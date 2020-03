Programmation de la programmation de départ de la NBA samedi et nouvelles sur les blessures

Crédit:

Crédit photo: Sam Forencich / NBAE via .. Sur la photo: Russell Westbrook

07 mars 2020, 09h26 HNE Vous trouverez ci-dessous des nouvelles sur les blessures et les alignements de départ prévus pour l’ardoise NBA de samedi, y compris les dernières nouvelles sur Joel Embiid, Russell Westbrook et plus encore.Visitez le lien intégré FantasyLabs pour des nouvelles et des mises à jour en temps réel.

Vous trouverez ci-dessous les alignements de départ prévus pour chaque équipe de la NBA pour les six matchs de samedi, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour les mises à jour en temps réel de ces files d’attente, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour à 9 h 30 HE.

Programmation de la composition de la NBA à partir du samedi 7 mars

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter