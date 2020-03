Quand James Harden a conduit l’Arizona State à sa première finale Pac-10

Bien avant d’être un garde superstar des Houston Rockets, James Harden était une star au collège de l’Arizona State University (ASU).

Au cours de ses deux saisons à l’ASU de 2007 à 2009, le style de jeu peu orthodoxe de Harden a souvent confondu et frustré les téléspectateurs et les adversaires – tout comme il le fait souvent aujourd’hui pour les fans des équipes rivales de la NBA.

Voici un échantillon de la réaction d’il y a 11 ans dans un profil de mars 2009 sur Harden, écrit par Pete Thamel pour le New York Times:

Harden est le joueur Pacific-10 de l’année, une équipe première américaine qui se projette parmi les cinq premiers au repêchage de la NBA. Il dirige également le pays dans des éloges peu flatteurs.

“En arrivant, il était un peu potelé”, a déclaré son coéquipier Ty Abbott. L’assistant de Syracuse, Mike Hopkins, a déclaré: «Il est trompeur. Il a l’air gros. “

Et Harden lui-même a reconnu: «Je suis de la vieille école. Je ne suis pas le gars le plus rapide ou le plus rapide. “

Du choix de l’Arizona State au sang bleu comme Duke et UCLA à un jeu long en nuances et court en explosion, le Harden de 6 pieds 5 pouces est la quintessence d’un joueur non conventionnel. Mais en deux ans à Tempe, il a réussi à remodeler son corps, à relancer le programme Sun Devils et à se positionner comme l’un des meilleurs pros.

Peut-être que le couronnement de la carrière de cerceaux de Harden est venu le 13 mars 2009, lorsque Harden a mené son quatrième tête de série Sun Devils (25-10) à une victoire bouleversée de 75-65 (score à la case) sur les Huskies de Washington (26) -9) en demi-finale du tournoi Pac-10.

Ces Huskies étaient remplis de talents en zone arrière, dirigés par trois futurs joueurs de la NBA dans Isaiah Thomas, Quincy Pondexter et Justin Holiday. Et pourtant, c’est l’étudiant en deuxième année Harden qui est devenu l’histoire avec des sommets de 24 points et neuf rebonds – tout en conduisant Arizona State à son premier match de championnat de conférence dans l’histoire du programme.

Harden a marqué ces 24 points lors de 7 tirs sur 13 sur le terrain, dont 3 sur 5 (60,0%) à partir de la plage de 3 points, et il a effectué plusieurs jeux clés tardivement alors que les Sun Devils clôturaient le match sur un 17- 5 run.

“Je pensais qu’ils se sont intensifiés et ont réussi de gros tirs”, a déclaré Lorenzo Romar, entraîneur de Washington. “Ils sont passés quand ils en avaient besoin.”

Lors des précédents tournois de conférence, Arizona State avait compilé un dossier de 3-10 et n’avait même jamais atteint les demi-finales. Une semaine plus tard, Harden a conduit l’ASU à ce qui n’était que la deuxième place de l’école dans le tournoi NCAA en 13 ans, et finalement une victoire au premier tour contre Temple.

Du jeu de Harden à l’époque, Thamel a écrit:

C’est un maestro de la subtilité. Il a un pas de jab efficace, utilise ses épaules pour dégager l’espace et a un pull-over létal. Sa statistique la plus impressionnante pourrait être qu’il a tenté 253 lancers francs cette saison, soit une moyenne de 7,7 par match. Un de ses traits caractéristiques est sa capacité à se pencher sur les défenseurs pour tirer des fautes.

Dire qu’il n’est pas athlétique serait injuste. Son saut vertical est d’environ 32 pouces. (Harden a fait pression sur l’entraîneur des forces de l’ASU, Rich Wenner, pour dire que c’était 38). Mais il ne serait certainement pas confondu avec explosif. Sa capacité à atteindre la jante témoigne de l’utilisation judicieuse de l’athlétisme.

“Il a appris à jouer sur le terrain”, a déclaré Scott Pera, qui a entraîné Harden au Artesia High School de Los Angeles. «Il a appris à jouer avec ses pieds et sa tête. Au fil du temps, alors qu’il grandit dans son corps, sa longueur et sa capacité athlétique, il sait toujours comment faire toutes ces choses. “

«Il a été à son avantage qu’il n’avait pas cette capacité athlétique à un jeune âge. Je pense que c’est la clé de son succès. “

À l’époque, Harden n’avait rien de proche de la longue barbe qui est venue définir son apparence en NBA. Selon Thamel, la barbe d’origine de Harden est née de “plus d’apathie que de style”, Harden expliquant qu’il était tout simplement trop paresseux pour se raser.

Tout comme la barbe a commencé à devenir plus ciblée au printemps 2009, l’efficacité de Harden sur le terrain a également augmenté, ce qui reste l’un de ses plus grands atouts en tant que professionnel. Dans son article de mars 2009, Thamel a écrit:

Les 20,8 points de Harden, 5,5 rebonds, 4,2 passes décisives et 50,2% des tirs sont tous plus impressionnants étant donné que l’offensive de Sendek est connue pour limiter la possession.

“Ce qui me frappe vraiment, c’est que vous regardez ses statistiques et qu’il est efficace”, a déclaré Hopkins. “Ensuite, vous découvrez que leurs adversaires ont le moins de possessions contre eux dans le pays.”

Au fur et à mesure que Harden a mûri, les Diables du Soleil aussi. Il est venu dans une équipe qui avait une fiche de 8-22 la saison précédente et les a conduits au Tournoi national d’invitation l’an dernier. Il s’agit de la première apparition en tournoi NCAA pour les Sun Devils depuis 2003.

Harden a évolué avec le programme. Il est arrivé avec un pourcentage de graisse corporelle de plus de 14 et est tombé à 8,5%. Il a échangé des McDonald’s et des burgers In-N-Out contre des fruits et s’est familiarisé avec les tapis roulants et les escaliers de l’Arizona State. Il est coté à 218 livres.

Harden a poursuivi son évolution en NBA, d’abord sur trois saisons à Oklahoma City puis au cours des huit dernières années avec les Houston Rockets. Âgé de 30 ans, Harden est devenu un All-Star à huit reprises, un joueur par excellence et le meilleur buteur de la ligue au cours de chacune des trois dernières saisons.

Harden est toujours à la recherche de son premier titre NBA, bien sûr, avec cette quête qui devrait reprendre chaque fois que la NBA est en mesure de mettre fin à son hiatus induit par un coronavirus. Dans l’intervalle, l’arrêt offre l’occasion de réfléchir sur le long voyage de l’une des stars les plus uniques de la ligue.

