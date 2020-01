Projet de simulation de la NFL 2020: voici ce qui pourrait arriver si Tua Tagovailoa tombe

Dans le brouillon de la NFL 2020 de cette semaine, nous allons sauter à travers quelques cerceaux pour voir où il est logique pour les équipes concernant le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa.

Après que Tagovailoa a officiellement déclaré son projet, un rapport a déclaré qu’il avait reçu des nouvelles positives suite à une grave blessure à la hanche qui avait mis fin à sa saison.

L’une des raisons pour lesquelles #Bama QB Tua Tagovailoa a déclaré pour le repêchage de la NFL: on m’a dit que sa visite à New York pour obtenir une mise à jour sur sa situation médicale était positive. Il a plus de tests à 12 et 16 semaines, mais il a obtenu un solide avant de dire qu’il était lié à la NFL.

Mais c’est une chose pour obtenir un état de santé propre de votre propre médecin, et c’est une autre pour l’obtenir des équipes de la NFL. Il est possible que certaines équipes soient effrayées par la longue histoire de blessures de Tagovailoa.

Si, pour une raison quelconque, Tagovailoa tombe, voici comment le premier tour pourrait se dérouler.

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Regardez, nous savons que les Bengals vont prendre Burrow avec le premier choix global. Mais même après son énorme performance dans le match de championnat national, il n’est pas sans risque. Avant que le coordinateur du match, Joe Brady, ne soit arrivé au LSU cette saison, Burrow n’a complété que moins de 60% de ses passes. Avec Brady cette saison, ce nombre était de près de 78%. Les compétences de Burrow sont impressionnantes, mais les Bengals devront s’assurer qu’il n’est pas le produit de l’infraction du LSU. Il convient également de noter que Burrow est légèrement plus âgé que Lamar Jackson des Ravens. C’est moins un problème, mais l’âge entre parfois en ligne de compte.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

Bien qu’il puisse y avoir des questions sur Burrow et de nombreux autres joueurs dans le projet, il y a très peu de questions sur Young. Bien qu’aucune perspective ne soit parfaite, Young est aussi proche que possible. Une première ligne composée de Young, Montez Sweat, Da’Ron Payne et Jonathan Allen fait peur.

3. Lions de Détroit: Derrick Brown, DT, Auburn

Que les comparaisons commencent entre Brown et Ndamukong Suh, que les Lions ont choisi au deuxième rang en 2010. Comme Suh, Brown apporte la férocité à la ligne défensive et la capacité de perturber la poche.

4. Giants de New York: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Choisissez une position pour Simmons et cela resterait, qu’il s’agisse du secondeur, de la sécurité ou même du dépassement. Peu importe ce que Simmons est invité à faire, il le fait bien. La polyvalence de Simmons facilitera la transition pour le nouveau coordonnateur défensif Patrick Graham.

5. Dolphins de Miami: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Si les Dolphins ne se retrouvent pas avec Tagovailoa, ils devraient avoir leur premier choix de plaqués offensifs. Thomas est un très bon espoir gauche avec de l’athlétisme et des pieds rapides. Les Dolphins doivent construire la ligne offensive cet intersaison, et ils pourraient commencer sérieusement au n ° 5.

6. Chargeurs de Los Angeles: Jedrick Wills, OT, Alabama

Los Angeles est une autre équipe en lice pour Tagovailoa. Si Philip Rivers part, les Chargers pourraient se tourner vers un autre quart-arrière vétéran à court terme. Peut-être que ce scénario sauvage de Tom Brady dont votre collègue a parlé se réalise. Ou peut-être qu’ils tentent Jameis Winston ou Marcus Mariota et espèrent qu’ils sont la version de Los Angeles de Ryan Tannehill. Les Chargers ont besoin d’un bon tacle depuis plusieurs années et Wills devrait être bon dès le premier jour dans la NFL.

7. Panthers de la Caroline: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Comme les Chargers, les Panthers sont une autre équipe qui pourrait raisonnablement avoir besoin d’un quart-arrière comme Tagovailoa. Mais encore une fois, supposons que Carolina garde Cam Newton ou ajoute un passeur vétéran. C’est peut-être là que Rivers se retrouve. S’il le fait, les Panthers peuvent attendre un an et continuer à développer Will Grier. Sur la défense, le cornerback James Bradberry est un agent libre, et les Panthers pourraient trouver une mise à niveau avec Okudah, l’un des joueurs d’élite du repêchage.

8. Cardinals de l’Arizona: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Les Cardinals sont une équipe qui, sans aucun doute, n’a pas besoin de Tagovailoa après avoir choisi Kyler Murray au premier rang l’an dernier. Il est impossible d’ignorer le besoin de l’Arizona de protéger Murray à l’avenir. Sortant de l’Iowa, Wirfs est un bloqueur qui joue le jeu de la bonne façon et pourrait travailler de chaque côté en Arizona.

