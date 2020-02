Quatre nouveaux prospects NCAA à surveiller pour Boston

Alors que nous entrons dans les neuf derniers de la saison régulière de la NBA, les matchs de conférence au niveau de la NCAA et la fin de l’échéance commerciale de février de la ligue permettent de prédire quelles perspectives universitaires pourraient se retrouver là où lors du repêchage de la NBA 2020, un peu plus facile à évaluer.

Les choix de repêchage atteignent leurs foyers probables avec des échanges effectués pour le reste de la saison de la ligue en cours, et les trous d’alignement ou les surabondances sont mis au point pour les équipes qui rédigent encore des besoins dépassant le plafond.

Dans cet esprit, l’assistant de repêchage résident de l’Athletic, Sam Vecenie, a mis au point un faux projet mis à jour avec trois nouvelles perspectives pour les fans des Boston Celtics.

Bien qu’à première vue, les principaux critères de choix de Vecenie pour Boston puissent sembler paresseux, il a raison. Un coup d’œil décontracté sur les perspectives que l’analyste identifie car les cibles probables des Celtics sont soit des ailes de projet, soit des gardes pourraient donner l’impression que Vecenie est simplement en train de fourrer les perspectives pour lesquelles il ne peut pas trouver de maison à Boston.

Mais le président de l’équipe, Danny Ainge, a une longue expérience dans la poursuite d’ailes et de gardes à haut risque et à récompense élevée plus tard dans le repêchage, et même s’il a peut-être un bilan quadrillé en dehors de la loterie, il a également eu quelques succès impressionnants de temps en temps. temps.

La pensée de Vecenie n’est pas aussi simple qu’elle pourrait apparaître lors d’une analyse plus approfondie.

Il a quatre options intéressantes qui pourraient intéresser les Celtics avec les quatre choix les plus susceptibles de se retrouver sous le contrôle de Boston (un choix de deuxième ronde des Atlanta Hawks a une petite chance de transmettre aux Celtics avec une protection 56-60, mais il semble que Vecenie ait choisi de sauter ce résultat improbable).

Le premier des quatre est Josh Green de l’Arizona, une aile de 6 pieds 6 pouces inscrite à l’Arizona que les Celtics utiliseraient la pioche qui leur était due par les Grizzlies de Memphis.

Actuellement parmi les six premiers protégés, il est très probable que le choix de repêchage transmettra cette saison avec le Griz actuellement aux commandes des huit têtes de série de l’Ouest avec une avance de 4,5 matchs.

Le vert est quelque chose d’une énigme pour Vecenie, bien qu’il reconnaisse la popularité du Wildcat avec d’autres analystes malgré des statistiques de comptage relativement médiocres. À ce jour, il a accumulé 11,9 points, 4,5 planches et 2,4 passes décisives par concours lors de sa première année.

Défenseur granuleux qui ne tire pas bien, Green évoque des images d’un hybride Marcus Smart-Evan Turner tout en épousant le profil d’un dessinateur de Danny Ainge.

Une autre perspective d’intérêt pour Boston dans l’estimation de Vecenie est le swingman de l’État de Floride Patrick Williams, un attaquant combo hyper-athlétique mais brut debout de 6 pieds 8 pouces et marquant 8,9 points, 3,7 rebonds et à peu près un vol, un blocage et une assistance en moins de 22 minutes par match pour les Séminoles lors de sa première saison dans la NCAA.

Également un projet, le North Carolinian ne tire que 33,3% à partir de la plage de 3 points et aura besoin de quelques travaux pour réussir offensivement au niveau de la NBA. Mais étant donné que Boston a trois choix probables au premier tour à sa disposition et utiliserait le sien ici, la sélection pourrait avoir du sens.

Vecenie voit encore un autre projet pour les Celtics avec le premier tour des Milwaukee Bucks qu’ils contrôlent cette saison, il est presque certain de tomber au 30e rang avec l’équipe qui continue de faire rouler la ligue au classement de la saison régulière.

Ce joueur serait Tyrell Terry de Stanford, un général de 19 ans au sol de 6 pieds 2 pouces, responsable de la solide saison 2019-2020 de cette école de la côte ouest. Tirant 44,5% au total et 40% à partir de trois, la recrue enregistre déjà 15,3 points, 5 rebonds et 3,2 passes décisives par match dans l’une des conférences les plus difficiles du pays.

À seulement 160 livres, Terry devra développer son corps pour le faire au niveau suivant, mais étant donné sa large gamme d’outils, c’est une excellente option s’il est toujours sur la planche si tard.

La sélection finale des Celtics dans l’estimation de Sam Vecenie – à faire avec un choix de deuxième tour dû par les Brooklyn Nets – pourrait être Joe Wieskamp de l’Iowa, un attaquant de 6 pieds 7 pouces en moyenne 18,3 points, 6,6 rebonds et 1,8 passes décisives tout en frappant 39 % de ses tirs à partir de la plage de 3 points et 48% au total en deuxième année.

Même Vecenie doute qu’il puisse être disponible si tard si l’équipe de 20 ans a une bonne performance dans le tournoi NCAA 2020, mais les fans des Celtics devraient ajouter les quatre joueurs à leur grand tableau de prospects Celtics s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Bien que juin et le repêchage de la NBA 2020 soient encore loin, c’est le moment de la liste des collèges qui voit le jeu de conférence faire ou défaire les offres de post-saison pour les perspectives des collèges, et les bosses et baisses de stock ultérieures que ces résultats ont tendance à apporter.

Et avec pas moins de quatre choix de draft et trois premiers rondeurs à disposition de Boston dans le draft 2020, c’est probablement une bonne idée de commencer à se familiariser avec un éventail tout aussi large d’options pour les utiliser.

