“Quarterback Princess” est le meilleur film de sport sur une fille jouant au football

Elle marche sur le terrain pour des essais de football dans une chemise rose, au cas où vous auriez manqué d’une manière ou d’une autre qu’elle est une fille. Après avoir patiemment attendu que les garçons partent en premier, elle finit par s’aligner pour prendre une photo – et lance une spirale serrée directement vers le récepteur.

“Hé petite fille, où as-tu appris à lancer la balle comme ça?” demande l’un des garçons.

«Ma maman», répond-elle.

C’est l’une des quelques lignes parfaites dans Quarterback Princess, le film conçu pour la télévision en 1983 basé sur l’histoire vraie de Tami Maida, une jeune fille de 14 ans qui a fait la une des journaux nationaux en 1981 pour avoir joué le quart-arrière dans un minuscule Oregon. ville. Le film est le premier de ce qui est devenu un sous-genre quelque peu fructueux: la seule fille de l’équipe de football. Et, près de 30 ans plus tard, il reste le meilleur de son genre, montrant les obstacles auxquels de nombreuses filles doivent encore faire face aujourd’hui quand elles veulent s’habiller aussi uniformément que les triomphes qu’elles vivent quand elles le font.

Un coup (probablement) de la vraie Maida en tant que doublure de Helen Hunt dans Quarterback Princess.





Quarterback Princess / 20th Century Fox

Le film a commencé comme une histoire irrésistible, un producteur a réclamé les droits comme il est arrivé: une adolescente passe 7-1 à QB dans une équipe autrement composée uniquement de garçons et remporte la princesse du retour. Maida apparaîtra finalement sur Good Morning America, NFL Today et dans les pages de National Geographic, mais l’attention médiatique oppressive a commencé dès qu’elle a partagé son intention d’essayer pour l’équipe de Philomath, Oregon. “Si quelqu’un me bouscule, je les laisserai tomber”, avait-elle déclaré à l’époque aux journaux.

Elle n’était pas la première ou la dernière fille à jouer au football au lycée, mais son histoire a suscité un intérêt disproportionné qui n’a été amplifié que par le film, sorti alors qu’elle était encore au lycée. «J’ai reçu beaucoup de courrier au cours de cette année: courrier de fans, courrier de haine, courrier effrayant», explique Tami Maida O’Meara, 53 ans. Aujourd’hui, elle est conseillère au Selkirk College en Colombie-Britannique. «Les gens me considéraient comme anormal. Quelqu’un a envoyé une photo de moi disant que j’étais une Amazon anormale et qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec ma tête. Rappelez-vous, j’avais 14 ans à l’époque. Je me disais: “Qu’est-ce que c’est que ça?” “

Un clip de 1981 sur Maida from the Sun.

“Que diable?”, Comme cela se produit, est toujours la réaction de la plupart des gens à voir des filles et des femmes jouer au football, si la façon dont ils sont couverts – principalement en tant que nouveautés – est une indication.

Pourtant, la culture populaire n’est pas entièrement responsable de cette déconnexion. Les femmes et les filles obsédées par Gridiron ont figuré en bonne place dans certains des films les plus emblématiques du football, notamment via Icebox de Little Giants qui incarnait également la seule fille du cliché de l’équipe. Les parodies de films de sport de moyenne (rugosité nécessaire de 1991) et de calibre terrible (The Comebacks de 2007) ont coopté la trajectoire du joueur de football devenu lieukicker pour obtenir à la fois du bonbon pour les yeux et, malheureusement, un gag visuel facile à l’écran . La représentation est comme la représentation.

Des exemples plus étranges, mais encore plus convaincants, proviennent de la télévision pour enfants. Bella et les Bulldogs, une sitcom qui a duré deux saisons sur Nickelodeon à la mi-août, raconte l’histoire d’une pom-pom girl qui finit par devenir le quart-arrière de son équipe de football du collège. La titulaire Bella fait face à un nouveau dilemme prévisible de bataille des sexes avec chaque épisode, mais la série ne la force pas à choisir entre jouer au football et être traditionnellement efféminée. C’est en soi une victoire pour la nuance, étant donné le nombre de films et d’émissions sportives insistant sur le fait que seuls les garçons manqués prennent le terrain.

