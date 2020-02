Publicités du Super Bowl 2020, classées

Le Super Bowl est là, ce qui signifie que nous avons le programme télévisé le plus regardé de l’année. Avec tous ces téléspectateurs vient un coût publicitaire exorbitant, jusqu’à un montant record de 5,6 millions de dollars pour une annonce de 30 secondes.

Dépenser tout cet argent entraîne une tonne de globes oculaires, et les marques essaient d’en faire valoir la peine avec leurs spots les plus ambitieux. Les publicités du Super Bowl de cette année couvrent toute la gamme, de la douceur à la déchirure à la colère exaspérante. Voici un aperçu des plus mémorables – bons, mauvais et entre les deux.

Loretta (Google)

Plusieurs des publicités du Super Bowl Sunday ont une distribution A-list, avec nos stars les plus reconnues essayant de nous faire acheter quelque chose. Mais parfois, l’approche la plus simple peut être belle.

J’ai d’abord vu cette publicité comme une annonce pré-roll avant une autre vidéo YouTube. C’était si joliment obsédant que je ne pouvais pas me résoudre à cliquer sur “sauter l’annonce” une fois les cinq secondes obligatoires écoulées. Chaque frappe de piano était de mauvais augure, mais je ne pouvais pas m’éloigner de ce pauvre vieil homme, essayant simultanément de repousser la perte de mémoire et de se souvenir de sa femme décédée. Un vaillant combat contre les ravages du temps mais que nous sommes tous destinés à perdre.

Parce que j’utilise l’humour – ou «l’humour» si vous préférez – pour faire face tout en traitant l’émotion humaine réelle, la principale chose qui me vient à l’esprit alors que les larmes coulaient sur mon visage était que Google aurait dû intituler cette publicité «Get Back Loretta», mais probablement ne voulait pas payer des frais de licence exorbitants pour la musique des Beatles.

Le très bon chien (WeatherTech)

Cette annonce est déchirante d’une manière différente et plus édifiante. Il s’agit d’une publicité pour WeatherTech, mais pas vraiment de leur entreprise. Le PDG de WeatherTech, David MacNeil, a profité de sa position de 30 secondes pour remercier l’École de médecine vétérinaire de l’Université du Wisconsin d’avoir sauvé son chien Scout, qui souffrait d’un cancer des parois des cellules sanguines. La publicité fait la promotion d’un site Web WeatherTech pour les dons afin d’aider l’école, et si ce n’est pas assez édifiant, il suffit de regarder ce doux et beau chien:

Photo: WeatherTech sur YouTube

Jour de la marmotte (Jeep)

Ça fait du bien de revoir Phil Connors et Ned Ryerson, et ils ont tous les deux 27 ans de plus. Il n’y avait pas de vieillissement CGI à l’Irlandais. Le poids supplémentaire de toutes ces années rend la peur du visage de Connors (Bill Murray) beaucoup plus réelle, quand il se réveille au début de la publicité. Mais sa journée devient moins infernale une fois qu’il repère une nouvelle Jeep, puis se met à voler avec Punxsutawney Phil pour une balade de joie.

Ce n’est que le deuxième Super Bowl à tomber le 2 février, donc un timing parfait pour ressusciter le film classique. L’autre Super Bowl de Groundhog Day a eu lieu en 2014, lorsqu’une défense avec Richard Sherman a effacé l’une des infractions les plus dynamiques que la NFL ait jamais vues. Hmmm.

Katie Sowers (Microsoft)

Il s’agit d’une version plus longue d’une annonce qui a été diffusée tout au long des éliminatoires de la NFL, développée pour le Super Bowl – une introduction nationale à Katie Sowers, l’entraîneure adjointe offensive des 49ers, et sa route vers l’entraînement. Sowers est la première entraîneuse et la première entraîneure ouvertement gay de l’histoire du Super Bowl.

«Les gens me disent que les gens ne sont pas prêts à avoir une femme, mais ces gars-là ont appris des femmes toute leur vie. Mamans, grands-mères, enseignants. Nous avons toutes ces hypothèses sur ce que font les femmes et ce que font les hommes », explique Sowers. «Je n’essaie pas d’être la meilleure entraîneuse. J’essaie d’être le meilleur entraîneur. “

Le message est aussi clair qu’inspirant. Un travail solide tout autour.

The Secret Kicker

Il s’agit d’un placeur anonyme clouant un panier, mais une fois que le casque se détache pour révéler qu’il s’agissait de Carli Lloyd (rejointe dans la publicité par son coéquipier de l’USWNT Crystal Dunn), la foule est d’abord choquée, puis applaudit son coup de pied réussi. Le slogan “Lançons les inégalités” est fort, et il m’est venu à l’esprit – de toutes les publicités, cela a peut-être les meilleures chances de se réaliser. Lloyd a clairement la jambe, clouant un coureur de 55 verges lors d’un entraînement des Eagles lors de la pré-saison 2019. Ce n’est pas si farfelu qu’une star du football finisse par arriver dans la NFL. Ou peut-être qu’une fois que Lloyd en aura fini avec le football, elle pourra passer au basket-ball à la place.

Faire de la place pour les femmes (Olay)

Cela a le meilleur slogan de l’une de ces publicités – “Quand nous faisons de l’espace pour les femmes, nous faisons de l’espace pour tout le monde” – et l’annonce présente une véritable astronaute (Nicole Stott) parmi le casting entièrement féminin. La publicité autonomisante présente également un hashtag #MakeSpaceForWomen, Olay faisant don de 500 000 $ à Girls Who Code.

