Projet de calendrier WNBA 2020, favoris et élections

Le basketball féminin continue de percer et gagne de plus en plus en influence et en notoriété. La WNBA ce soir vit sa grande fête sous forme de Draft, qui va générer une attention supplémentaire pour le moment où il se produit, ainsi que pour la présence d’une étoile scintillante qui menace de révolutionner ce sport, comme Sabrina Ionescu. Mais il y a bien plus que ce joueur roumain né dans l’Oregon. Nous devrons être très attentifs à WNBA Draft 2020 qui promet de fortes émotions et a une équipe comme principaux protagonistes: Dallas Wings. Nous procédons à l’analyse de tous les détails.

17/04/2020 12:04

Aujourd’hui, c’est le projet WNBA virtuel et il est prévu que le joueur de l’Oregon soit choisi dans la position numéro 1 de celui-ci.

Continuer à lire

Date, heure et lieu

Le tirage au sort aura lieu aux premières heures du vendredi 17 avril au samedi 18 avril à l’heure de la péninsule espagnole, plus précisément à 01h00. Il se déroulera pratiquement depuis les bureaux de la ligue à New York.

Ordre des sélections

Il a été établi lors d’un tirage au sort organisé en septembre, donnant le paradoxe qu’une franchise, Dallas Wings, rassemble quatre des neuf premières élections. Situation inédite qui n’empêche pas la qualification de New York Liberty comme l’équipe la plus avantagée depuis pouvoir choisir en premier lieu, ils reprendront les services de l’Ionescu précité. Indiana Fever (3), Atlanta Dream (5), Minnesota Lynx (6), Chicago Sky (8) et Phoenix Mercury (10) complètent le top-10.

Favoris à une position élevée dans le WNBA Draft 2020

Le choix d’Ionescu en première position est tenu pour acquis, mais nous ne devons pas perdre de vue de nombreux autres joueurs de haut niveau. Une d’elles Satou Sabally, Un attaquant de 1,93 m qui a déjà été international avec l’équipe allemande. Tyasha Harris représente la base la plus prometteuse de ce lot, dans lequel le talent du tireur d’élite Ruthy Hebard Il peut également être crucial dans votre promotion à des postes importants. Quant aux acteurs de l’intérieur, le plus important est Lauren Cox, très charismatique pour être diabétique et jouer des matchs avec une pompe à insuline toujours disponible.

Satou Sabally reprendre

– Gagnante du prix Cheryl Miller 2020 (premier petit attaquant du pays)

– Consensus All-American (2020)

– 2x équipe All-Pac-12 pic.twitter.com/joFCGjnxuX

– WNBA (@WNBA) 13 avril 2020

L’un des meneurs de jeu les plus fantastiques a été Crystal Dangerfield, qui à 1,65 m offre une vitesse formidable et une excellente maniabilité du ballon. Megan Walker et Bella Alarie ils appartiennent également à ce modèle si abondant dans ce projet, avec un intérieur haut en avant ou bas, capable de jouer le poste et avec une bonne main de l’extérieur. Bref, de nombreux candidats pour débuter leur carrière dans le WNBA avec une position de tirant d’eau élevée qui prédit un magnifique chemin vers la gloire. Le Projet WNBA 2020 promet de fortes émotions.

.