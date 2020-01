Quel joueur des Chiefs ou des 49ers peut être un facteur X secret dans le Super Bowl 54?

Il est temps pour le sac postal du vendredi, une semaine avant le Super Bowl 54. Je serai à Miami à partir de lundi et continuerai pendant le match. Ça va être une semaine folle, et nous, à SB Nation, aurons beaucoup de couverture sur le gros gibier.

Ça devrait être génial. Mais avant le début de la semaine du Super Bowl, passons au sac postal. Et, comme toujours, si vous avez une question, vous pouvez me tirer une note sur Twitter ou Instagram.

Si vous deviez choisir un joueur de “cheval noir” pour avoir un impact dans le Super Bowl dont personne ne parle, qui choisiriez-vous et pourquoi? – @ D2k112k

Fred Warner, secondeur moyen des 49ers. Il sera la clé de leur défense en essayant de stopper l’attaque latérale des Chiefs. Les Chiefs adorent courir côte à côte, que ce soit dans le jeu de course (j’inclus ces «passes» qui sont des balayages à la mouche) ou dans le jeu de passes.

Warner peut voler et il va être occupé à aller de côté à côté. De plus, il doit voyager avec l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce et s’assurer qu’il est pris en charge afin qu’il ne parte pas comme il l’a fait la dernière fois que ces deux équipes ont joué en 2018 (huit attrapés, 114 yards).

Pourquoi les équipes ne jouent-elles pas Patrick Mahomes comme le Patriotes faire? Deux sécurités sur le dessus et faire Mahomes devez vous contenter de petites passes tout le match et conduire sur le terrain? – @Coopsage

C’est une excellente question et j’en ai vu beaucoup.

Les Patriots ont construit leur défense pour faire face aux chefs. Au début, ils ont plusieurs joueurs qui peuvent attaquer l’unité de protection contre les passes, laissant Mahomes deviner. Ils ont des secondeurs mobiles qui peuvent jouer dans l’espace. Et, enfin, ils ont des coins couverts par l’homme, ou au moins un à Stephon Gilmore, qui peut verrouiller un côté du terrain. Ensuite, les Patriots peuvent jouer leur double look de sécurité derrière.

Les Patriots confondent les couvertures contre les Chiefs, mais ils ont adoré jouer à deux hommes (couverture de l’homme avec deux sécurités élevées). Avec la couverture de l’homme, vous pouvez être physique sur la ligne de mêlée et attaquer les petits récepteurs des chefs. Vous espérez les poursuivre au cours de leur parcours. Ensuite, les Patriots doublent une équipe de receveurs, le plus souvent Tyreek Hill. La façon préférée des Patriots de défendre quiconque est la suivante: ils prennent Gilmore, le mettent sur le récepteur n ° 2, puis doublent le n ° 1. Maintenant, les deux WR sont couverts. C’est pourquoi Kelce met toujours des chiffres contre les Patriots.

Revenons à la question: les équipes ont essayé d’utiliser ce style de défense, mais elles n’ont tout simplement pas le personnel pour y arriver. Lorsque vous jouez à deux, vous avez besoin d’une passe pour rentrer à la maison, ou du moins vous rapprocher de Mahomes. Sinon, la vitesse des récepteurs larges des Chiefs fera payer les défenseurs. Eh bien, les Pats peuvent y arriver.

Les Niners peuvent aussi, mais ils sont une équipe de couverture de zone, donc je ne m’attends pas à une couverture masculine. Ce que j’attends est parfaitement présenté dans ce fil. Ça vaut bien votre temps.

J’ai dit un jour que j’entrerais dans les détails de ce que BAC a fait pour limiter KC. Le fil lié dans ce tweet discute brièvement où Mahomes et KC sont les plus menaçants et pourquoi. En bref: au milieu b / c Reid aligne ses meilleurs gars pour l’attaquer et aime profondément sur les routes. BAC l’a fermé. https://t.co/aIxemctQfi pic.twitter.com/2tsbfQAcNC

– Scott Geelan (@Scott_Geelan) 23 janvier 2020

L’essentiel est de limiter les gros jeux au milieu du terrain, d’espérer harceler Mahomes et de minimiser les dégâts.

Kansas City va-t-elle aider Eric Fisher sur Nick Bosa, ou vont-ils essayer de tester Pêcheur et voir s’il peut tenir le coup? – @ Tra4Duce

Je suppose que les Chiefs utiliseront un porteur de ballon pour aider Fisher ou Mitchell Schwartz à se protéger, mais c’est tout. La raison pour laquelle vous ne voudriez pas emballer la boîte pour aider l’unité de protection contre les passes est parce que vous voulez que ces joueurs offensifs, soit le porteur de ballon ou le bout serré, travaillent dans le concept d’itinéraire.

Idéalement, les joueurs en qui vous avez confiance pour réussir la protection, en particulier au tacle pour les Chiefs, doivent faire le travail. De plus, ce qui rend la course de passes des Niners si difficile à planifier, c’est qu’ils ont quatre gars qui peuvent vous battre. Si vous aidez le bon tacle, eh bien, les trois autres coureurs peuvent gagner. Il y aura de nombreuses opportunités pour les 49ers de gagner en tête.