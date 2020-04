Quelle équipe de la NFL a la meilleure formation de la ligue maintenant?

J’ai encore un dernier sac postal à vous envoyer. Merci comme d’habitude pour les questions et le temps que vous avez passé à interagir avec moi. Vous pouvez continuer à suivre avec moi sur Twitter ou Instagram.

Une dernière fois, c’est parti.

Maintenant que le repêchage est terminé, quelles équipes sont les plus talentueuses de la NFL? – @ cater123

Il est difficile de déterminer quelle liste est la plus talentueuse, mais je peux vous donner les meilleures hypothèses. Le premier est clairement les chefs. Ils retournent 20 des 22 partants de leur équipe du Super Bowl. Ils sont d’élite en QB, RT, TE, WR, DE, DT et sécurité. Ils ont un LT supérieur à la moyenne, plusieurs autres WR dynamiques, et maintenant vous pouvez ajouter le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire, qui venait juste d’être repêché au premier tour.

Restant dans l’AFC, les Ravens sont proches des Chiefs. Ils vantent le MVP de la NFL 2019 Lamar Jackson au QB, d’excellents plaqués offensifs, une certaine vitesse au large récepteur et un virage serré, et maintenant ils ont l’Ohio State en arrière J.K. Dobbins. À la défense, ils ont ajouté Calais Campbell et Patrick Queen pour faire équipe avec un secondaire exceptionnel. Mais ce ne sont pas les chefs.

Dans le NFC, vous avez les Buccaneers. Ils sont maintenant chargés de Tom Brady, Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski, Cameron Brate, O.J. Howard, une ligne offensive intérieure sous-estimée, et le premier rond Tristian Wirfs pour jouer le tacle droit. En défense, il y a Shaq Barrett, Ndamukong Suh, Lavonte David et la sécurité de deuxième ronde Antoine Winfield Jr.

Les saints sont également dans la discussion. Drew Brees, Alvin Kamara, Michael Thomas et l’une des meilleures lignes offensives de la NFL complètent leur attaque. En défense, ils ont Cam Jordan, Marshon Lattimore, Malcolm Jenkins, entre autres.

Donc, même si j’ai dit que je n’attribuerais pas de gagnant au début de cette réponse, je change d’avis. Les chefs sont les gagnants, car ils sont de l’élite aux postes les plus importants dans le sport.

Que pensez-vous du Browns » projet, et en particulier leur situation compliquée de tacle gauche? – @CbusBrownsFan

Grande question. Jedrick Wills a été repêché par les Browns au n ° 10 avec l’espoir qu’il sera leur futur plaqueur gauche. Wills a joué le tacle droit au lycée ET au collège. Il est facile de prétendre qu’il a joué au tacle droit au collège parce que Jonah Williams était là pendant une saison, puis parce que le quart-arrière Tua Tagovailoa est gaucher. Mais cela pourrait être à courte vue étant donné que Wills a joué le bon tacle au lycée. Honnêtement, il est assez surprenant de voir un tel athlète jouer ce poste au lycée. Néanmoins, nous y voilà.

Wills peut-il passer au tacle gauche? Il n’y a presque pas d’antécédents de plaqués droit collégiaux passant à un plaqueur gauche dans la NFL en dehors du Tyron Smith des Cowboys, qui a joué deux saisons au plaquage droit à l’USC avant d’être repêché au premier tour. Selon ses faits saillants de football au lycée, il a joué au tacle gauche au lycée, puis en lisant sa biographie sur USC, il a joué au tacle gauche de l’équipe scoute tout au long de sa première année. Il s’est aligné au tacle droit en deuxième année et junior parce que Matt Kalil, futur premier tour lui-même, était le tacle gauche. Nous savons que Smith a fait le changement de façon transparente, alors qu’il se dirigeait finalement vers le Hall of Fame.

Je pense que ce coup sera plus difficile pour Wills, qui a toujours joué le bon tacle. Mon frère n’est pas d’accord. Il souligne à juste titre que Wills est la meilleure perspective au tacle droit depuis Smith et que, de manière générale, le tacle droit est moins athlétique que le tacle gauche au collège, il serait donc logique qu’ils ne se déplacent jamais vers le tacle gauche dans la NFL. Wills ne correspond pas à ce profil puisqu’il est un athlète suprême.

J’ai un peu adouci ma position après en avoir discuté avec Mitch. Je crois que Wills peut le faire, mais ce ne sera pas aussi facile que beaucoup le pensent, car encore une fois, il n’a jamais joué sur le côté gauche.

J’adore le fait que Joe Thomas va aider Wills et ce sera un mentorat inestimable. Cependant, je ne sais pas si ce sera la différence si Wills réussit ou non. Ce qui aidera le plus, c’est Bill Callahan, le génial entraîneur de ligne offensive des Browns. Il a également entraîné Smith à Dallas lorsqu’il est passé de droite à gauche.

J’ai beaucoup lu sur le passage de RT à LT. Mais qu’en est-il de G à C? Tous les projets de guides les répertorient ensemble comme LIO. – @Pasquale_CT

Lorsque je suis entré dans la NFL en 2008, une formation de gameday se composait de sept joueurs de ligne offensive en tapis: les cinq premiers, plus un plaqueur de swing et un joueur de ligne intérieure de swing. Cette IOL était responsable à la fois des postes de garde et de la position centrale. La raison en est que le type de corps d’un garde était généralement le même qu’un centre.

Je pense que c’est sérieusement la seule raison pour laquelle ils demandent à quelqu’un d’apprendre à casser. Plus vous pouvez en faire, plus vous pouvez jouer longtemps dans la NFL. Lorsque vous jouez à l’intérieur, à l’une des trois positions, vous avez l’habitude de jouer dans cet espace confiné, il est donc logique que le joueur de ligne offensive intérieure puisse le faire.