Rick & Morty (Pringles)

J’adore l’énergie maniaque ici. Bien qu’il s’agisse d’une publicité pour Pringles, elle pourrait tout aussi bien être une publicité pour “Rick & Morty”. Si le spectacle se rapproche de ce chaotique, j’y suis.

Sam Elliott récitant “Old Town Road” (Doritos)

La publicité régulière était très bien, avec une danse entre Lil Nas X et Sam Elliott, ainsi qu’un travail CGI sur la moustache obsédante. Mais pour moi, la meilleure annonce est celle ci-dessus.

Entendre Sam Elliott lire le répertoire téléphonique serait un régal, mais l’entendre jouer les paroles de Old Town Road de Lil Nas X est un délice. La façon dont les autres membres du bar réagissent au personnage d’Elliott montre clairement qu’il est un homme à respecter. Je ne peux pas m’empêcher de me demander s’il s’agit simplement de construire un monde, de créer une trame de fond pour le personnage de Wade Garrett afin que nous puissions enfin obtenir cette préquelle de Road House que nous réclamons depuis des décennies.

Smaht Pahk (Hyundai)

En théorie, cette annonce ne devrait pas fonctionner aussi bien qu’elle le fait. Les trois acteurs principaux – Chris Evans, Rachel Dratch et John Krasinski – sont tous de la région, ce qui ajoute une certaine authenticité à leurs accents exagérés de Boston. L’engagement pour le bit est très fort (j’ai compté 15 fois le mot park – ou plutôt «pahk» – a été utilisé), et c’est ce qui me le vend. La seule meilleure utilisation d’un accent de Boston dans une publicité aurait été si Chipotle avait pris le temps de s’excuser pour les violations de la labah chez les enfants.

De plus, ce type de publicité automobile est un répit bienvenu du type habituel que nous recevons pendant la saison de football, avec des gens qui achètent des voitures ornées d’un arc géant pour leur conjoint.

Je ne peux pas toucher ça (pop-corn Cheetos)

Tu m’as eu à M.C. Marteau. Cela aurait pu être toute la publicité – c’était essentiellement le cas, le personnage principal se retirant de diverses tâches à cause de la poussière d’orange de Cheetos sur ses doigts – et j’aurais été bien. Mais ce qui me l’a vendu, c’est après la chute de la confiance, le pauvre gars qui est tombé par terre, pas attrapé par le coupable aux doigts orange, livre savamment: «Pourquoi?» Je ne sais pas pourquoi cela m’a fait rire, mais il fait.

Le remake brillant (Mountain Dew Zero Sugar)

Si Bryan Cranston avait pris sa retraite après Malcom au milieu, il aurait toujours été vénéré pour avoir joué l’un des pères de télévision les plus mémorables et hilarants de l’histoire. Mais Breaking Bad mènera sa nécrologie, et pour cause. Cranston est un acteur merveilleusement doué, et sa canalisation Jack Nicholson dans un remake de The Shining pour cette publicité – le slogan est “aussi bon que l’original, peut-être mieux?” – est assez bon. Mais je ne pourrai pas secouer cette image de ma tête pendant un certain temps:

Capture d’écran: Mountain Dew sur YouTube

Ce n’est pas du tout une publicité, mais plutôt une allumette tweetée de Honda avant le match. Je ne pouvais pas m’empêcher de remarquer que le gars de Helpful Honda ressemble beaucoup à Brutus.

Photo de Justin Casterline / .

Américains typiques (Budweiser)

J’apprécie l’ironie sarcastique de l’annonce, en utilisant des séquences de bonnes actions et diverses réalisations, avec des points bonus pour l’utilisation des histoires Instagram de l’USWNT de la célébration post-Coupe du Monde (mais ils auraient dû trouver un moyen de travailler dans “Vous êtes les bienvenus pour” ce contenu, salope! ”). Mais encore, cette publicité tombe à plat. C’est probablement le meilleur du sous-groupe ennuyeux ici pour au moins avoir la décence d’éviter de coincer une chanson de Lee Greenwood dans nos oreilles.

Sonic l’hérisson

Il s’agit d’une combinaison commerciale et bande-annonce du prochain film “Sonic”, mais c’est probablement la publicité la plus pertinente à ce jour pour le sport. Michael Thomas des Saints, Christian McCaffrey des Panthers, le sprinter olympique Allyson Felix et le pilote NASCAR Kyle Busch sont connus pour la vitesse dans leurs sports respectifs, mais tous chantent les louanges du personnage principal du film, Sonic the Hedgehog. L’inclusion de ces athlètes ne fait cependant rien pour éviter que cette publicité ne soit ennuyeuse.

Soit dit en passant, j’espère qu’il y aura finalement une suite à ce film “Sonic”, juste pour qu’il puisse avoir le slogan “The Sega Continues”.

Jimmy Works It Out (Michelob Ultra)

Il y a une tonne de gens qui trouvent Jimmy Fallon drôle, donc c’est probablement bien pour eux. Cela a tout ce qu’une publicité au Super Bowl est censée avoir: une production élaborée, des camées d’athlètes et de stars. Mais je ne peux pas oublier que Jimmy Fallon essaie trop fort; le gain n’est tout simplement pas là pour moi. Peut-être que je le vois toujours comme le gars qui a ri à travers chaque sketch “SNL” dans lequel il était.

En apparence, il s’agit d’une publicité pour Michelob Ultra, mais il pourrait aussi bien s’agir d’une bière à la vanille que la fade Fallon.

Gabe Gabriel est mon ennemi mortel. Il est inévitable le dimanche du Super Bowl, alors restez en sécurité là-bas tout le monde.