Quelle a été la meilleure année de l’élu?

À 35 ans, LeBron James est déjà sur la liste restreinte des plus grands joueurs de l’histoire du basketball.

En réfléchissant sur sa carrière à ce point, il est intéressant de comparer et de contraster ses performances à différents stades de son développement. LeBron expérimenté est-il meilleur que le jeune LeBron? LeBron était-il meilleur avec les Heat ou les Cavaliers?

Soyons encore plus précis: quelle a été la plus grande saison NBA de LeBron?

LeBron Wire vise à répondre à cette question avec votre aide. Ci-dessous se trouve le premier tour de notre support de vote «LeBron’s Greatest Season».

Un peu sur notre méthodologie: comme le prix NBA MVP, les séries éliminatoires ne sont pas incluses – sinon, il n’y aurait pas beaucoup de suspense. Les graines sont classées par parts de victoire, comme déterminé par référence de basket-ball. La saison 2019-2020 suspendue n’est pas incluse, car nous restons tous optimistes qu’elle reprendra à un moment donné.

Sans plus tarder, que le vote commence. Votez tôt et souvent!

Premier tour: 13 avril – 16 avril (midi HE)

Deuxième tour: 16 avril – 20 avril (midi HE)

Demi finales: 20 avril – 23 avril (midi HE)

Finales: 23 avril – 26 avril (midi HE)

Tour 1: 1) 2008-09 vs 16) 2003-04

Graine n ° 1: Saison 2008-09 – Cavaliers

Âge

g

MPG

PPG

RPG

APG

23/24

81

37,7

28,4

7.6

7.2

LeBron a remporté son premier prix MVP tout en menant les Cavaliers à une franchise record de 66 victoires. Un an après avoir remporté le titre de buteur de la NBA, il a terminé deuxième dans cette catégorie devant son futur coéquipier Dwyane Wade (30,2 points par match). LeBron a mené la NBA avec 594 lancers francs effectués et a remporté sept fois le titre de Joueur de la semaine de la conférence – un record de championnat d’une saison qui est toujours valable.

Graine n ° 16: Saison 2003-04 – Cavaliers

Âge

g

MPG

PPG

RPG

APG

18/19

79

39,5

20,9

5.5

5,9

LeBron n’avait que 18 ans lorsqu’il a fait ses débuts en tant que professionnel, donc ses statistiques de recrue doivent être considérées dans ce contexte. Il a tiré 41,7% du terrain cette saison-là, la seule fois de sa carrière en dessous de 47%. Néanmoins, il a été nommé recrue de l’année, rejoignant Amar’e Stoudemire comme les seuls gagnants qui sont allés directement du lycée à la NBA.

N ° 8 contre n ° 9 | N ° 5 contre n ° 12 | N ° 4 contre n ° 13 | N ° 2 contre n ° 15 | N ° 7 contre n ° 10 | N ° 6 contre n ° 11 | N ° 3 contre n ° 14

1 2 3 4 5 6 7… 8.