Lindsay Lohan a également pris une fissure au rôle de la fille QB dans le film profondément étrange de Disney TV Life-Size (2000). Le personnage de Lohan, comme la plupart des filles et des femmes sportives, est la fille d’un père célibataire; dans ce cas, elle ne veut rien de plus que de ramener sa maman à la vie. Elle vole donc un livre magique pour, euh, réanimer sa mère décédée, mais fait revivre accidentellement une poupée Barbie-esque (qu’elle déteste bien sûr, car elle aime le sport).

Lindsay Lohan en tant que jeune quart-arrière en taille réelle.





Télévision grandeur nature / Walt Disney

Des manigances s’ensuivent, bien que le talent surnaturel de Lohan ait toujours réussi à arracher une émotion réelle à l’absurdité manifeste du film. Tout aussi surprenant est que, bien que certains clichés persistent – le père célibataire, les cheveux tombant du casque – ni le sexisme ni la féminité insuffisante ne sont au cœur de l’intrigue du film. Si quoi que ce soit, le personnage de poupée (joué par Tyra Banks) devient moins ouvertement féminin au cours du film; Lohan’s Hail Mary, dans une tournure rafraîchissante, se termine juste à côté du goalline.

Mais aucun d’entre eux ne se rapproche davantage de la réalité de ce que c’est que d’être une fille jouant au football que Quarterback Princess. Le combat de Maida a commencé quand elle et sa famille ont déménagé à Oregon de Prince George, en Colombie-Britannique, afin que son père, un psychologue, puisse prendre un congé sabbatique. Elle jouait au Canada sans aucun problème, mais quand Maida a dit qu’elle voulait essayer pour l’équipe de Pilomath High School, tout l’enfer s’est déchaîné.

La façon dont son histoire est racontée dans le film est assez proche, dit Maida O’Meara, de la façon dont elle a été reçue dans la vraie vie. Des commentaires sexistes aux succès tardifs gratuits en passant par l’attention incontournable de la presse, le film montre que les filles qui tentent de jouer au football font face à des obstacles de tous les côtés. Rien ne vient facilement: les parents conspirent pour la retirer de l’équipe, d’autres filles à l’école se méfient d’elle – même trouver un endroit pour changer et moderniser ses tapis de football pour couvrir sa poitrine sont des défis qui doivent être surmontés.

L’exception, peut-être étonnamment pour les téléspectateurs, a tendance à être dans le vestiaire lui-même. Dans Quarterback Princess, l’équipe accepte Maida (jouée par Helen Hunt) presque immédiatement, une partie du film qui était particulièrement fidèle à la vie – jusqu’à son étroite amitié avec le centre de l’équipe, qui lui donne quelques entretiens de peps énormément attachants . «Peu importait à quel point j’ai été frappé, combien de fois j’ai été touché, les railleries qui m’ont été lancées – je n’ai pas réagi à grand-chose», explique Maida O’Meara maintenant. «En fait, j’étais fier d’être capable de me fracasser et de me défoncer et de me lever et de dire:« Allons-y, prochain jeu. »Je pense que cela a fait une grande différence dans la façon dont j’ai pu me connecter avec mes coéquipiers.»

Maida O’Meara, qui n’avait que 16 ans à l’époque, et sa famille ont été consultantes sur le film. Elle était aussi le doublé de Hunt: la plupart du temps, vous voyez Hunt lancer des passes ou prendre des clichés, c’est Maida O’Meara. Son implication étroite dans la production contribue à expliquer sa vraisemblance – certaines lignes de dialogue sont même venues directement de ce qu’elle a dit aux scénaristes. Mais Hunt, dit-elle, n’a pas fait beaucoup d’efforts pour la connaître et, par conséquent, l’affect du personnage est un peu plus réservé que le sien. «Elle voulait jouer le rôle comme elle voulait jouer le rôle», explique Maida O’Meara.

L’équipe tient Maida (Hunt) après une victoire dans Quarterback Princess.





Quarterback Princess / 20th Century Fox

Ce que Quarterback Princess explore de manière beaucoup plus réfléchie que la plupart de ses équivalents, c’est à quel point les normes de genre sont intégrées dans la décision de jouer au football.

“Tout le monde agit comme si je venais de Mars, sauf les gars de l’équipe”, a expliqué Maida à sa mère à un moment donné.

“Vous pouvez tout avoir – le problème, c’est que les attitudes n’ont tout simplement pas suivi les opportunités”, répond sa mère, avec un sentiment malheureusement toujours persistant.

