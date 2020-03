Propriétaires Warriors: “Nous gagnons plus de pâtes que les Lakers et les Knicks”

Selon Forbes, Golden State Warriros C’est la troisième franchise la plus riche de la NBA (4,3 milliards de dollars). Les deux premières places seraient occupées par les deux géants historiques avec les deux plus grands marchés de la ligue: New York Knicks (4,6 milliards) et Los Angeles Lakers (4.4).

Le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, n’est pas d’accord avec cette liste et explique: “Forbes est surtout un indicateur général. Si nous parlons d’avantages, nous devons dire que nous avons beaucoup plus d’avantages que les Lakers et les Knicks. “

La vérité est que les Warriors sont l’équipe dirigeante de la ligue dans les réseaux sociaux et le marketing actuel et, en outre, leur déménagement à San Francisco a également rapporté de nombreux nouveaux gains.

Il faut dire que Lacob a acheté la franchise pour 450 millions de dollars, quand personne ne le voulait, et aujourd’hui, au-delà du premier, du deuxième ou du troisième, il est clair qu’elle est l’une des plus puissantes la NBA Il n’est donc pas surprenant que le propriétaire de la GSW ait voulu que ce soit si clair.

L’équipe californienne a réalisé l’impact économique de la main d’un impact sportif. Des joueurs comme Stephen Curry, Klay Thompson ou Kevin Durant ont fait gagner de nombreux fans à la franchise au cours des cinq dernières années. Les championnats, les bons sports, contribuent à la croissance économique, cela ne fait aucun doute.

Nous devrons voir ce qui se passera à l’avenir avec les Warriors. Nous savons que les Knicks peuvent être très riches malgré l’échec sportif chaque saison. Les guerriers seront-ils capables de cela aussi? (d’échouer autant que les Knicks impossibles).

