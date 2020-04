Préparation physique, clé dans les 6 anneaux des Jordan Bulls

Jerry krause est l’un des “méchants” de La dernière danse. Avec les joueurs de Pistons, il est probablement la figure la plus détestée de Michael Jordan et par le reste des membres des Chicago Bulls. C’est quelque chose qui est bien reflété (et peut-être augmenté) dans The Last Dance. Dans le premier épisode, il est fortement critiqué pour avoir déclaré que la victoire appartenait à tout le monde, et pas seulement aux joueurs.

Dans le documentaire, il est laissé entendre que Krause voulait prendre plus de crédit pour avoir été l’architecte du personnel. Cependant, comme l’ont montré les collègues de Sports Yahoo en publiant une partie de leurs mémoires non publiés, lorsque Krause a parlé de partager les mérites, ce n’était pas seulement pour lui, mais aussi pour une grande partie du personnel.

Ainsi, il a voulu revendiquer la figure d’Al Vermeil, l’entraîneur physique du champion Bulls. L’homme qui a rendu Michael Jordan toujours parfait pour jouer. Qu’est-ce que Scottie Pippen Il passera d’un garçon maigre à l’un des meilleurs corps sculptés pour la pratique du basket-ball. Voici ce que Krause a écrit sur Vermeil:

“Il a aidé de nombreux vétérans à prolonger leur carrière (Paxson, Kerr, Cartwrigth). Il a rendu les joueurs maigres comme Scottie Pippen ou Horace Grant plus forts et plus rapides grâce à son éthique de travail. Il a fait rester les joueurs à Chicago pendant vacances pour continuer à se préparer physiquement pour tenter de remporter le championnat.

De la campagne 86/87 à notre dernière course au titre en 1998, nous avons eu peu de blessures graves. Phil Jackson y était également impliqué, car il connaissait les pauses qu’il devait accorder aux joueurs.

Quand on m’a critiqué pour avoir dit que les joueurs et les entraîneurs seuls ne gagnent pas de championnats et que les organisations étaient méchantes comme ça. “

.