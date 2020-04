Quand LeBron a joué à HORSE sur Venice Beach et a perdu

La NBA a confirmé plus tôt cette semaine qu’elle participerait à un tournoi H-O-R-S-E mettant en vedette plusieurs joueurs de la NBA et de la WNBA, actuels et anciens, dont Chris Paul, Trae Young, Tamika Catchings et Chauncey Billups. Un nom que nous ne voyons pas, même s’il a un cerceau sur lequel il peut jouer est LeBron James. Mais LeBron a peut-être pris sa retraite de HORSE il y a quelque temps après être tombé sur un maître des tirs tournés à Venice Beach en septembre 2008.

L’artiste David Kalb a réussi à affronter LeBron dans un jeu de HORSE à Los Angeles, capturé à l’époque par le Los Angeles Times.

(Moutarde extra Hat-Tip SI)

Bien que LeBron soit un bien meilleur tireur maintenant qu’il ne l’était en 2008, même lorsqu’il dirigeait la NBA en marquant, LeBron s’est éloigné des moyens de montrer ses compétences qui n’impliquent pas réellement de jouer au jeu. Qu’il s’agisse d’un concours de dunk ou de HORSE, il semble que ces jours soient derrière lui.

