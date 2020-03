Que se passe-t-il ensuite? 3 scénarios possibles lorsque le jeu NBA reprend après une interruption

La première chose que je vais vous dire, c’est que personne ne sait rien. Tout le monde réagit en temps réel à la crise qui se déroule dans notre pays à cause de COVID-19. Ligues sportives, agences gouvernementales et société en général.

Mais certains scénarios sont susceptibles de se produire et sont discutés par la ligue à la suite de la suspension du jeu la semaine dernière après que Rudy Gobert est devenu le premier joueur de la NBA à être testé positif avec COVID-19.

Pour un bon aperçu des problèmes liés à la suspension du jeu de la NBA, consultez la FAQ de John Hollinger sur l’Athletic. Passons en revue certaines options.

Le jeu reprend dans les 30 à 60 jours

Disons que les meilleurs scénarios se produisent tous – la distanciation sociale ralentit les choses; l’aide d’État et fédérale aide à stabiliser la crise – et les rassemblements publics sont autorisés. La NBA est en mesure de déclarer en toute confiance un dégagement de tout le personnel essentiel en ce qui concerne le virus, les arènes ouvertes et dans 30 jours, le jeu devrait reprendre.

Nous serions à environ sept à 10 jours du début prévu des séries éliminatoires. À ce stade, vous allez devoir faire face à deux ensembles de priorités absolues. Le premier cherche à remettre le calendrier sur les rails. Plus les éliminatoires commenceront par rapport à la date de début initialement prévue, plus il sera facile de reprendre toutes les activités selon un horaire «normal». (Nous allons voir si la ligue veut le faire sous peu.)

Ce plan signifierait sauter la saison régulière et reprendre avec les séries éliminatoires. Supposons que les équipes aient besoin d’une semaine de pratique et de conditionnement pour se remettre en forme. Je ne suis pas sûr que ce sera essentiel; nous saurons bientôt si la ligue souhaite que les équipes restent en dehors de leurs installations dans un avenir prévisible ou si elles peuvent s’entraîner.

Si les équipes peuvent s’entraîner et s’entraîner, l’abandon et le retour à la forme de jeu ne seront pas aussi graves que pendant la pré-saison. Il faudra une certaine accélération, mais à quoi cela ressemble reste à voir. Un retour rapide ne signifierait aucun changement réel dans les séries éliminatoires.

Takashi Aoyama / .. Sur la photo: le commissaire de la NBA, Adam Silver.

Un retour rapide est également peu probable, à ce stade, sur la base de tout ce que nous savons. Les événements seront annulés au cours des deux prochains mois – le CDC a recommandé dimanche que les rassemblements de 50 personnes ou plus soient annulés ou reportés pour les huit prochaines semaines. Les chances d’être dans une position où nous pouvons simplement déclencher les séries éliminatoires semblent peu probables.

Vous pouvez parier que les Grizzlies de Memphis, Orlando Magic, les Brooklyn Nets et d’autres équipes qui sont satisfaites de leur classement sont tous en faveur du début des séries éliminatoires.

Vous pouvez également parier que les équipes extérieures, comme Portland, la Nouvelle-Orléans, Washington, San Antonio et Sacramento, s’opposent. Les équipes de tankistes seront probablement ambivalentes.

L’autre côté, c’est l’idée de terminer la saison régulière. Le gros problème ici est l’argent. Le portail de fréquentation, les ventes de publicités télévisées, quels que soient les impacts sur l’accord national sur la télévision. Tout cela va dans le BRI pour que les équipes et les joueurs se séparent. Jouer le reste des matchs aidera à éviter les pertes pour les équipes qui ne feront pas les séries éliminatoires (et certaines qui le sont).

Donc, même si je pense que les fans et les médias sont enthousiasmés par la possibilité d’éliminer le nombre de jeux restant, il y aura probablement un recul important de l’idée en fonction du montant des revenus perdus.

Le jeu reprend entre juin et juillet

Il s’agit du scénario le plus souvent discuté dans les premiers jours de la suspension, basé sur des estimations du moment où la crise sanitaire devrait s’atténuer – là encore, en fonction de l’évolution des circonstances.

S’il n’y a aucune chance de remettre la ligue à un horaire normal, un certain nombre d’options sont sur la table.

La ligue peut essayer de jouer le reste de la saison régulière. Jouons avec une date de début du 1er juin, hypothétiquement. Ils ont cinq semaines de jeu en saison régulière dans une saison de 82 matchs et une période de 60 jours. Cela met la fin de la saison en septembre à son horaire complet, ce qui est probablement trop tard.