9. Jacksonville Jaguars: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Jacksonville a beaucoup de sens pour Tagovailoa si Minshew Mania ne vous a pas échappé, frère. Mais si une équipe avec le cinquième choix s’inquiète pour lui, une équipe avec le neuvième choix pourrait l’être aussi.

Kinlaw va être un nom populaire menant au projet. Il n’y a pas trop de joueurs de ligne défensive intérieure dans la NFL avec ses compétences à 6’6 et un maigre de 300 livres. Si les trois premiers plaqués offensifs ont disparu, les Jaguars pourraient prendre encore un autre défenseur.

10. Cleveland Browns: Grant Delpit, S, LSU

Des questions à propos de Baker Mayfield pourraient surgir après sa deuxième saison décevante, mais même pour les Browns, ce serait trop tôt pour le pousser vers Tagovailoa. Les Browns ont montré cette saison qu’ils avaient grandement besoin d’une sécurité polyvalente qui fait la différence. Lorsqu’il est en bonne santé, Delpit peut être ce joueur.

11. Jets de New York: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Les Jets sont évidemment une autre équipe qui ne prendra pas de quart-arrière au premier tour après avoir sélectionné Sam Darnold en 2018. Le problème avec Darnold est que ses récepteurs ne sont pas bons. Jeudy donnerait aux Jets une cible de choix pour leur quart-arrière en herbe.

12. Las Vegas Raiders: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Nous pourrions avoir notre gagnant pour le tirage au sort Tagovailoa avec les Raiders pour plusieurs raisons. David Carr a été quart-arrière moyen au cours de sa carrière et pourrait être remplacé. Les Raiders déménagent également à Las Vegas et de nouveaux fans pourraient se rallier autour d’un quart recrue. Plus important encore, les Raiders ont deux choix de première ronde grâce au commerce avec Khalil Mack. Cela signifie qu’il y a une certaine aversion au risque à prendre Tagovailoa pour les Raiders. Cela pourrait également signifier que les Raiders peuvent faire une offre attrayante s’ils veulent progresser.

13. Colts d’Indianapolis: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Les Colts sont une équipe qui devra au moins botter les pneus de Tagovailoa s’ils pensent qu’il va tomber. Jacoby Brissett était de haut en bas cette saison, et les Colts sont peut-être à la recherche d’un appelant de franchise. Celui qui fait les lancers pour Indianapolis a besoin de quelqu’un d’autre que T.Y. Hilton pour attraper le ballon. L’agneau a cette grande capacité de jeu.

14. Buccaneers de Tampa Bay: Justin Herbert, QB, Oregon

C’est une répétition d’une maquette précédente, mais associer Herbert avec Bruce Arians est trop amusant pour être ignoré.

15. Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Les Broncos devraient faire tapis avec Drew Lock la saison prochaine, et un récepteur comme Ruggs peut lui donner une cible profonde à l’extérieur.

16. Atlanta Falcons: A.J. Epenesa, DE, Iowa

Certaines personnes pensent qu’Epenesa sera l’un des 10 meilleurs choix, mais il pourrait atterrir dans cette plage parce qu’il n’est pas un défensif rapide. Au lieu de cela, c’est un type de fin à tout faire dont les Falcons ont besoin.

17. Cowboys de Dallas: Trevon Diggs, CB, Alabama

Ce qui arrive au défenseur défenseur autonome Byron Jones définira ce que les Cowboys feront dans le repêchage. S’il part, les Cowboys pourraient trouver un autre gros cornerback à Diggs.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): Yetur Gross-Matos, DE, Penn State

Si les Dolphins tentent de prendre Tagovailoa, il n’y a aucune raison de rédiger quelqu’un comme le quart-arrière de l’État de l’Utah Jordan Love au premier tour. À ce stade, vous pourriez aussi bien attendre une classe 2021 qui devrait contenir Trevor Lawrence de Clemson et Justin Fields de l’Ohio State. Gross-Matos est un joueur qui peut aligner partout dans la défense et faire pression sur le quart-arrière.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Laviska Shenault, WR, Colorado

C’était facile d’oublier Shenault cette saison. Son 2019 n’était pas statistiquement aussi bon que son 2018, et le Colorado a eu du mal à traverser une saison 5-7. Mais Shenault est toujours un projet très apprécié pour sa combinaison de taille, de mains et de capacité à s’ouvrir. Avec le bon quart-arrière, il peut être une star de la NFL.

