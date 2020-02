Que signifie le MVP du All-Star pour Kawhi Leonard?

L’annonce d’Adam Silver au cours du week-end des étoiles disant que le MVP du jeu principal serait renommé Kobe Bryant ce n’était qu’un des détails qui ont valu le prix qu’il a reçu panier C’était tellement spécial. L’avant-toit des Clippers, qui a maintenu une relation avec le Mamba jusqu’à sa mort, a été enthousiasmé par le prix. Cependant, cela a ouvert un nouveau monde d’hypothèses et de malédictions.

Au sein de l’inédit, en plus d’être le premier lauréat officiel du Kobe Bryant Award, Kawhi est devenu le premier joueur de l’histoire des LA Clippers à recevoir ce prix. Étant donné que les Clippers n’ont jamais eu de MVP de la finale et que le seul MVP de leur histoire était Bob McAdoo lorsque l’équipe jouait encore à Buffalo, les multiplications sans précédent.

Kawhi Leonard marque 30 PTS et frappe 8 triplets pour mener #TeamLeBron à la victoire dans le jeu #NBAAllStar 2020 et remporter le Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/HNQtL17fHH

– NBA (@NBA) 17 février 2020

Cependant, tout n’est pas rose, car depuis la récompense du MVP du All-Star, ce même joueur n’a remporté que quelques fois la finale la même année et la situation est devenue encore plus grave ces dernières années. . Au cours des 35 dernières années, seuls Shaquille O’Neal en 2000, Kobe Bryant en 2002 et 2009 et Michael Jordan en 1996 et 1998 ont réussi à remporter le MVP du jeu principal et le titre la même année.

“Merci. Celui-ci est pour lui.”

Kawhi Leonard remercie le regretté Kobe Bryant d’avoir remporté le tout premier prix MVP Kobe Bryant All-Star Game Kia NBA. pic.twitter.com/o8YS1jLRy9

– NBA (@NBA) 17 février 2020

Des joueurs comme LeBron James, Kevin Durant, Dwyane Wade, Tim Duncan ou Magic Johnson n’ont pas réussi à surmonter la «malédiction» de remporter le MVP All-Star et la liste s’étend à travers l’histoire, depuis Wilt Chamberlain, Oscar Robertson ou Isiah Thomas, pour n’en nommer que quelques-uns plus anciens, ne pouvaient pas.

Compte tenu de ce scénario, il reste à voir si l’homme qui a mené les Raptors à leur premier titre et les Clippers à avoir leur premier MVP de quelque chose puisqu’ils sont à Los Angeles peut briser la séquence et donner également le «frère cadet» de la ville son premier Larry O’Brien.