Ils peuvent tronquer la saison régulière. Faites-en deux semaines, pour donner aux équipes extérieures à la graine qu’elles recherchent une petite chance de le faire, mais la planification deviendra controversée. Si vous tronquez le calendrier, et tout d’un coup, une équipe que vous poursuivez obtient un échantillon beaucoup plus facile de leurs matchs restants et vous obtenez un ensemble beaucoup plus difficile, cela va être frustrant. Ce sont de petites préoccupations, mais c’est une autre raison pour laquelle la troncature de la saison régulière est compliquée.

Et c’est, bien sûr, avant de parler de la disponibilité de l’arène. La plupart des arènes sont réservées pendant l’été pour des concerts. La navigation va être un problème.

Même en tronquant le calendrier commençant le 1er juin avec un calendrier complet des éliminatoires, les finales de la NBA se termineraient à la mi-août. Mark Cuban et d’autres rapports ont indiqué que la ligue peut aller jusqu’en août, mais est-ce préférable?

Ensuite, il y a la possibilité de changer tout le format au cours de cette année aberrante et les possibilités qu’il apporte. La ligue cherche depuis un certain temps à trouver un moyen de modifier son calendrier et de susciter plus d’enthousiasme pour le produit. Cette très grave urgence nationale offre l’occasion de le faire chaque fois que les matchs reprennent.

Les éliminatoires de la NBA durent deux mois complets, de la mi-mars à la mi-juin. Je fais régulièrement des tweets qui disent “les éliminatoires de la NBA commencent dans (X) jours” et la réponse la plus courante est “et dure 365 jours”.

Simultanément, chaque fois que je demande aux dirigeants de la ligue comment améliorer le jeu, ils disent qu’ils doivent incorporer plus de chaos parce que les résultats sont trop prévisibles. Nous pouvons raccourcir les séries éliminatoires pour une post-saison tronquée tout en introduisant plus de chaos dans une année avec plus de parité.

Imaginez faire le premier tour au meilleur de 3, comme l’ont suggéré deux dirigeants de la ligue cette semaine.

Maintenant, il y aurait un refoulement de certaines équipes puissantes, et pour une bonne raison. Les Lakers de Los Angeles ont travaillé dur toute la saison pour terminer avec la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest et maintenant vous pouvez perdre deux matchs contre les Grizzlies et vous avez terminé? (La même chose est vraie pour les Bucks, Raptors, Celtics, Clippers, Nuggets sur le bas.)

Mais l’intensité de ces jeux serait hors des charts. Vous commencez avec un jeu 5, essentiellement. Chaque possession est importante. La menace que les Lakers ou les Bucks descendent dans une série au premier tour parce qu’ils ont perdu deux des trois? Vous pouvez sauter le match 3 des Lakers-Grizzlies avec LA en hausse de 2-0. Vous ne sauteriez pas les Lakers-Grizzlies où si les Lakers perdent, Memphis peut se séparer et avancer.

Adam Pantozzi / NBAE via .. Sur la photo: Ja Morant (12), LeBron James (23).

Les propriétaires vont lutter contre la perte de ce revenu, c’est pourquoi la situation actuelle offre la possibilité de le tester et de voir s’il peut être plus rentable. Si un reformatage de la structure des séries éliminatoires fait monter en flèche l’intérêt, ces changements peuvent peut-être être mis en œuvre à l’avenir. Il y a, après tout, toujours la possibilité de reprendre une série de sept matchs la saison prochaine.

Une série de trois matchs signifie qu’il ne s’agit pas d’une seule élimination. Vous n’allez pas faire éliminer les Bucks car Evan Fournier a frappé huit 3 points ou les Lakers éliminés parce que Jonas Valanciunas a eu le match de sa vie. Vous obtiendriez toujours la meilleure équipe dans la plupart des cas, mais les enjeux sembleraient plus élevés.

Trois pour le premier tour, cinq pour le deuxième tour et sept pour les finales de conférence et les finales et tout d’un coup, nous avons réduit les séries éliminatoires à un mois, en commençant soit le 1er juin ou le 1er juillet et se terminant au plus tard 30 juillet.