20. Jaguars de Jacksonville: (via les Rams de Los Angeles): Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Murray est un secondeur varié avec une combinaison impressionnante d’athlétisme et de ténacité. Le jumeler avec Myles Jack donnerait à Jacksonville un nouveau duo de secondeurs de qualité qui peuvent parcourir le terrain et faire de grands tacles.

21. Eagles de Philadelphie: Tee Higgins, WR, Clemson

Higgins n’a peut-être eu que trois réceptions lors du match pour le titre national de lundi soir, mais il se profile toujours comme un récepteur n ° 1 dans la NFL. Au fil de la saison, il était évident que les Eagles avaient besoin d’armes en attaque. Un récepteur comme Higgins devrait être le premier de quelques-uns ajoutés dans ce projet.

22. Buffalo Bills: Terrell Lewis, OLB, Alabama

Si Lewis vérifie bien ses évaluations médicales, il a de fortes chances d’entrer dans le top 32. Avec la retraite de Lorenzo Alexander, les Bills peuvent trouver son remplaçant dans le Lewis polyvalent.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: K’Lavon Chaisson, OLB / DE, LSU

Si les Patriots n’aiment pas les options de récepteur large au premier tour, ils pourraient se tourner vers la défense. Kyle Van Noy et Jamie Collins sont des agents libres et les Patriots pourraient perdre les deux. Chaisson aurait besoin d’être développé, mais c’est un rusher de passes efficace avec un bon premier pas.

24. New Orleans Saints: Jordan Love, QB, Utah State

L’amour va être le joueur le plus fascinant à suivre le processus de draft et à surveiller au premier tour. Il polarise parce que ses statistiques sont médiocres, mais Daniel Jones aussi. L’amour peut être façonné sous Drew Brees avant de devenir le quart-arrière des Saints de l’avenir.

25. Vikings du Minnesota: Josh Jones, OT, Houston

Il était évident dans la défaite en séries éliminatoires du Minnesota contre les 49ers que le jeu offensif en ligne devait s’améliorer pour les Vikings. Jones s’inscrit dans le schéma que Gary Kubiak et Rick Dennison utilisent au Minnesota parce qu’il est athlétique et se déplace en douceur.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): D’Andre Swift, RB, Géorgie

Si le repêchage de 2020 est vraiment celui où Miami ne prend pas de quart-arrière, avoir de bonnes options en attaque pour 2021 sera la clé. Miami dispose déjà d’un solide groupe de récepteurs larges, mais il a besoin d’une avance légitime. Swift est sans doute le meilleur porteur de ballon du repêchage avec sa vision et ses compétences de capture de passes.

27. Seahawks de Seattle: Julian Okwara, OLB / DE, Notre Dame

L’entraîneur des Seahawks, Pete Carroll, a admis après avoir été éliminé des séries éliminatoires que l’équipe devait être meilleure en défense. Okwara est brut, mais il a un fort potentiel en tant que broyeur de passes.

28. Baltimore Ravens: Zack Baun, LB, Wisconsin

Quelques trous ont été révélés lors de la défaite des Ravens contre les Titans du Tennessee. À savoir, Baltimore doit s’améliorer le long de la ligne défensive et au secondeur. Baun monte rapidement sur le terrain et peut être utilisé pour précipiter le passeur ou jouer à la course.

29. Titans du Tennessee: Curtis Weaver, DE / OLB, Boise State

Le Tennessee fait une course de rêve à travers les séries éliminatoires, bien qu’il ait clairement besoin d’aide au dépassement. Weaver n’est pas un favori de tout le monde, mais j’aime sa capacité à utiliser la puissance contre les bloqueurs et à monter sur le terrain.

30. Packers de Green Bay: K.J. Hamler, WR, État de Penn

Après Davante Adams, les Packers ont fait tourner les récepteurs n ° 2 toute la saison. Un joueur comme Hamler peut arrêter cette rotation. Ce n’est pas un gros receveur, mais il offre un élément dynamique à une infraction.

31. Chefs de Kansas City: Kristian Fulton, CB, LSU

Avec l’étudiant de première année Derek Stingley Jr.en face de lui, Fulton a été choisi à certains moments cette saison. Mais le junior a tenu bon et a montré ses compétences en matière de couverture et sa capacité à lire les itinéraires. Avec Bashaud Breeland, Morris Claiborne et Kendall Fuller tous agents libres, les chefs peuvent avoir un besoin au secondaire.

32. San Francisco 49ers: Austin Jackson, OT, USC

La brillante carrière de Joe Staley tire à sa fin et les 49ers pourraient trouver son remplaçant à long terme dans ce repêchage. Cela pourrait être Jackson, qui pourrait s’insérer directement dans le tacle gauche.