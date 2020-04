Quelle a été la meilleure saison individuelle de l’histoire des Houston Rockets?

Premier tour: ’15 Harden contre ’05 McGrady / ’93 Olajuwon contre ’01 Francis / ’18 Harden contre ’89 Olajuwon / ’82 Malone contre ’74 Tomjanovich / ’19 Harden contre ’13 Harden / ’17 Harden contre ’14 Harden / ’94 Olajuwon contre ’16 Harden / ’79 Malone contre ’81 Malone

Au cours de leurs 53 années d’existence, les Rockets sont parmi les franchises les plus réussies de la NBA par presque toutes les mesures.

Houston se classe dans le Top 10 de la ligue en termes de victoires et de pourcentage de victoires par franchise. Ils ont remporté la finale de la NBA à plusieurs reprises (1994, 1995) et la Conférence de l’Ouest à quatre reprises, ainsi que sept titres de division et 33 matches au total en séries éliminatoires.

La grandeur individuelle a largement contribué au succès de leur équipe. Les Rockets ont vu trois joueurs remporter le titre de MVP dans un uniforme de Houston (Moses Malone, Hakeem Olajuwon, James Harden), et ils ont totalisé 62 sélections d’étoiles. Ils ont six numéros à la retraite, Olajuwon et Malone étant rejoints par Calvin Murphy, Rudy Tomjanovich, Clyde Drexler et Yao Ming.

Tous figurent parmi les 12 membres du Temple de la renommée à avoir joué pour les Rockets, et des stars récentes telles que Harden, Russell Westbrook, Chris Paul et Dwight Howard s’ajouteront à cette liste dans les années à venir. Mais de toutes ces légendes de la NBA, qui a eu la plus grande saison individuelle de tous? Rockets Wire vise à répondre à cette question, avec votre aide.

Méthodologie: Dans un effort pour être aussi neutre que possible, les 16 têtes de série sont classées par Win Shares, comme indiqué sur Basketball Reference. Ces actions gagnantes sont basées sur des statistiques au cours de chaque saison régulière, plutôt que sur les séries éliminatoires. Cependant, si vous souhaitez ajouter la performance des séries éliminatoires de cette année à vos critères, c’est absolument votre prérogative! La saison 2019-2020 suspendue n’est pas incluse, car nous espérons qu’elle reprendra à un moment donné.

Sans plus tarder, que le scrutin commence. Le vote au premier tour se poursuivra jusqu’à mercredi soir. Votez tôt et souvent!

Graine n ° 1: 2014-15 James Harden: 27,4 points (44,0% FG, 37,5% 3 points), 7,0 passes décisives, 5,7 rebonds, 1,9 interception par match

La saison 2014-15 de Harden est peut-être mieux connue pour la façon dont il a pris le relais pour les problèmes autour de lui. La co-vedette Dwight Howard a raté 41 matchs en saison régulière, et les débutants Pat Beverley et Donatas Motiejunas ont chacun mis fin à leur saison tôt en raison d’une blessure. Des éliminateurs vétérans comme Pablo Prigioni et Jason Terry ont été investis dans des rôles clés.

Néanmoins, en grande partie grâce au leadership de Harden, les Rockets, souvent en désavantage numérique, ont tout de même obtenu une fiche de 56-26 en saison régulière et ont remporté le deuxième rang dans l’Ouest. Ils ont remporté le titre de première division de Houston en 21 ans, puis ont évolué en séries éliminatoires pour la première finale de la Conférence de l’Ouest de la franchise en 18 ans. Harden a affiché 4,2 parts de victoire défensive cette année-là, ce qui reste le meilleur de sa carrière, et son pourcentage de tir réel de 61,8% est la deuxième plus élevée des huit saisons de Harden à Houston.

Après la fin de la saison 2014-15, “The Beard” a été élu par les autres joueurs de la NBA en tant que MVP de la ligue.

Graine n ° 16: 2004-05 Tracy McGrady: 25,7 points (43,1% FG, 32,6% 3 points), 6,2 rebonds, 5,7 passes décisives, 1,7 interceptions par match

Étant donné que les problèmes de dos et de genoux ont limité la perfection de McGrady, il n’est probablement pas surprenant que la meilleure année de McGrady à Houston ait été sa première. Les 78 matchs joués par McGrady ont été de loin le meilleur de ses six saisons jouées à Houston, et sa moyenne de score et ses notes d’efficacité étaient également au sommet de son mandat à Houston ou presque.

Menés par McGrady, les Rockets se sont améliorés de six matchs (45-37 à 51-31) au classement de la Conférence de l’Ouest et sont passés de la tête de série no 7 à no 5. Ils ont perdu en sept matchs au premier tour pour rivaliser avec Dallas .

1 2 3 4 5 6 7… 8.