Puis le brouillon la première semaine d’août, agence libre les deux semaines suivantes (pas de moratoire cette fois), et les événements se terminent avant la mi-août. Cela pourrait accueillir des vacances de deux mois pour les équipes après les finales, avec des camps d’entraînement commençant à la fin octobre (lorsque la saison commence généralement).

La ligue peut soit adopter un calendrier plus court la prochaine fois (ce qui leur permettrait de se déplacer progressivement vers un calendrier de matchs 57-70 qui les intéresserait de toute façon), soit simplement retarder les choses et se poursuivre jusqu’à la fin juillet de la saison prochaine.

Une autre option serait de conserver le format de sept matchs, mais de tronquer les choses à trois tours. Commencez avec seulement huit équipes éliminatoires dans ce cas. La plupart du premier tour est largement inutile. Seules six équipes de l’histoire de la NBA avec une graine pire que la cinquième ont participé à la finale de la conférence, aucune depuis les Knicks en 1999.

Encore une fois, l’argent est le problème. Mais il existe une réelle opportunité de fournir à la ligue un meilleur produit. Un calendrier modifié permettrait également à la ligue d’incorporer le tournoi de mi-saison qu’elle poursuit depuis plusieurs années.

Une réinitialisation de l’horaire signifierait également l’occasion de tester l’idée du propriétaire des Hawks, Steve Koonan, de commencer la saison en décembre et de passer les mois d’été où le baseball est le seul autre sport, en évitant complètement le football. Commencer en décembre est une bonne idée. Un plan qui se prolonge tout au long de l’été lorsque les joueurs de la NBA ont eu l’été pour leurs vacances peuvent ne pas passer par l’union du joueur.

Un retard justifie une foule d’idées sur la façon de rendre les séries éliminatoires plus excitantes, de créer plus d’intérêt et d’améliorer potentiellement le produit à long terme. Mais il faudra que les propriétaires reconnaissent que c’est le moment d’essayer d’atteindre un plafond plutôt que de saisir chaque dollar disponible.

D’après leur histoire, les chances que cela se produise sont minces.

Le pire scénario

J’allais écrire ce sous-titre comme “The Doomsday Scenario” mais vous savez, dans ce cas, c’est un peu trop sur le nez.

Un rapport a fait surface au cours du week-end de 5 Reasons Sports à Miami que la NBA a une dure échéance du 1er août pour reprendre la saison. Si la crise se prolonge dans les mois d’été, comme le Royaume-Uni le croit, il y a une chance légitime que ce soit tout ce qu’elle a écrit, et la NBA sera obligée de simplement recommencer avec la saison 2020-21.

Il y a un grand nombre de questions dans ce scénario à déterminer également:

La NBA décide-t-elle d’un champion? Ils pourraient simplement accorder le titre aux Bucks, terminant avec la meilleure saison régulière et le plus de victoires à l’arrêt. Mais personne ne sera satisfait de cette façon. Vous ne pouvez pas accrocher cette bannière, si vous êtes les Bucks.

Et les récompenses? Nous avions couvert assez exhaustivement que Giannis Antetokounmpo était le MVP légitime et allait probablement gagner le prix. Mais il restait cinq semaines et environ 20% de la saison restante. Serait-il mal d’accorder des récompenses dans le cadre d’une saison raccourcie? Là encore, il y avait un MVP 2012 et 1999 dans le cadre des saisons écourtées par lock-out.

Et la loterie? Les Warriors étaient les derniers morts en record depuis l’arrêt, mais les Hawks et les Cavaliers n’étaient plus que trois dans la colonne des pertes, Golden State ayant 18 matchs à jouer avec un Steph Curry en bonne santé.

(NOTE: L’annulation du tournoi par la NCAA pourrait également avoir des effets de grande envergure sur le projet. Si les seniors ou même les sous-classes décident qu’ils ont des affaires inachevées sans avoir l’expérience de ce que c’est que de jouer dans le tournoi, un projet déjà faible pourrait s’aggraver. .)

L’annulation de la saison serait évidemment la dernière option. Dans ce scénario, nous avons probablement des problèmes plus importants dans notre assiette que la NBA, tout comme nous le faisons à la suite de la suspension.

La suspension a été horrible pour les équipes, les entraîneurs, les joueurs, les travailleurs de l’aréna et les fans. Il y a des opportunités de poursuivre des changements majeurs dans le calendrier chaque fois que le jeu reprend, mais même si ces mesures ne sont pas prises, la NBA ne sera pas dans son rythme habituel probablement pendant plus d’un an.