Que rechercher lors de l’épreuve de force des Bucks-Lakers de vendredi à L.A.

Le monde du basket-ball aura les yeux rivés sur Los Angeles et le Staples Center ce soir alors que les deux meilleures équipes de la NBA s’affronteront pour la deuxième et dernière fois de la saison régulière. De retour le 19 décembre, les Bucks ont battu les Lakers à Milwaukee par le score de 111-104, les Bucks maintenant l’attaque des Lakers normalement puissante à seulement 104 points.

Donc, alors que j’économise habituellement de tels efforts pour les séries éliminatoires, je suis retourné regarder le match de décembre pour voir quoi chercher, ce qui pourrait être différent et comment les Lakers peuvent gagner ce qui serait facilement leur meilleure victoire de la saison.

Les Bucks s’enfuient avec la meilleure note défensive de la NBA d’un mile de pays. Leur cote défensive actuelle de 101 est de quatre points supérieure à celle de l’équipe classée n ° 2 de la ligue, les Raptors, et de près de cinq points de mieux que la défense classée n ° 3 des Lakers.

Alors que Toronto s’appuie sur une créativité constante et que les Lakers ont le talent pour enfermer les équipes pendant des périodes prolongées, aucun d’entre eux n’a la connectivité implacable que les Bucks montrent sur chaque possession. Même une possession précoce dans le jeu justifie cette fermeture difficile de Brook Lopez sur Kentavious Caldwell-Pope après que LeBron le trouve avec une passe de sortie. Des jeux comme celui-ci et des efforts comme celui-ci aident le cas légitime de Lopez à former une équipe All-Defensive et montre également pourquoi la défense des Bucks fonctionne à pratiquement tous les niveaux.

Une partie de cela aide également lorsque LeBron lui-même a le ballon. Regardez tous les yeux sur LeBron, sans parler de Wesley Matthews à l’intérieur de sa chemise sur le disque.

La défense des Bucks est une élite pour une raison, mais aucune équipe de la NBA n’est parfaite, même si la défense de Milwaukee repousse cette limite. Il y a une avenue que les Lakers n’ont pas explorée autant contre Milwaukee la dernière fois et il sera intéressant de voir si les Lakers y vont ce soir.

Au cours des trois dernières saisons, LeBron James est devenu de plus en plus à l’aise d’élargir sa gamme à partir de la ligne des 3 points. Mais en revenant pour regarder le premier match où LeBron a terminé avec 21 points et un triple double, je suis reparti en me demandant si LeBron avait réussi son meilleur match.

Au début, il est apparu que James était en mode apprentissage, presque comme s’il était dans le premier match d’une série éliminatoire. Et les plans de tir ont validé mon observation car il n’a pris qu’un seul coup de 3 points de 29 pieds ou plus contre les Bucks. James a tiré ces coups plus souvent depuis le match des Bucks, prenant plus de la moitié de ses 28 tentatives profondes de 3 points depuis que le calendrier a été changé en 2020. James a 11 ans pour 29 (39%) sur ces coups profonds en 2019-2020. Donc non seulement les équipes doivent y penser, mais ce fut souvent un coup dévastateur.

Est-ce que les bigs des Lakers placeront les écrans plus haut pour profiter des gros hommes des Bucks qui reculeront dans le pick and roll? Peuvent-ils définir de meilleurs écrans pour Wesley Matthew ou quiconque garde LeBron sur le ballon? Pour tous les autres tireurs des Lakers, personne dans l’équipe n’est équipé pour créer ses propres looks profonds à 3 points comme LeBron. Si LeBron va mettre des fissures dans la défense, avec à quel point la défense intérieure de Milwaukee est formidable, il devra le faire à fond.

Si James obligeait la défense des Bucks à se faufiler, cela pourrait rendre les choses plus faciles pour Anthony Davis, qui avait un 11 difficile pour 25 nuits, ce qui incluait un 0 pour 6 sur 3. Les Bucks abandonnaient également le plus de 3 de coin de la ligue, donc Danny Green, qui a frappé 7 3 lors de la dernière réunion, devrait toujours avoir beaucoup de regards.

Les Lakers, bien qu’ils ne soient pas aussi grands que les Bucks en équipe défensive, ont également beaucoup de taille au milieu pour tenter de perturber le MVP en titre au bord. Pour répondre à cette taille, Giannis a eu le meilleur jeu de tir à 3 points de sa carrière lors de la victoire de Milwaukee le 19 décembre. Antetokounmmpo a terminé cinq de ses huit matchs sur trois dans le match, tout en obtenant plusieurs tirs à trois points de Wesley Matthews, George Hill et de l’autre étoile de Milwaukee, Khris Middleton.

Middleton n’a pris que 10 tirs lors du dernier match mais a quand même tiré 50%, tandis que Giannis l’a éclairé de l’extérieur. Si Giannis a du mal à faire ses 3 points, Middleton est tout à fait capable de créer sa propre attaque. Mais la clé pour les Lakers sera d’essayer de garder Giannis contenu tout en étant transformé en le reste des grands tireurs à 3 points de Milwaukee.

