Qu’avons-nous appris au cours de ses quatre mois loin des Warriors? – L’Athletic

La période de quatre mois la plus mémorable de basket-ball Warriors à l’ère Steve Kerr est terminée. Steph Curry reviendra d’une absence de 58 matchs jeudi soir au Chase Center contre les Raptors. La décision a été finalisée mercredi après-midi. Le directeur de l’équipe de médecine sportive et de performance Rick Celebrini et le personnel médical ont donné le feu vert officiel.

Curry revient avec 20 matchs à jouer dans cette saison mourante, injectant un peu de divertissement nécessaire dans un environnement de basket-ball à faibles enjeux. C’est une bonne nouvelle pour la NBA et son dilemme de notation. Six des sept prochains matchs des Warriors sont sur ABC, TNT ou ESPN et 13 de leurs 20 derniers matchs sont à la télévision nationale.

C’est également une bonne nouvelle pour Curry, qui s’est sans relâche réhabilité après s’être cassé un os dans la main gauche le 30 octobre. Pourquoi? Il aime faire du cerceau, ses entraîneurs veulent qu’il apprenne ses nouveaux coéquipiers (et vice versa), le …

