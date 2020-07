que doit signer Clippers en Free Agency?

Los Angeles Clippers Ils font face à la reprise de la saison NBA comme l’un des principaux favoris pour obtenir la bague. L’équipe de franchise Angelina est l’une des plus fortes des 22 qui joueront à Orlando. Cependant, ils doivent également penser à l’avenir de l’équipe, car Agence gratuite plusieurs de ses joueurs mettront fin au contrat.

Plus précisément, les joueurs qui mettent fin à leur lien avec les Clippers sont:

Annonces :

– Montrezl harrell

– Marcus Morris

– Reggie Jackson

– Patrick Patterson

Harrell et Morris seraient les victimes les plus sensibles. Le premier a joué un rôle clé au sein des Los Angeles Clippers en tant que joueur de rotation pendant plusieurs saisons. En fait, il est l’un des meilleurs candidats à remporter le prix du sixième homme de l’année. Morris, quant à lui, peut jouer un rôle de départ dans n’importe quelle franchise de la ligue, et il ne manquera pas d’offres d’autres équipes.

Mais, sans aucun doute, une marche de Montrezl Harrell affecterait grandement le régime de franchise. Sans lui, les centres restants seraient Ivica Zubac, Joakim Noah et Mfiondu Kabengele. Le niveau serait assez bas pour ce dont un candidat du ring a besoin, en particulier dans une position aussi importante que «5».

Par conséquent, s’ils ne parviennent pas à renouveler Harrell (une tâche difficile car il aspirera à un contrat très élevé financièrement), les Clippers devront opter pour un centre en Free Agency, et leurs meilleures options sont:

– Marc Gasol (sans restrictions)

– Christian Wood (pas de restrictions)

– JaVale McGee (option 4,2 millions de joueurs avec les Lakers)

– Enes Kanter (option 5 millions de joueurs avec les Celtics)

– Willie Cauley-Stein (option 2,2 millions de joueurs avec les Mavs)

– Aron Baynes (sans restrictions)

– Dwight Howard (aucune restriction)