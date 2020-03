Que se passe-t-il dans la NBA avec la suspension de coronavirus

Et maintenant quoi? C’est ce que de nombreux fans se seront demandé à leur réveil ce matin lorsqu’ils ont appris la nouvelle de la suspension par coronavirus du NBA. Le positif pour Rudy gobert Cela met la ligue face à un scénario jamais vu, pas même comparable aux lock-out qui ont modifié le calendrier il y a des années, et le développement imprévisible de la pandémie soulève de nombreux doutes parmi les fans. Tout d’abord, il convient de garder à l’esprit comment se déroule le classement de la saison régulière à ce stade car il n’est pas exclu qu’il ait dû se terminer ainsi ou raccourcir le format de la compétition pour pouvoir terminer. Voici les questions auxquelles il faut répondre:

03/12/2020 12:03



Continuer à lire

Combien de temps durera la suspension et comment reprendra la saison?

On sait déjà qu’au moins la NBA s’arrêtera pendant deux semaines. Le nécessaire pour que les joueurs de quatre équipes passent la quarantaine dans laquelle ils se trouvent déjà et puissent évaluer le développement de la maladie. A titre de référence, il convient de noter qu’en Chine la pause finale se terminera sur 10 semaines, puisqu’il est prévu que la ligue reprendra début avril. Cela peut servir de guide sur ce qui pourrait arriver aux États-Unis. Selon la date à laquelle il sera rejoué, il sera raccourci par un calendrier raccourci ou même commencera avec les séries éliminatoires, bien que des ajustements devront être faits car toutes les équipes n’ont pas joué le même nombre de matchs.

Combien de joueurs peuvent être infectés?

Il est impossible de calculer et il faudra recourir à des tests coûteux pour le coronavirus. Il convient de noter que la mobilité de l’Utah Jazz a été remarquable au cours des derniers jours et au cours des cinq derniers jours, toutes les équipes ont pu être interconnectées d’une manière ou d’une autre, donc personne n’est libre d’avoir contracté le virus, qu’elles aient ou non joué contre le Jazz. En fait, il serait logique qu’il y ait déjà d’autres membres de modèles différents qui avaient le coronavirus. Certaines franchises ont déjà collecté ces tests (1 500 $ chacune), mais elles en auront besoin de beaucoup plus et il peut y avoir un problème.

Les 30 équipes NBA peuvent être connectées au cours des 5 derniers jours seulement.

La NBA a pris la bonne décision de suspendre cette saison. pic.twitter.com/jUy3X5zwTj

– StatMuse (@statmuse) 12 mars 2020

Que vont faire les joueurs? Garderont-ils leur salaire?

Le commissaire fera un effort pour respecter les contrats signés, en prévision de la fin de la saison. Si plus de matchs n’étaient pas joués, il y aurait peut-être des problèmes, car il y a un décret dans la convention collective de la NBA dans lequel les équipes sont exemptées de payer le contrat pour une pandémie, même si cela signifierait recalculer le salaire en supprimant les matchs perdus. En ce qui concerne l’entraînement et les routines, la NBA a demandé du temps pour se coordonner avec toutes les franchises, même s’il semble prévisible que des jours seront accordés et que l’état de santé de tous les joueurs sera surveillé.

Quel sera l’impact économique dans la NBA?

Immense, gigantesque et impossible à calculer en bateau bientôt. En référence à la limite de salaire, chaque match sans jouer équivaut à des pertes d’un million de dollars pour toutes les personnes impliquées, qui s’élèveraient à environ 2 millions de dollars par match, ce qui varie selon l’équipe. Tout ce qui se passera cette année affectera la saison suivante et au cas où plus aucun match ne serait joué, le coût pour la NBA serait d’environ 500 millions de dollars. Si la compétition pouvait reprendre, ces pertes seraient grandement atténuées.

.