“C’est une lourde charge à remettre à quelqu’un”, répond Maida en soupirant.

Les conversations de Maida avec son amour à l’écran, Scott (en réalité, Maida O’Meara clarifie, elles ne se sont pas terminées ensemble), montrent également le bras de fer qui s’accompagne parfois d’une décision qui, pour les garçons, est simple.

“Comment suis-je censé savoir à quoi tu ressemble?” lui demande-t-il après un premier rendez-vous bâclé. “Tu es tellement différente des autres filles.”

“Je ne le suis pas, mais je suis sûr que tout le monde est traité de cette façon”, rétorque-t-elle. «L’entraîneur me traite différemment parce que je ne suis pas un garçon, vous me traitez différemment parce que je joue au football, ils me traitent différemment parce qu’ils ne savent pas ce que je suis. Et bien voici la nouvelle: je suis une fille. Avez-vous cela? “

Dans une autre scène avec Scott, les choses deviennent encore plus sombres lorsqu’il frappe un joueur adverse qui arrive avec un coup tardif. “Regardez: quand je ne joue pas, je suis une fille, mais quand je joue … je ne suis pas un homme exactement, mais je ne suis pas non plus une fille”, plaide-t-elle, insistant pour qu’il la laisse se lever pour elle-même.

“C’est un peu déroutant, n’est-ce pas,” est tout ce qu’il peut rassembler.

Bien que Maida semble avoir tout compris – succès sur le terrain et validation de son adolescence en tant que membre du tribunal des retrouvailles – elle est parfaitement consciente de la ligne délicate qui peut encore être de marcher pour les jeunes filles. «Il y a toujours en quelque sorte deux camps», dit-elle maintenant. “Un côté qui est plutôt favorable et pense:” C’est génial, les filles peuvent jouer ce qu’elles veulent “, puis il y a l’autre côté, qui est beaucoup plus petit, mais où les gens n’ont pas beaucoup de belles choses à dire. Vous devez toujours avoir un certain état d’esprit qui vous permet de prendre un peu de flack et de le laisser rouler sur vos épaules. “

Maida (Hunt) récupère la balle de jeu alors qu’elle remporte la princesse de retour dans Quarterback Princess.





Quarterback Princess / 20th Century Fox

Maida O’Meara a été embauchée comme conférencière motivatrice pour des athlètes de tous horizons alors qu’elle était encore au lycée, et dit que les leçons qu’elle a apprises en jouant au football ont fini par façonner une grande partie de sa vie. «J’ai continué à faire les choses qui m’intéressaient, qu’elles soient en quelque sorte conformes à une norme», dit-elle, faisant allusion à son temps comme officier dans les Forces armées canadiennes.

Elle est également restée impliquée dans le football, entraîneur avec des équipes de jeunes et finalement l’une des équipes de lycée de ses trois fils. Aucune fille, cependant, n’a jamais suivi ses programmes. «Les gens me posaient des questions sur le jeu de leurs filles, et je serais toujours très encourageante et je leur disais« Ouais, sors et essaie », dit-elle. “J’ai toujours espéré que plus de filles voudraient jouer, et je n’ai aucune idée s’il y a plus de filles qui voulaient mais qui ne sortiront toujours pas.”

Parfois, les parents de filles qui ont commencé à jouer au football rencontrent l’histoire de Maida O’Meara et lui demandent conseil – souvent, même maintenant, face à une adversité remarquablement similaire à ce qu’elle a traversé. «C’est toujours la même langue, la même histoire, les mêmes questions», dit-elle. “Vous pensez que nous avons changé de tant de façons, mais à certains égards et à certains endroits, c’est toujours” Ouais, la fille. “”

C’est cet exceptionnalisme qui pique, qui prouve malheureusement que trop peu a encore changé pour rendre Quarterback Princess obsolète. «Nous entendons parler de plus de filles qui jouent», dit-elle. «Mais c’est ça: nous en entendons parler. Il y a du sensationnalisme autour de ça. “

“En voyant des femmes commenter ou entraîner dans les sports professionnels masculins, je me dis toujours:” Oh ouais! “Et ensuite je me dis:” Mec, je dis toujours oui “, conclut-elle. «Mais tout prend du temps. Nous sommes certainement plus avancés que nous. “