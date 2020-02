Que se passe-t-il avec les Lakers et les Celtics avant le match de dimanche?

Les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston ajouteront un autre chapitre à la rivalité la plus légendaire de la NBA lorsqu’ils s’affronteront dimanche après-midi au Staples Center. Il y a eu quelques petits changements pour les deux équipes impliquées, donc pour avoir une meilleure idée de ce à quoi s’attendre dimanche, Justin Quinn, rédacteur en chef du Celtics Wire et moi-même, avons décidé de donner un bref résumé de ce qui se passe avec chacune des équipes. les équipes que nous couvrons.

Justin: Peu de choses ont changé depuis pour les Boston Celtics depuis la dernière rencontre des deux rivaux, sauf peut-être la perception.

La victoire sur les leaders du consensus à l’époque pour tout gagner a donné un coup de pouce majeur à l’affaire de contention de Boston, et ils ont depuis ajouté quelques victoires notables à leur CV. Après avoir battu le Miami Heat, Oklahoma City Thunder, les Philadelphia 76ers et le rival de Crosstown, Clippers a convaincu un bon nombre de grands esprits du basket-ball que Boston fait vraiment partie de la conversation.

Le fait qu’ils n’aient abandonné les jeux aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans qu’après avoir ajouté Zion Williamson dans leur rotation et les Rockets de Houston après être devenu ultra-petit est peut-être encore plus convaincant, car un record de 11-2 sans jours de congé consécutifs est difficile à accomplir , et les Celtics ont éliminé divers joueurs et démarreurs de rotation – parfois plusieurs simultanément.

Bien que le manque de tir au banc et de score de Boston continue d’être un problème pour l’équipe, ce n’est pas suffisant pour ralentir beaucoup son roulement non plus. Cela devrait expliquer le manque d’activité à la date limite de négociation du 6 février pour la franchise et le désintérêt général pour les quelques options de rachat qui méritent d’être envisagées sur le marché des rachats. S’il n’est pas cassé, pourquoi le réparer?

Depuis le début du mois de février, les Celtics ont un peu glissé sur la défense, mais ont également marqué plus par match qu’à tout autre moment de la saison, en moyenne 119 points par match, en hausse de 4,8 points par match par rapport à janvier, leur précédent record. Il est converti en le meilleur ratio de victoires de l’équipe de la saison exactement au moment où la difficulté de calendrier de Boston a commencé à augmenter.

Erik: Les Lakers de Los Angeles ont fait de petits changements à la périphérie au cours du week-end, bien qu’ils ne soient pas encore officiels, ils ont un impact sur ce à quoi ressembleront les Lakers au-delà du match de dimanche contre les Celtics. Vendredi, la nouvelle a annoncé que les Lakers renonceraient au centre blessé DeMarcus Cousins, qui a déchiré son LCA en août, afin de faire de la place à l’attaquant récemment annulé Markieff Morris, que les fans des Celtics connaîtront bien de leurs combats en séries éliminatoires contre les Wizards.

Il reste à voir combien Morris aidera les Lakers, mais le fait qu’il soit en bonne santé signifie qu’il peut ajouter plus de valeur sur le terrain que les Cousins. Le calcul, selon au moins un rapport, est que Morris peut jouer davantage en tant qu’attaquant de puissance tout en laissant Kyle Kuzma obtenir plus de minutes au petit point avant. Kuzma joue un sommet en carrière de 91% de ses minutes à l’attaquant de puissance cette saison selon Cleaning The Glass, mais il reste à savoir quelle est sa meilleure position. Alors que certains suggèrent que Kuzma est une véritable aile, les Lakers ont généralement mieux performé lorsqu’il joue au 4, selon Cleaning The Glass. Jusqu’à présent cette saison, les 5% du temps qu’il voit à petit attaquant ont été mauvais.

Cependant, cela ne veut pas dire que Kuzma ne peut pas s’améliorer dans ce rôle. Ils auront certainement besoin de lui pour être un marqueur plus constant dans les séries éliminatoires, qu’il joue au 3 ou au 4. Mais pour que les Lakers gagnent ce match, ils ont simplement besoin d’un meilleur jeu de leurs stars.

Anthony Davis n’a pris que sept tirs lors du premier match et beaucoup de mérite devrait être accordé à l’excellente défense des Celtics. C’était aussi le match après que LeBron est allé voir le match de son fils à Springfield avant de reprendre le trajet de 90 minutes à Boston, ce qui, selon lui, a gâché sa routine.

Bien que les Lakers soient au milieu des changements, je m’attends à ce qu’ils livrent une performance beaucoup plus forte dimanche après-midi que celle qu’ils ont rendue en janvier.

