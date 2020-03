Quatre filets, qui ont joué pour la dernière fois aux Lakers, sont positifs pour le coronavirus

Il y a moins d’une semaine, les Lakers de Los Angeles ont disputé leur dernier match avant la décision de la NBA de suspendre la ligue mardi dernier contre les Nets de Brooklyn. Mardi, les Nets ont annoncé que quatre de leurs joueurs avaient été testés positifs pour le coronavirus. Le dernier match des Nets était contre les Lakers et l’équipe s’est rendue à San Francisco avant que son match contre les Warriors prévu pour le 11 mars n’ait finalement été annulé.

Après un court laps de temps, le double MVP des finales Kevin Durant a confirmé via The Athletic’s Shams Charania qu’il était l’un des quatre joueurs testés positifs pour le coronavirus, bien qu’il ne montre aucun symptôme. Selon Nets, un seul des trois joueurs présentait des symptômes du virus. Pendant ce temps, Durant est le dernier membre de la NBA, se joignant à Donovan Mitchell, Rudy Gobert et Christian Wood, pour dire aux fans de tenir compte de la recommandation des experts de la santé de rester en quarantaine.

Alors que quatre joueurs des Nets restent en quarantaine et contrôlés par des médecins, la NBA le reste du monde reste en attente au milieu d’une pandémie mondiale. De plus, les Nets n’ont joué ni le Jazz ni les Pistons, les deux autres équipes avec un joueur qui s’est avéré positif pour COVID-19, au cours des six dernières semaines.

