Quarantine Celtics, Jour 12: anniversaire de Hayward, sensibilisation d’Ojeleye

Alors que nous approchons de la marque des deux semaines après l’auto-quarantaine requise par la ligue imposée par la NBA à la suite de la pandémie de coronavirus, les Boston Celtics restent actifs sur les médias sociaux.

Et le Celtics Wire continue de documenter comment ils sont occupés en l’absence de basket-ball, avec l’espoir que la présence virtuelle des Celtics aide à réinjecter un peu de normalité dans nos vies bouleversées car ils – et j’espère que nous – pratiquons autant la distance physique comme nous le pouvons.

Pour l’attaquant des étoiles Gordon Hayward, c’est son 30e anniversaire aujourd’hui – et il est reconnaissant à ceux d’entre vous qui ont pris le temps de lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Le centre Enes Kanter a discuté avec les gens du podcast Calling Game de son initiative éducative à Oklahoma City, où il a fait équipe avec des responsables locaux pour construire une école pour les enfants défavorisés.

Alors que l’attaquant recrue Grant Williams pourrait avoir quelque chose en préparation avec la célèbre marque de vélos d’appartement Peloton.

Et le garde-pointe bidirectionnel Tremont Waters a pris une page du livre Tik Tok de son coéquipier Jayson Tatum et a fait une danse maladroite… avec une touche.

En parlant de notre natif préféré de St. Louis, Tatum a plongé rapidement dans le film de l’anniversaire du garçon:

Alors que le centre de première année Vincent Poirier a averti ses fans qu’il est dans son propre tournoi de toutes sortes:

Et il partage certaines de ses propres stratégies pour maintenir un système immunitaire fort pendant qu’il y est.

Le message de Brad Wanamaker et Daniel Theis fait écho à ceux de leurs coéquipiers des jours passés, mais ils sont tout aussi importants aujourd’hui:

Et Semi a fait un effort supplémentaire, offrant une approche à ceux qui pourraient se sentir seuls en ces temps de distanciation physique.

Si vous êtes dans un endroit où c’est quelque chose que vous pouvez faire pour les autres – eben si c’est juste un simple “comment allez-vous aujourd’hui?” – essayez de tendre la main à d’autres personnes qui pourraient avoir besoin d’entendre une voix amicale.

Et si vous êtes seul, criez Semi ou citez l’auteur de cet article sur Twitter, et nous vous saluerons, juste pour vous faire savoir que vous – et nous tous – participons ensemble à cela.

.