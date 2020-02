«Quand j’ai entendu parler de Kobe, je suis rentré chez moi et j’ai commencé à pleurer

Pau Gasol, ancienne star des Los Angeles Lakers et ami de Kobe Bryant, a révélé dans une interview au Los Angeles Times comment il avait appris la nouvelle de l’accident mortel de Kobe Bryant et quelle avait été sa réaction. en ce moment, d’incrédulité totale.

“Je conduisais à Barcelone après avoir regardé un match de basket & rdquor;”, a-t-il expliqué. «Ma femme a commencé à recevoir des messages Ils ont dit que Kobe Bryant était décédé dans un accident d’hélicoptère. Il m’a montré le titre et mon visage est devenu blanc, souvenez-vous.

«Nous ne parlons pas pendant les prochaines minutes. Je me souviens juste que je suis rentré à la maison et j’ai commencé à pleurer. Je ne trouvais pas les mots pour parler à qui que ce soit, a-t-il dit. “Je n’ai pu parler qu’à Robert (Pelinka, directeur général des Lakers), je lui ai demandé ce qui se passait et il m’a dit que la fille allait avec lui”, a expliqué Gasol au journal.

Aide en tout

Sa première intention était d’aider dans tout ce qui était nécessaire. «Il voulait être proche de sa famille, être disponible pour tout. Je ne pouvais pas imaginer la douleur que ressentait Vanessa. Quand il m’a répondu, il l’a fait très rapidement et m’a surpris, je ne savais pas quoi dire & rdquor ;.

«Je l’ai invité à venir chez moi avec moi et ma femme et je lui ai demandé de demander quoi que ce soit, ce jour-là et toujours parce que Kobe a toujours exercé comme mon frère aîné, Toujours disponible pour tout et m’a donné des conseils, a expliqué.

Une grosse perte

«C’est une grande perte pour tout le monde, en particulier pour sa famille, c’était un père brillant et une personne formidable. Sa mort a touché beaucoup de gens qui lui rendent hommage et je suis ravi de voir ce que cela signifie pour eux, a déclaré Pau.

«Ce que nous devons faire, c’est donner une continuité à ce qu’il a construit pour le garder en vie. Kobe a toujours laissé ce message que la vie est courte et que vous devez faire de votre mieux chaque jour. Il était un garçon sentimental, a commenté Pau, qui le gardera toujours en mémoire.

