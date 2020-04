Prince voit la valeur de jouer pour le concurrent au-delà des aspirations au titre

Taurean Prince n’est pas différent de tout le monde dans le monde du basket-ball: il était le jeu qu’il aime en retour.

L’attaquant des Nets a également déclaré qu’il manquait de jouer devant les fans de Brooklyn au Barclays Center, en particulier. Mais il y a plus que le jeu lui-même, qu’il a exprimé lors d’une récente apparition sur le podcast Tidal League:

J’ai hâte non seulement de jouer, mais d’être avec mes frères. les gars avec qui vous travaillez et faites le sale boulot avec ceux que les gens ne voient pas. Ils apprécient 48 minutes de balle, mais ne voient pas les heures perfides que nous consacrons à l’entraînement, à l’amélioration et à la préparation du spectacle. Chaque fois que nous sortons sur le terrain de Barclays, je suis excité. Je suis prêt, physiquement prêt, mentalement prêt. Je suis juste prêt à sortir et à cerceau.

Prince a également parlé de l’opportunité de jouer avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Bien sûr, ces deux-là donnent aux Nets une chance de remporter un titre de champion, mais Prince pense qu’il y a plus à jouer aux côtés de deux géants que de gagner:

KD et Kyrie aideront à susciter l’esprit de tout le monde avec une chose et c’est le championnat, en essayant d’atteindre le but ultime. Faire partie de quelque chose comme ça fait de vous un meilleur joueur, fait de vous une meilleure personne hors du terrain. Vous vous sentez comme si vous faisiez partie de quelque chose qui a un objectif et un objectif en tête et que vous êtes prêt à tout pour y arriver.