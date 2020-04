“Quand nous sommes en crise, l’union est essentielle”

Ricky Rubio a transmis un message de soutien à tout le personnel de l’hôpital Vall d’Hebrón de Barcelone, affirmant: “Lorsque nous sommes en crise, l’union est essentielle”.

La base de Phoenix Suns a participé à une vidéoconférence avec Clara Fernández, une infirmière de ce centre hospitalier qui, pendant l’urgence, a été recyclée, comme les autres, pour faire face à l’énorme avalanche de revenus pendant la crise de Covid.19.

L’international Masnou a souhaité continuer à entrer en contact et à collaborer avec le service de santé de la Generalitat, cette fois

transmettre un message d’encouragement à tout le personnel qui permet la grande réponse des structures sanitaires et hospitalières dans la situation actuelle.

Une jeune infirmière, Clara Fernández, a été, au nom de la communauté des soins de santé large et variée, l’interlocutrice d’une conversation très intéressante dans laquelle la championne du monde de basket-ball et actuelle joueuse des Phoenix Suns s’est intéressée à la typologie et à l’intensité de son travail.

La vocation de service de Clara, ancienne basketteuse, a été exposée comme sa passion pour ce sport. “Ricky, vas-tu aller jouer avec les Warriors? & Rdquor;”, demanda-t-il soudainement, faisant sourire le joueur.

“Je l’ai lu dans la presse. Je suis très à l’aise à Phoenix, une grande ville où il ne fait pas froid au Minnesota ou en Utah, et heureux de la façon dont je me suis intégré dans l’équipe et de l’équilibre jusqu’à présent”, a déclaré la base d’El Masnou.

“Ils ne m’ont rien dit. Je l’ai lu dans la presse et ce sont des rumeurs. J’ai un contrat avec eux pour les deux prochaines saisons et le dernier mot quand nous parlons est qu’ils m’ont et veulent remplir un contrat, tout comme moi”, a déclaré Ricky Rubio .

La base, qui promeut constamment des initiatives destinées aux enfants à travers la “ Fondation Ricky Rubio ”, a salué le travail de ClaraFernández, l’infirmière avec laquelle elle a parlé, et tout le personnel de santé pendant la crise des coronavirus.

“Lorsque nous sommes en crise, l’union est essentielle. Je ne veux même pas comparer avec tout ce que vous faites, mais en basket-ball, vous remarquez également que lorsque tout le monde est seul, le jeu est difficile à sortir”, a déclaré Rubio.

L’international espagnol, qui a reconnu que ses journées passaient “rapidement” grâce à des entraînements, a exprimé le souhait que La NBA ne reprend pas dans les Etats Unis jusqu’à ce que la santé et la sécurité des travailleurs soient pleinement garanties.

“C’est très compliqué, mais c’est vraiment le moins maintenant, parce que la santé est la chose la plus importante, et jusqu’à ce qu’elle soit résolue, vous ne pouvez pas parler. J’espère que nous pouvons dire des dates, mais chacun a sa famille et sa vie, et en tant que joueur Je préfère que tout soit en sécurité avant de commencer “, a-t-il conclu.

04/09/2020

Agir à 16:41

CEST

EFE

.