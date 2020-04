Profils d’avant-projet de Sixers: tireur d’élite de Villanova Saddiq Bey

La majorité de l’attention dans la NBA a été tournée vers le repêchage avec ce qui se passe dans le monde et la réelle possibilité que la saison 2019-2020 soit annulée. Nous continuons donc notre série d’analyses de certains projets réalistes pour les Philadelphia 76ers à 22 ans.

Nous avons commencé avec une option de gardien de but de secours chez le jeune Theo Maledon de France. Cette prochaine partie de cette série en 10 parties se concentre sur un produit local dans le tireur d’élite de Villanova Saddiq Bey qui semble avoir un réel impact sur cette équipe Sixers en raison d’une chose qu’il peut bien faire: tirer.

Saddiq Bey, Villanova

Bey est tout ce que les Sixers pourraient utiliser en ce moment. Ils ont évidemment voulu que la recrue de cette année, Matisse Thybulle, soit leur nouvelle option 3-D après avoir échangé Robert Covington, et il pourrait très bien l’être, mais Bey a un peu plus de potentiel pour remplir la partie «3» de cet aspect. Le tir de Thybulle est un peu de haut en bas malgré sa défense de niveau élite.

Bey a réussi 45,1% au plus profond de sa deuxième saison, contre 37,4% en première année, son pourcentage de 3 points est donc à la hausse. La meilleure partie de son jeu est probablement sa capacité de capture et de tir qui manque dans cette équipe avec JJ Redick disparu. Les Sixers avaient énormément besoin d’un tireur aux yeux morts pour espacer le sol de leur alignement maladroit et Bey serait un bon choix là-bas.

Sur notre site sœur, Rookie Wire, ils ont Bey 20e au repêchage des Brooklyn Nets, il y a donc une petite possibilité qu’il ne soit pas là à 22 ans.

Parmi toutes les équipes de la Conférence de l’Est, seuls les Bucks ont enregistré en moyenne plus de tentatives de 3 points par match que les Nets (37,9) en 2019-20. Surtout que Kyrie Irving et Kevin Durant sont sur le point de revenir de leurs blessures, Brooklyn aura besoin d’autant de tireurs d’élimination que possible. Ils peuvent en trouver un à Saddiq Bey, qui a une grande taille et a converti 45,1% de ses tentatives de 3 points cette saison. Bey a effectué 2,5 tirs par match à longue distance et est capable de bien contribuer sans être le point focal d’une infraction.

Revoyez cette dernière partie «capable de bien contribuer sans être l’élément central d’une infraction». Imaginez-le être la nouvelle version de Covington de l’équipe tout en ayant un QI de basket-ball plus intelligent. Il n’est pas trop athlétique ou explosif et c’est pourquoi il n’est pas une projection de loterie, mais il n’en aura pas nécessairement besoin à Philadelphie s’il peut simplement tirer le 3 balles à côté de Ben Simmons et Joel Embiid.

Défensivement, il n’est pas tout à fait Thybulle, mais ce qu’il peut faire, c’est défendre plusieurs positions. Alors que Thybulle est un «voleur téméraire» et qu’il peut jouer dans les couloirs de dépassement et les buteurs adverses en lockdown, Bey peut défendre toutes les positions à l’exception de la place centrale en raison de sa forte partie inférieure du corps.

