que possible sur l’eau, et ainsi, et nous pouvons tous nous rassembler pour arrêter la propagation de ce virus. Alors, chacun fait sa part. Je fais le mien à la maison, ma famille et moi apprécions vraiment le temps passé en famille, mais au mieux vous pouvez vous distancier socialement Et nous pouvons aplanir la courbe et nous débarrasser de ce virus dès que possible. Je l’apprécie. Arrêtez la propagation. Faisons le.

Depuis que la saison NBA a été suspendue, Curry a été actif dans le sillage de la pandémie de coronavirus. Le meneur des Warriors et son épouse Ayesha ont organisé un don pour le petit déjeuner et le déjeuner aux enfants non scolarisés de la Bay Area.

Le joueur le plus utile à deux reprises faisait partie de l’engagement des Golden State Warriors de créer un fonds de secours en cas de catastrophe pour les employés du Chase Center sans emploi.

Lorsque la NBA ouvre la saison, les Golden State Warriors ont encore 17 matchs à disputer

.