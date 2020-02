Programmation de la programmation de la NBA de dimanche et nouvelles sur les blessures

Crédit:

Jacob Kupferman / .. Sur la photo: Kemba Walker

23 février 2020, 12 h 00 HNE Ci-dessous, vous trouverez des nouvelles sur les blessures et les files d’attente prévues pour l’ardoise de la NBA de dimanche, y compris les dernières nouvelles sur Kemba Walker, D’Angelo Russell et plus encore.Visitez le lien intégré FantasyLabs pour des nouvelles en temps réel et mises à jour.

Vous trouverez ci-dessous les alignements de départ prévus pour chaque équipe de la NBA pour la liste de sept matchs de dimanche, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour les mises à jour en temps réel de ces files d’attente, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour à midi HE.

Programmation de la composition de la NBA à partir du dimanche 23 février

Boston Celtics: Marcus Smart – Jaylen Brown – Jayson Tatum – Gordon Hayward – Daniel Theis

Chicago Bulls: Tomas Satoransky – Ryan Arcidiacono – Zach LaVine – Thad Young – Daniel Gafford

Pépites de Denver: Jamal Murray – Gary Harris – Will Barton – Paul Millsap – Nikola Jokic

Detroit Pistons: Derrick Rose – Svi Mykhailiuk – Tony Snell – Sekou Doumbouya – Thon Maker

Golden State Warriors: Jordan Poole – Damion Lee – Andrew Wiggins – Eric Paschall – Marquese Chriss

Indiana Pacers: Malcolm Brogdon – Jeremy Lamb – TJ Warren – Domantas Sabonis – Myles Turner

LA Lakers: LeBron James – Avery Bradley – Danny Green – Anthony Davis – JaVale McGee

Minnesota Timberwolves: Jordan McLaughlin – Malik Beasley – Josh Okogie – Juancho Hernangomez – Naz Reid

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Lonzo Ball – Jrue Holiday – Brandon Ingram – Zion Williamson – Derrick Favors

OKC Thunder: Chris Paul – Shai Gilgeous-Alexander – Luguentz Dort – Danilo Gallinari – Steven Adams

Portland Trail Blazers: CJ McCollum – Gary Trent Jr. – Trevor Ariza – Carmelo Anthony – Hassan Whiteside

San Antonio Spurs: Dejounte Murray – Bryn Forbes – DeMar DeRozan – Trey Lyles – LaMarcus Aldridge

Raptors de Toronto: Kyle Lowry – Fred VanVleet – OG Anunoby – Pascal Siakam – Serge Ibaka

Assistants de Washington: Ish Smith – Bradley Beal – Isaac Bonga – Rui Hachimura – Ian Mahinmi

Nouvelles sur les blessures

Boston Celtics: Kemba Walker (genou) est sorti.

Chicago Bulls: Wendell Carter Jr. (cheville) et Luke Kornet (cheville) sont à déterminer.

Pépites de Denver: Rien de nouveau.

Detroit Pistons: Rien de nouveau.

Golden State Warriors: Draymond Green (bassin) est sorti. Marquese Chriss (veau) est discutable.

Indiana Pacers: Victor Oladipo (arrière) est douteux.

LA Lakers: Anthony Davis (veau) est probable.

Minnesota Timberwolves: D’Angelo Russell (genou) et Karl-Anthony Towns (poignet) sont sortis.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Rien de nouveau.

OKC Thunder: Rien de nouveau.

Portland Trail Blazers: Damian Lillard (aine) et Mario Hezonja (cheville) sont sortis.

San Antonio Spurs: Rien de nouveau.

Raptors de Toronto: Marc Gasol (ischio-jambiers) est sorti. Pat McCaw (maladie) est douteuse.

Assistants de Washington: Rien de nouveau.