Preview: Thunder héberge les Pistons à court terme

Vendredi, Oklahoma City jouera à pleine puissance lors de l’accueil des Detroit Pistons dans le deuxième du match à domicile de quatre matchs.

Cela inclut Danilo Gallinari.

Lorsque Gallinari a quitté Chesapeake Energy Arena mercredi soir après la victoire d’Oklahoma City 109-103 contre les Cavaliers, il semblait que ce pourrait être le dernier match de Gallo en OKC.

Mais Sam Presti a tenu bon avant la date limite des échanges, et un accord entre le Thunder et le Miami Heat a échoué, apparemment en raison du fait que Gallinari et le Heat n’ont pas pu parvenir à un accord sur une prolongation.

Gallinari, Shai Gilegous-Alexander et Chris Paul sont tous des éléments qui ont contribué de manière significative au succès surprenant du Thunder cette saison, avec Billy Donovan disant à ESPN que les jeunes joueurs de l’équipe ont grandement profité du leadership de Paul.

“Ce serait vraiment une grave erreur de la part d’un jeune joueur de ne pas absorber autant d’informations et de connaissances que possible de quelqu’un comme ça”, a déclaré Donovan. “J’imagine que ces gars-là, au fur et à mesure qu’ils avancent dans leur carrière et qu’on leur pose la question:” Qui est quelqu’un qui vous a touché quand vous étiez plus jeune? “Je pense que le nom de Chris sera probablement le prénom qui viendra de la bouche de tous ces gars. “

Derrick Rose joue le rôle d’un vétéran averti des Pistons lors de sa première saison à Détroit.

Il a récemment réussi la rotation de départ mais a raté les deux derniers matchs avec un problème à l’aine. Jeudi, il était répertorié comme absent avec une souche de hanche gauche / adducteur.

Rose s’est retirée du Skills Challenge mercredi soir, apparemment en raison d’une blessure.

Il a été annoncé jeudi que Gilgeous-Alexander remplacerait Rose dans le Skills Challenge.

Les Pistons disputeront également leur premier match avec Andre Drummond, qui a été échangé à Cleveland jeudi.

