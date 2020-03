Quand Danuel House Jr. a mené le meilleur retour de March Madness de tous les temps

Le 20 mars 2016, Texas A&M était à la traîne dans le nord de l’Iowa, 69-57, avec moins de 40 secondes à jouer dans un match de tournoi de deuxième ronde de la NCAA.

Les Aggies ont ensuite réussi l’un des retours les plus mémorables de l’histoire du sport, menant à une victoire de 92-88 (score de la boîte) en double prolongation.

Le meneur Alex Caruso (maintenant avec les Lakers de Los Angeles) a mené les Aggies avec 25 points et neuf rebonds, tandis que le gardien de tir de 6 pieds 6 pouces Danuel House Jr. – qui part maintenant pour sa ville natale des Houston Rockets – avait 22 points et huit rebonds en la victoire historique.

Pour House, l’aspect le plus remarquable de sa ligne de score était sa capacité à se débarrasser de ce qui avait été une nuit de repos. Lorsque les Aggies traînaient à deux chiffres avec moins de 30 secondes à jouer dans le règlement, House n’avait marqué que six points pour le match. C’est une ligne décevante pour le joueur qui a dirigé Texas A&M en marquant pour la saison 2015-16.

En fait, House était sans but avec moins de six minutes à jouer!

Mais House a éclaté au moment le plus important, marquant 16 points dans les 30 dernières secondes du règlement et les deux périodes de prolongation. En tout, House a marqué près de la moitié des 33 points de Texas A&M au cours de cette période.

Après la victoire, l’entraîneur de Texas A&M, Billy Kennedy, a déclaré à propos de House:

Il n’a jamais rencontré un tir qu’il n’aime pas, et il n’a jamais rencontré un tir qu’il ne prendra pas. Offensivement c’est une bonne chose et parfois il prend des coups durs. C’est juste son état d’esprit et il a le feu vert. Parfois, nous lui disons de le mettre en jaune. C’est comme ça qu’il est câblé, et c’est ce que nous voulons qu’il fasse.

House a fait écho à cette évaluation en expliquant sa capacité à surmonter les difficultés antérieures pendant le match.

Je suis assez confiant et je sais que tout le travail acharné sera payant. Donc j’essaie simplement de sauter cette possession si je prends un mauvais coup ou si je rate un coup ou si je le retourne ou quoi que ce soit et j’essaie juste de penser à la prochaine possession.

Avec cette victoire, Texas A&M a accédé à la ronde «Sweet Sixteen» de la NCAA pour la deuxième fois en 35 ans. Dirigés par House, les Aggies ont également remporté le titre de la Conférence du Sud-Est 2016 (SEC), ce qui en fait la première équipe de l’école depuis 1986 à remporter une couronne de conférence en saison régulière.

House n’a pas été sélectionné lors du repêchage NBA de cet été 2016, mais il a signé avec les Wizards de Washington en tant qu’agent libre non repêché. De là, son voyage NBA a commencé. House a officiellement signé avec les Rockets en novembre 2018, et il a largement été un élément de rotation depuis.

